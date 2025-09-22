Apple khuyên người dùng iPhone không nên sử dụng Google Chrome vì lý do này

(PLO)- Nếu không muốn bị thu thập dữ liệu cá nhân, người dùng iPhone nên ngừng sử dụng trình duyệt Google Chrome ngay lập tức.

Động thái này xuất phát từ lo ngại về quyền riêng tư khi Google Chrome, trình duyệt phổ biến nhất thế giới, đang ngày càng chiếm lĩnh thị phần trên di động.

Trên trang web chính thức, Apple nhấn mạnh: “Hãy chuyển sang trình duyệt bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Safari tích hợp các công nghệ hiện đại giúp chống theo dõi chéo trang, ẩn địa chỉ IP khỏi các trình theo dõi và nhiều hơn nữa. Khác với Chrome, Safari thực sự giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn”.

Apple khuyên người dùng nên chuyển sang sử dụng trình duyệt Safari. Ảnh: TIỂU MINH

Không chỉ Apple, Microsoft cũng cảnh báo người dùng Windows về Google Chrome, liên tục hiển thị quảng cáo khuyến khích chuyển sang trình duyệt Edge với lý do bảo mật tốt hơn. Tuy nhiên, Edge vẫn chưa thể cạnh tranh về thị phần như Safari, trình duyệt mặc định trên hầu hết các mẫu iPhone.

Apple còn công bố bảng so sánh giữa Safari và Chrome, liệt kê các tiêu chí như chặn cookie theo dõi, ẩn địa chỉ IP, bảo vệ khỏi tiện ích độc hại… Trong khi Safari đều đáp ứng, Chrome lại không đạt ở bất kỳ hạng mục nào.

So sánh trình duyệt Safari và Google Chrome. Ảnh: TIỂU MINH

Một vấn đề nghiêm trọng khác là kỹ thuật “dấu vân tay kỹ thuật số” (digital fingerprinting) mà Google đã đưa trở lại trong năm nay, cho phép theo dõi người dùng dựa trên đặc điểm thiết bị mà không thể tắt.

Để đối phó với vấn đề này, Apple đã phát triển tính năng Advanced Tracking and Fingerprinting Protection từ phiên bản iOS 26, bật mặc định cho mọi chế độ duyệt web trên Safari. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo cách kích hoạt tại đây .

Tính năng này sẽ tạo ra dữ liệu giả để gây nhiễu các hệ thống theo dõi, giúp người dùng khó bị nhận diện hơn, nhưng chỉ có hiệu lực trên Safari, không áp dụng cho Chrome.

Dù Apple và Microsoft liên tục cảnh báo, nhưng lượng người dùng Google Chrome vẫn tăng mạnh trên mọi nền tảng. Có thể thấy, sự cạnh tranh giữa các trình duyệt ngày càng nóng khi các nhà phát triển đẩy mạnh bảo vệ quyền riêng tư và tích hợp AI.

Apple khuyến cáo người dùng iPhone nên từ bỏ trình duyệt Google Chrome để không bị theo dõi. Ảnh: TIỂU MINH

