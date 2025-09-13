Các hệ thống bán lẻ đồng loạt mở đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air tại Việt Nam

(PLO)- Bắt đầu từ tối ngày 12-9, các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã đồng loạt mở đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam nằm trong nhóm thị trường mở bán sớm cùng Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore, phản ánh vị thế ngày càng quan trọng của thị trường trong mắt Apple.

Cạnh tranh ưu đãi từ các hệ thống

Tại Minh Tuấn Mobile, khách hàng có thể đăng ký giữ suất iPhone 17 và iPhone Air mà không cần đặt cọc tiền ngay từ đầu. Đây được xem là động thái linh hoạt để tạo điều kiện cho người dùng tiếp cận sản phẩm mới, nhất là trong bối cảnh sức nóng iPhone 17 đang tăng mạnh. Giá bán dự kiến từ 24,99 triệu đồng cho iPhone 17, 31,99 triệu đồng cho iPhone Air, 34,99 triệu đồng cho iPhone 17 Pro và 37,99 triệu đồng cho iPhone 17 Pro Max.

Màu cam là phiên bản được nhiều người đặt cọc.

Trong khi đó, Di Động Việt công bố chương trình trợ giá thu cũ đổi mới lên đến 5 triệu đồng cho các bản iPhone dung lượng 1 TB và 4 triệu đồng với bản thấp hơn. Ưu đãi này có thể cộng dồn với giảm giá thanh toán, nâng tổng giá trị hỗ trợ đến 7,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, hệ thống ghi nhận hơn 21.000 lượt quan tâm chỉ sau ba ngày mở đăng ký, trong đó iPhone 17 Pro Max chiếm tỉ lệ áp đảo với hơn 83%, trong đó có đến hơn 58% khách hàng quan tâm đến phiên bản màu cam.

Các hệ thống bán lẻ đã bắt đầu mở đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air.

Tại hệ thống FPT Shop và F.Studio, người dùng sẽ được trợ giá tối đa 4,5 triệu đồng, trả góp 0% và gói bảo hành trọn đời. Đặc biệt, hệ thống này còn cam kết “giao trễ đền gấp đôi gói cước” đối với khách hàng đăng ký kèm SIM FPT, một chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi trong giai đoạn đầu mở bán iPhone mới, khi nhu cầu cao hơn nhiều so với lượng hàng về.

Việc cả ba hệ thống đồng loạt mở đặt cọc trước iPhone 17 và iPhone Air cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường bán lẻ. Các chính sách ưu đãi được điều chỉnh theo từng nhóm khách hàng, phản ánh nỗ lực của nhà bán lẻ trong việc thu hút và giữ chân người dùng ngay từ giai đoạn đầu.

Thị trường iPhone tại Việt Nam tăng nhiệt

Theo giới bán lẻ, lượng quan tâm iPhone mới tại Việt Nam đang tăng nhanh hơn so với các năm trước. Điều này đến từ việc Apple đưa thị trường trong nước vào nhóm mở bán sớm, giúp người dùng không còn phải chờ đợi hàng tuần sau sự kiện toàn cầu. Với lượng người dùng iPhone đông đảo và xu hướng nâng cấp thiết bị mạnh mẽ, iPhone 17 và iPhone Air được kỳ vọng sẽ tạo nên sức nóng ngay khi lên kệ

Sức hút năm nay đến từ nhiều nâng cấp đáng chú ý. iPhone 17 Pro và Pro Max được trang bị chip A19 Pro, RAM 12 GB cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi, hướng đến nhóm người dùng chơi game và quay video chuyên nghiệp.

Bộ ba camera 48 MP hỗ trợ zoom quang 8x và màn hình ProMotion 120 Hz giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm nhiếp ảnh và hiển thị. Trong khi đó, iPhone Air gây chú ý bởi thiết kế siêu mỏng 5,6 mm, khung titan và mặt kính Ceramic Shield 2, trở thành mẫu iPhone mỏng nhất của Apple.

Cuộc đua giành thị phần

Việc ba hệ thống bán lẻ đồng loạt tung ưu đãi cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường iPhone chính hãng tại Việt Nam. Các chương trình thu cũ đổi mới, trả góp linh hoạt và bảo hành mở rộng không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm mà còn trở thành công cụ để các nhà bán lẻ giữ chân iFan.

Dự kiến, iPhone 17 và iPhone Air sẽ chính thức được bán ra từ ngày 19-9.

