iPhone 17 Pro sẽ có RAM 12 GB, tăng 50% so với thế hệ trước

(PLO)- Nếu bạn từng do dự khi nâng cấp iPhone vì cảm thấy các mẫu đời mới không có nhiều khác biệt, thì iPhone 17 Pro sắp ra mắt có thể sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại.

Theo dự đoán của nhiều chuyên gia công nghệ, đây sẽ là chiếc iPhone đầu tiên của Apple được trang bị RAM lên đến 12 GB, tăng 50% so với các thế hệ trước.

Theo các phân tích từ GFHK Tech Research, cả iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều sẽ sở hữu RAM 12 GB. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những người dùng thích điện thoại nhỏ gọn nhưng vẫn muốn hiệu năng mạnh mẽ.

Việc tăng RAM lên 12 GB sẽ giúp iPhone 17 Pro xử lý đa nhiệm tốt hơn, chuyển đổi giữa các ứng dụng nhanh chóng, đặc biệt hữu ích khi làm việc với các app "ngốn" bộ nhớ như chỉnh sửa ảnh, video, hoặc chơi game đồ họa nặng. Người dùng có thể chuyển từ camera sang tin nhắn, Safari rồi quay lại chỉnh sửa mà không bị tải lại ứng dụng.

iPhone 17 Pro dự kiến sẽ có RAM 12 GB, tăng 50% so với phiên bản trước đó. Ảnh: TIỂU MINH

Đối với game thủ, RAM lớn đồng nghĩa với việc các tựa game sẽ tải nhanh hơn, chạy mượt hơn, đặc biệt là các game thế giới mở, đồ họa cao. Không còn cảnh phải chờ tải lại game chỉ vì vừa trả lời tin nhắn.

Bên cạnh đó, RAM 12 GB sẽ cho phép iPhone 17 Pro xử lý các tác vụ AI phức tạp, phản hồi nhanh hơn và hỗ trợ các mô hình AI lớn hơn mà không cần phụ thuộc vào đám mây. Điều này sẽ mở đường cho các tính năng như dịch ngôn ngữ thời gian thực, nhận diện hình ảnh, xử lý AR mượt mà ngay trên điện thoại.

Apple dự kiến sử dụng bộ nhớ LPDDR5X mới, cho tốc độ lên đến 8,5 Gbps, vừa nhanh hơn vừa tiết kiệm pin hơn so với công nghệ cũ. Điều này giúp thiết bị vận hành các tác vụ chuyên nghiệp, sáng tạo như dựng phim, chỉnh ảnh, xử lý dữ liệu lớn ngay trên điện thoại.

Apple bắt kịp Android về phần cứng

Trong nhiều năm qua, các flagship Android đã đi trước về dung lượng RAM, với nhiều mẫu máy đạt 12 GB, thậm chí 16 GB. Trong khi đó, iPhone 14 Pro chỉ có 6 GB, iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro là 8 GB. Việc iPhone 17 Pro nâng lên 12 GB cho thấy Apple đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng về phần cứng, nhất là trong bối cảnh AI và AR ngày càng phổ biến.

Dự kiến Apple sẽ chính thức ra mắt các mẫu iPhone mới vào rạng sáng ngày 10-9 theo giờ Việt Nam.

Phần cứng mạnh sẽ giúp người dùng trải nghiệm các tính năng AI mượt mà hơn trên thiết bị. Ảnh: TIỂU MINH

