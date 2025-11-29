Tin tặc tấn công trong 51 giây: Liên minh công nghệ Việt ra lời giải

(PLO)- Ngày 29-11, TPV DataTrust và VinCSS chính thức ký kết hợp tác chiến lược, hướng tới giải bài toán bảo mật dữ liệu và định danh số trong kỷ nguyên kết nối.

Trong bối cảnh an ninh mạng toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp và các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu – chuẩn hóa danh tính số được siết chặt theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, Công ty Cổ phần Dịch vụ An ninh mạng VinCSS và Công ty Cổ phần TPV DataTrust đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về bảo mật dữ liệu, định danh số và xây dựng hệ sinh thái “Digital Trust – Niềm Tin Số”.

Thống kê năm 2025 cho thấy tin tặc chỉ mất trung bình 51 giây để xâm nhập một hệ thống và riêng lĩnh vực Blockchain đã thiệt hại hơn 2,17 tỉ USD trong nửa đầu năm nay. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc chuẩn hóa danh tính số và bảo vệ chủ quyền dữ liệu quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án 06 của Chính phủ.

Chuyên gia trình bày về giải pháp xác thực không mật khẩu và bảo mật dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Tổng giám đốc VinCSS cho biết sau 7 năm kiên định theo đuổi các sản phẩm an ninh mạng "Make in Vietnam" chuẩn quốc tế, doanh nghiệp nhận thấy trong kỷ nguyên số, không đơn vị nào có thể tiến xa nếu đi một mình.

"Chúng tôi luôn trăn trở với những bài toán chưa có lời giải trọn vẹn tại thị trường Việt Nam. Sự kết nối với TPV DataTrust hôm nay là bước đi quan trọng để các giải pháp an ninh mạng trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với mỗi doanh nghiệp và người dân" - ông Trác nhấn mạnh.

Hiện thực hóa tầm nhìn đó, hai bên thống nhất phát triển các hạng mục trọng tâm gồm giải pháp xác thực không mật khẩu (FIDO2), hệ thống quản lý danh tính số và hạ tầng Digital Trust phục vụ tài chính, thương mại điện tử và chính phủ số.

Hệ sinh thái an ninh mạng – niềm tin số 'Make in Vietnam', nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu quốc gia và giảm phụ thuộc vào công nghệ ngoại nhập.

Ông Cao Xuân Hữu, Tổng Giám đốc TPV DataTrust cho biết sự kết hợp giữa công nghệ bảo mật chủ động của VinCSS sẽ giúp TPV hoàn thiện vai trò "xương sống" dữ liệu tin cậy với tốc độ xử lý xác thực dưới 1 giây và độ chính xác tuyệt đối dựa trên dữ liệu quốc gia.

Cái bắt tay chiến lược này được kỳ vọng sẽ tạo ra hệ sinh thái an ninh mạng tự chủ, giảm phụ thuộc vào công nghệ ngoại nhập và hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia an toàn thông tin hàng đầu khu vực vào năm 2030.

Ngành tài chính Việt tăng tốc chuyển đổi số với AI và bảo mật dữ liệu (PLO)- Ngành tài chính Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số, khi trí tuệ nhân tạo (AI) và bảo mật dữ liệu trở thành hai yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh.

Tin tặc đánh cắp gần 2 tỉ thông tin đăng nhập, người dùng cần làm gì? (PLO)- Theo báo cáo của nhóm tình báo an ninh mạng Flashpoint, số vụ vi phạm dữ liệu trên toàn cầu đã tăng tới 235% so với cùng kỳ năm trước, làm lộ hơn 9,45 tỉ dữ liệu cá nhân.