3 mẫu smartphone pin khủng, giá dưới 4 triệu đồng

(PLO)- Thị trường điện thoại cuối năm đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi nhiều thương hiệu tung ra các mẫu smartphone pin khủng, cấu hình đủ sử dụng cùng mức giá rẻ.

1. Redmi 15C

Ra mắt chính thức tại Việt Nam từ giữa tháng 10, Redmi 15C là mẫu smartphone pin khủng mới nhất của Xiaomi.

Dù chỉ có giá 3,49 triệu đồng nhưng máy vẫn được trang bị viên pin lớn 6.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 33 W, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục hai ngày chỉ với một lần sạc.

﻿ Xiaomi Redmi 15C là một trong những mẫu smartphone pin khủng, giá rẻ dưới 4 triệu đồng.

Về phần cứng, máy sở hữu màn hình 6,9 inch, độ phân giải HD+ cùng tần số quét 120 Hz, giúp hình ảnh hiển thị mượt mà. Bên trong là chip tám nhân, kết hợp RAM 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB, có thể mở rộng thêm bằng thẻ nhớ. Cấu hình này cho phép thiết bị dễ dàng xử lý các tác vụ phổ biến như lướt web, xem video hoặc chơi các game phổ thông mà không gặp tình trạng giật lag.

Về camera, máy được trang bị cảm biến chính 50 MP và camera phụ 2 MP, hỗ trợ chụp chân dung và quay video ổn định. Camera selfie 8 MP phía trước được cải thiện khả năng xử lý ánh sáng và làm đẹp tự nhiên hơn.

Redmi 15C hiện đang chạy HyperOS 2.0, hỗ trợ nhiều tính năng AI cơ bản và chế độ tiết kiệm năng lượng thông minh. Ngoài ra, máy còn đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, cảm biến vân tay cạnh viền, jack tai nghe 3.5 mm, cùng loa ngoài công suất lớn cho âm thanh rõ ràng ngay cả trong môi trường ồn ào.

Xiaomi Redmi 15C có màu sắc trẻ trung, đa dạng.

2. realme C61

Realme C61 mang ngôn ngữ thiết kế hiện đại, khung phẳng cứng cáp và mặt lưng nhám hạn chế bám vân tay.

Máy được trang bị màn hình 6,74 inch HD+ tần số quét 90 Hz, cùng viên pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 15 W. Bên trong là chip Unisoc T612, RAM 6 GB và bộ nhớ 128 GB, đủ đáp ứng các nhu cầu cơ bản.

Camera chính 50 MP cho chất lượng ảnh khá tốt trong điều kiện ánh sáng ban ngày, cùng camera selfie 5 MP tích hợp chế độ làm đẹp AI. realme C61 hướng đến nhóm người dùng phổ thông cần một chiếc điện thoại pin khỏe, sạc nhanh, giao diện dễ dùng và độ bền cao.

Mặt lưng của Realme C61 cùng hệ thống camera.

3. Samsung Galaxy A05

Galaxy A05 sở hữu màn hình 6,7 inch HD+, camera kép 50 MP + 2 MP, camera selfie 8 MP và viên pin 5.000 mAh.

Hiệu năng của máy đến từ chip Helio G85, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày, đặc biệt là độ ổn định và khả năng cập nhật phần mềm lâu dài. Hiện model này đang được bán với giá khoảng hơn 3 triệu đồng.

Smartphone pin khủng, giá rẻ đến từ thương hiệu Samsung.

