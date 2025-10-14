3 cài đặt bạn nên kiểm tra ngay để phát hiện phần mềm gián điệp trên iPhone

(PLO)- Apple vừa gửi hàng loạt cảnh báo đến người dùng iPhone sau khi phát hiện nhiều cuộc tấn công bằng “phần mềm gián điệp đánh thuê” đang diễn ra trong thực tế.

Những phần mềm này ban đầu chỉ nhắm vào một nhóm nhỏ người dùng cụ thể, nhưng sau đó nhanh chóng lan rộng, lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để xâm nhập nhiều thiết bị.

Theo Apple, cập nhật hệ điều hành (hiện tại là iOS 26.0.1) là cách đơn giản nhất để hạn chế bị tấn công. Người dùng có thể thực hiện việc này thông qua Cài đặt - Cài đặt chung - Cập nhật phần mềm.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến nghị người dùng nên thường xuyên kiểm tra 3 cài đặt này trên iPhone để phát hiện sớm dấu hiệu phần mềm độc hại đang hoạt động.

1. Kiểm tra dữ liệu di động bất thường

Đầu tiên, bạn hãy vào Cài đặt - Dữ liệu di động - Dịch vụ di động, sau đó xem mức sử dụng dữ liệu theo từng ứng dụng. Các ứng dụng như trình duyệt, mạng xã hội, nghe nhạc, phát trực tuyến hoặc VPN thường nằm ở đầu danh sách.

Nếu bạn phát hiện ứng dụng lạ tiêu tốn nhiều dữ liệu dù ít khi sử dụng, hãy xóa nó ngay lập tức. Phần mềm gián điệp thường hoạt động ngầm, gửi dữ liệu ra máy chủ bên ngoài, dẫn đến lượng dữ liệu tăng bất thường.

Người dùng iPhone nên thường xuyên kiểm tra 3 cài đặt này để phát hiện sớm phần mềm gián điệp. Ảnh: AI

2. Theo dõi mức tiêu hao pin

Tiếp theo, người dùng hãy truy cập vào phần Cài đặt - Pin - Xem mức sử dụng pin, chọn khoảng thời gian vài ngày gần đây. Nếu xuất hiện ứng dụng lạ và ngốn pin nhiều, đó có thể là dấu hiệu cho thấy iPhone đã bị nhiễm phần mềm gián điệp.

Thông thường, các phần mềm gián điệp sẽ chạy nền liên tục, truyền dữ liệu về hệ thống điều khiển từ xa, khiến pin tụt nhanh dù bạn không sử dụng điện thoại nhiều.

Ngoài ra, bạn nên truy cập vào Dịch vụ Hệ thống trong phần Dữ liệu di động để xem có tiến trình nào hoạt động bất thường hay không. Dù hầu hết đều là quá trình hợp pháp của iOS, nhưng việc kiểm tra kỹ vẫn giúp bạn phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn.

3. Xem lại các ứng dụng mới cài đặt

Để xem lại các ứng dụng mới cài đặt, người dùng chỉ cần vuốt sang trang cuối của màn hình chính và kiểm tra mục Đã thêm gần đây. Nếu thấy ứng dụng lạ mà bạn không nhớ đã tải, hãy gỡ bỏ ngay lập tức.

Nhiều trường hợp phần mềm gián điệp ngụy trang dưới dạng ứng dụng vô hại để đánh lừa người dùng. Do đó, nếu nghi ngờ iPhone bị nhiễm phần mềm gián điệp, bạn hãy vào Cài đặt - Chung - Quản lý VPN và Thiết bị, và xóa tất cả các hồ sơ lạ.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể vào Cài đặt - Quyền riêng tư và Bảo mật - Báo cáo quyền riêng tư ứng dụng để xem ứng dụng nào đang truy cập dữ liệu, cảm biến hoặc vị trí. Việc thường xuyên theo các dõi mục này sẽ giúp phát hiện sớm những ứng dụng thu thập thông tin bất thường.

Với những người làm việc trong lĩnh vực nhạy cảm hoặc ở khu vực có nguy cơ cao, Apple khuyến nghị nên kích hoạt Chế độ phong tỏa (Lockdown Mode), tính năng bảo vệ nâng cao giúp ngăn chặn hầu hết hình thức tấn công từ xa, dù nó có thể hạn chế một số tính năng của iPhone.

Bật chế độ phong tỏa trên iPhone để hạn chế phần mềm gián điệp. Ảnh: TIỂU MINH

Để tăng cường bảo mật cho hệ sinh thái, Apple cũng vừa nâng mức tiền thưởng phát hiện lỗ hổng lên 2 triệu USD cho các nhà nghiên cứu an ninh mạng. Đây được xem là động thái mạnh tay của hãng trong nỗ lực chống lại phần mềm gián điệp.

Tóm lại, người dùng nên duy trì thói quen kiểm tra dữ liệu, pin và ứng dụng thường xuyên, cập nhật iOS kịp thời và cảnh giác với mọi ứng dụng lạ. Một vài phút kiểm tra có thể giúp bạn tránh bị theo dõi trong im lặng.

