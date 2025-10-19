Tính năng mới của Google giúp bạn không bị khóa tài khoản

(PLO)- Google vừa bổ sung một tính năng bảo mật hoàn toàn mới, giúp người dùng không bị khóa tài khoản trong những tình huống khẩn cấp, chẳng hạn khi bị mất điện thoại, quên mật khẩu hoặc bị tấn công.

Theo Google, số lượng các vụ tấn công nhắm vào tài khoản Gmail đã tăng tới 84% chỉ trong vòng một năm, trong đó đa phần xuất phát từ các email lừa đảo đánh cắp mật khẩu và mã xác thực.

Để hạn chế tình trạng này, nhóm Identity and Engagement của Google, bao gồm Claire Forszt và Sriram Karra đã bổ sung tính năng Recovery Contacts (khôi phục danh bạ), giúp người dùng có thêm một lớp dự phòng bảo mật khi mọi phương án khác đều thất bại.

Cụ thể, người dùng có thể chọn một hoặc vài người liên hệ đáng tin cậy (chẳng hạn người thân hoặc bạn bè thân thiết) để hỗ trợ trong trường hợp không thể nhận mã xác minh qua SMS hay email. “Đây là cách đơn giản và an toàn để khôi phục tài khoản khi không còn tùy chọn nào khác”, Forszt và Karra giải thích.

Khi được kích hoạt, người được chọn sẽ chỉ nhận mã xác nhận từ Google chứ không có quyền truy cập vào tài khoản Gmail của bạn, đảm bảo quyền riêng tư và an toàn dữ liệu.

Người dùng iPhone nên bật tính năng này ngay lập tức để chặn tin nhắn lừa đảo (PLO)- Apple vừa bổ sung một lớp bảo vệ mới trong iOS 26, giúp tự động chặn các tin nhắn lừa đảo chứa nội dung hoặc liên kết độc hại, vốn đang là hình thức tấn công mạng phổ biến nhất hiện nay.

Tính năng Recovery Contacts giúp bạn không bị khóa tài khoản. Ảnh: Google

Tuy nhiên, không phải ai cũng hoàn toàn yên tâm với tính năng mới này. Aaron Rose, kiến trúc sư bảo mật tại Check Point Software, cảnh báo rằng người dùng không nên coi đây là lá chắn vạn năng. Ông cho rằng các tính năng mới đôi khi tạo ra cảm giác an toàn giả tạo khiến người dùng lơ là cảnh giác trước những chiêu lừa tinh vi hơn. “Nếu người dùng tin rằng Google sẽ phát hiện mọi mối đe dọa, họ có thể mất cảnh giác trước các trò lừa đảo được tạo ra bằng AI hay kỹ thuật xã hội”, Rose nói.

Theo ông, các hệ thống bảo mật dựa trên yếu tố con người như Recovery Contacts (khôi phục danh bạ) vẫn có thể bị tấn công nếu kẻ xấu mạo danh người thân, hoặc thao túng họ để chiếm quyền xác nhận.

Các chuyên gia đồng tình rằng người dùng vẫn nên duy trì thói quen bảo mật cơ bản, đơn cử như đặt mật khẩu mạnh, bật xác thực hai yếu tố (2FA), tránh nhấp vào liên kết lạ trong email, và thường xuyên kiểm tra cài đặt bảo mật trong tài khoản Google. Tính năng Recovery Contacts (khôi phục danh bạ) nên được xem như “phao cứu sinh” trong trường hợp xấu nhất, khi tất cả phương án khác không còn hiệu lực.

Việc thiết lập tính năng này khá đơn giản, bạn đọc quan tâm có thể truy cập vào địa chỉ này g.co/recovery-contacts . Lưu ý, hiện tại Google đang triển khai dần dần nên sẽ có một số khu vực chưa thể sử dụng.

Google khẳng định những liên hệ mà bạn tin tưởng sẽ không bao giờ xem được nội dung email, mật khẩu hay thông tin cá nhân của bạn.



Samsung ngừng hỗ trợ cập nhật phần mềm 4 mẫu điện thoại Galaxy này (PLO)- Giữa lúc One UI 8 (dựa trên Android 16) đang khiến cộng đồng háo hức, Samsung bất ngờ tuyên bố ngừng hỗ trợ cập nhật phần mềm cho 4 mẫu điện thoại phổ biến.