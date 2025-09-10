So sánh camera iPhone 17 Pro với Pixel 10 Pro và Galaxy S25 Ultra

(PLO)- Nếu chất lượng camera đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua điện thoại thông minh, thì đây là những điều bạn cần quan tâm.

Apple vừa giới thiệu dòng iPhone 17 vào rạng sáng 10-9 theo giờ Việt Nam, trong đó tâm điểm là iPhone Air, mẫu điện thoại mỏng nhất từ trước đến nay của công ty.

So với người tiền nhiệm trước đó, iPhone 17 không có nhiều thay đổi về AI, chủ yếu là trải nghiệm sử dụng và nâng cấp camera. Như thường lệ, phiên bản iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max nhận được nhiều nâng cấp nhất về camera.

Cuộc đua megapixel và zoom quang học

Với iPhone 17 Pro, Apple đã lần đầu tiên nâng cấp độ phân giải của cả 3 ống kính ở mặt sau, gồm camera chính, góc siêu rộng và tele lên độ phân giải 48 MP. Đáng chú ý, camera tele mới của Apple có khả năng zoom quang học đến 8x, cho phép bạn chụp ảnh cận cảnh mà vẫn giữ độ nét cao.

iPhone 17 Pro có 3 camera 48 MP.

Google Pixel 10 Pro cũng có 3 camera ở mặt sau, bao gồm ống kính góc rộng 50 MP, góc siêu rộng 48 MP và tele 5x 48 MP. Về thông số, Pixel không kém cạnh Apple và còn nổi bật nhờ khả năng xử lý hình ảnh bằng thuật toán, vốn là điểm mạnh truyền thống của Google.

Trong khi đó, Samsung Galaxy S25 Ultra vẫn giữ vị thế dẫn đầu về phần cứng camera. Máy được trang bị 4 ống kính vật lý, bao gồm cảm biến chính 200 MP, góc siêu rộng 12 MP, tele 3x 10 MP và tele 5x 50 MP. Với độ phân giải “khủng” cùng hai lựa chọn zoom tele, Galaxy S25 Ultra tỏ ra vượt trội hơn nếu người dùng đặt nặng yếu tố megapixel.

Apple cải tiến, Google bứt phá

Ngoài camera sau, iPhone 17 Pro cũng được nâng cấp đáng kể về camera selfie. Apple giới thiệu cảm biến 18 MP mới mang tên Center Stage, tích hợp tính năng ổn định hình ảnh và tự động điều chỉnh khung hình khi chụp nhóm. Đây là bản nâng cấp được mong chờ từ lâu, bởi nhiều thế hệ iPhone trước đó bị đánh giá là chậm cải tiến ở camera trước.

Tuy nhiên, Pixel 10 Pro lại tiếp tục chiếm ưu thế với camera selfie 42 MP, con số gần gấp ba iPhone 17 Pro và vượt xa Galaxy S25 Ultra (12 MP). Trên lý thuyết, Pixel sẽ cho ảnh selfie sắc nét hơn, đặc biệt khi chụp trong điều kiện thiếu sáng.

Apple đặt cược vào cảm biến hình vuông mới và thuật toán xử lý để bù đắp khoảng cách về số chấm, nhưng hiệu quả thực tế vẫn cần được kiểm chứng khi sản phẩm chính thức lên kệ.

Ai mới là “ông vua camera”?

Ở thời điểm hiện tại, rất khó để khẳng định mẫu máy nào có camera tốt nhất, bởi những thông số kỹ thuật chỉ phản ánh một phần. Trải nghiệm thực tế còn phụ thuộc vào cách mỗi hãng xử lý hình ảnh và nhu cầu riêng của người dùng.

Apple nhiều khả năng vẫn giữ lợi thế về video, vốn là thế mạnh truyền thống của iPhone nhờ khả năng quay ổn định và màu sắc trung thực. Trong khi đó, Samsung tiếp tục là lựa chọn cho những ai thích ảnh chụp chi tiết với độ phân giải cao và zoom quang học đa dạng.

Cuối cùng là Google, các mẫu điện thoại của hãng này mang lại trải nghiệm nổi bật về xử lý hình ảnh nhờ thuật toán, đặc biệt là với ảnh chân dung và ảnh thiếu sáng.

Người tiêu dùng sẽ cần chờ thêm đến ngày 19-9, khi iPhone 17 Pro chính thức mở bán và các bài đánh giá chi tiết xuất hiện, để có cái nhìn toàn diện hơn trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

