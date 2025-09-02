Tin công nghệ 2-9: Gần 70% người dùng muốn nâng cấp lên iPhone 17

(PLO)- Tin công nghệ 2-9 sẽ có các nội dung như gần 70% người dùng muốn nâng cấp lên iPhone 17, những chiếc điện thoại gập có giá ngang bằng ô tô vẫn hút khách, nhiều người dùng Galaxy Z Fold7 báo cáo sự cố tróc sơn, Google Play lần đầu ra mắt bộ sưu tập game “Made in Vietnam”.

1. Gần 70% người dùng muốn nâng cấp lên iPhone 17

Trước thềm sự kiện Awe Dropping của Apple vào ngày 9-9, một khảo sát từ SellCell cho thấy gần 7/10 người dùng iPhone tại Mỹ dự định mua iPhone 17 khi dòng sản phẩm này ra mắt.

Kết quả khảo sát hơn 2.000 người dùng cho thấy 68% muốn nâng cấp, tăng so với mức 62% khi iPhone 16 ra mắt năm ngoái. Trong đó, 38% nhắm đến phiên bản Pro/Pro Max, 16,7% chọn bản tiêu chuẩn và 13,5% quan tâm mẫu siêu mỏng mới - iPhone 17 Air.

Mặc dù vậy, rào cản lớn nhất vẫn là giá. iPhone hiện có mức giá trung bình trên 900 USD, cao nhất thị trường. Khoảng 68% người tham gia khảo sát cho rằng mức giá cao khiến họ phải cân nhắc nhiều thứ.

Người dùng mong muốn Apple cải thiện thời lượng pin (53,2%), tiếp đến là công nghệ màn hình và thiết kế. AI, xu hướng nổi bật của ngành, lại chưa tạo được nhiều động lực khi chỉ có 7% coi đây là lý do nâng cấp.

Khảo sát cũng chỉ ra 20,1% người dùng sẽ cân nhắc chuyển sang Samsung nếu Apple chưa ra mắt iPhone màn hình gập đến năm 2026. Tuy nhiên, khoảng 70% vẫn gắn bó với thương hiệu này.

Tin công nghệ 2-9: Apple dự kiến công bố iPhone 17, iPhone 17 Pro/Pro Max và iPhone 17 Air vào tuần tới. Ảnh: Apple

2. Những chiếc điện thoại gập có giá ngang bằng ô tô vẫn hút khách

Theo Counterpoint Research, thị trường điện thoại gập toàn cầu năm 2024 chỉ tăng trưởng khoảng 2,9% so với 2023, tương đương 20 - 22 triệu máy. Con số này cho thấy phân khúc điện thoại gập đang phát triển nhưng chưa thực sự bùng nổ.

Trong bối cảnh các hãng lớn như Samsung, OPPO hay Huawei tập trung vào việc mở rộng thị phần phổ thông, một số thương hiệu như Vertu lại chọn hướng đi khác, biến điện thoại gập thành sản phẩm xa xỉ phục vụ nhóm khách hàng đặc biệt.

Thay vì cạnh tranh bằng công nghệ mới nhất hay giá bán, hãng này tung ra hai mẫu điện thoại gập Iron Flip và Quantum Flip, được định vị như phụ kiện thời trang cao cấp. Các phiên bản sử dụng vật liệu đặc biệt như gốm, titan hay da thuộc, đi kèm mức giá chỉ phù hợp với một nhóm nhỏ người dùng.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết, mẫu Iron Flip có phong cách retro, cùng mức giá từ hơn 100 triệu đồng, hướng đến doanh nhân muốn khẳng định vị thế và tri ân đối tác.

Trong khi đó, Quantum Flip lại thiên về tính thẩm mỹ, kết hợp khung gốm Zirconium và titan hàng không. Đây là lựa chọn cho những ai muốn biến chiếc điện thoại thành món phụ kiện được “may đo cao cấp”, sản xuất riêng biệt và thủ công 100%.

Tin công nghệ 2-9: Những chiếc điện thoại có giá ngang bằng ô tô vẫn hút khách.

3. Nhiều người dùng Galaxy Z Fold7 báo cáo sự cố tróc sơn

Samsung Galaxy Z Fold7 vừa lên kệ chưa đầy một tháng, nhưng đã xuất hiện hàng loạt phản ánh về hiện tượng bong tróc lớp phủ trên khung máy, vấn đề từng xảy ra với Z Fold6 năm ngoái.

Một chủ sở hữu Z Fold7 khẳng định chỉ dùng sạc chính hãng Samsung và ốp lưng chất lượng cao, nhưng lớp phủ vẫn bong sau thời gian ngắn sử dụng. Một người khác phát hiện vết bong khi tưởng nhầm là bụi bám, nhưng thực tế đó là mảng nhôm trần sau khi lớp phủ bị tróc.

Vấn đề này cũng đã từng gây tranh cãi vào năm ngoái với Z Fold6. Khi đó, Samsung khuyến cáo người dùng chỉ nên dùng sạc chính hãng, tránh sạc bên thứ ba kém chất lượng vì có thể gây rò điện, làm ăn mòn lớp bảo vệ. Tuy nhiên, với Z Fold7, nhiều người dùng khẳng định chỉ sử dụng phụ kiện Samsung, khiến câu chuyện ngày càng phức tạp.

Một số ý kiến cho rằng nguyên nhân có thể do quy trình xử lý nhôm chưa đạt chuẩn, khiến lớp phủ không bám chắc lên khung máy.

Hiện phản hồi từ bộ phận chăm sóc khách hàng Samsung khá đa dạng. Có trường hợp được hỗ trợ kiểm tra và sửa chữa, nhưng cũng có người bị từ chối bảo hành do lỗi chỉ mang tính thẩm mỹ. Với mức giá trên 2.000 USD, sự cố này khiến không ít người dùng hoài nghi về chất lượng của dòng điện thoại gập cao cấp, nhất là khi các hãng Trung Quốc đang cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.

Tin công nghệ 2-9: Người dùng báo cáo Z Fold7 bị tróc sơn khung viền. Ảnh minh họa: TIỂU MINH

4. Google Play lần đầu ra mắt bộ sưu tập game “Made in Vietnam”

Nhân dịp Quốc khánh 2-9, Google Play vừa ra mắt bộ sưu tập đặc biệt “Made in Vietnam”, giới thiệu những tựa game do các nhà phát triển Việt Nam sáng tạo và phát hành toàn cầu.

Bộ sưu tập này được hiển thị trên trang chủ Google Play Games từ ngày 2-9, tập hợp những trò chơi giải trí đa dạng, từ giải đố, mô phỏng thư giãn cho đến các game arcade kịch tính. Mục tiêu là giúp các sản phẩm Việt tiếp cận đông đảo người chơi quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế sáng tạo của ngành game trong nước.

Theo báo cáo Public First 2024, các nhà phát triển Việt ghi nhận hơn 6,15 tỉ lượt tải ứng dụng, trong đó 5,7 tỉ đến từ người dùng quốc tế, mang lại khoảng 78,6 triệu USD doanh thu. Con số này cho thấy tiềm năng xuất khẩu kỹ thuật số của Việt Nam đang ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, nhận định bộ sưu tập không chỉ là sân chơi để tôn vinh nhà phát triển mà còn là động lực đưa Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế số khu vực.

Đại diện Google Play khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, sáng kiến này nhằm hỗ trợ nhà phát triển trong nước xây dựng ứng dụng chất lượng cao, tiếp cận khán giả toàn cầu và phát triển bền vững.

Tin công nghệ 2-9: Google giới thiệu các tựa game Việt trên Google Play. Ảnh: TIỂU MINH

