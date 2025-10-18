Ngành tài chính Việt tăng tốc chuyển đổi số với AI và bảo mật dữ liệu

(PLO)- Ngành tài chính Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số, khi trí tuệ nhân tạo (AI) và bảo mật dữ liệu trở thành hai yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh.

Tại hội thảo chuyên đề “Ứng dụng AI trong lĩnh vực tài chính - Bảo mật dữ liệu và cơ hội chuyển đổi số”, do GreenNode phối hợp cùng NVIDIA, TechData và F5 tổ chức, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB), các chuyên gia đã cùng phân tích bức tranh chuyển đổi số của ngành tài chính Việt Nam.

Sự kiện thu hút hơn 70 lãnh đạo doanh nghiệp chứng khoán, bảo hiểm, tập trung thảo luận về việc ứng dụng AI và dữ liệu lớn để nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu trải nghiệm khách hàng và chuẩn bị cho giai đoạn Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán lên “mới nổi” vào năm 2026, mở ra cơ hội thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế.

Tuy nhiên, cùng với đó là áp lực không nhỏ về việc đáp ứng các tiêu chuẩn công nghệ, quản lý dữ liệu và an toàn thông tin.

Theo các chuyên gia, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc để duy trì năng lực cạnh tranh. Khi thị trường tài chính Việt Nam hội nhập sâu hơn, yếu tố bảo mật và khả năng khai thác dữ liệu thông minh sẽ quyết định vị thế của mỗi tổ chức.

Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Cục A05 (Bộ Công an), nhấn mạnh: “Nếu không được bảo vệ, dữ liệu cá nhân sẽ trở thành mỏ vàng cho tội phạm mạng. Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc hướng dẫn và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân”.

Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân (giữa) chia sẻ tại hội thảo.

Nhận định này phản ánh thực tế rằng dữ liệu đang trở thành “tài sản chiến lược” của doanh nghiệp.

Song song với cảnh báo về rủi ro an ninh, GreenNode cũng giới thiệu loạt giải pháp ứng dụng AI phục vụ ngành tài chính. Đơn cử như IDP (Intelligent Document Processing), giúp tự động hóa xử lý tài liệu, giảm tới 70% sai sót thủ công và tiết kiệm hàng ngàn giờ làm việc mỗi năm.

Data Bloom hỗ trợ phân tích dữ liệu lớn theo thời gian thực, cung cấp các mô hình dự báo phục vụ quyết định đầu tư, trong khi GreenMind LLM, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt được huấn luyện trên hơn 55.000 mẫu dữ liệu, cho phép doanh nghiệp hiểu sâu hơn các nguồn dữ liệu nội bộ, từ đó ra quyết định chính xác hơn.

Quang cảnh tại hội thảo ứng dụng AI trong ngành tài chính.

Ông Vũ Thanh Tùng, Giám đốc AI Cloud của GreenNode, cho biết: “Chúng tôi hướng tới xây dựng nền tảng AI có chủ quyền, giúp doanh nghiệp Việt khai thác dữ liệu hiệu quả, tuân thủ pháp lý và giảm phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài.”

Theo ông, việc phát triển năng lực AI nội địa không chỉ mang ý nghĩa công nghệ mà còn là bước đi chiến lược trong bảo vệ chủ quyền dữ liệu quốc gia.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Phụng Vương, Giám đốc bảo vệ dữ liệu toàn cầu của VinFast, cho rằng: “Các doanh nghiệp nên áp dụng nguyên tắc data privacy by design, tức là tích hợp bảo mật ngay từ giai đoạn thiết kế và phát triển sản phẩm, thay vì xử lý sau khi hệ thống đã đi vào hoạt động”. Cách tiếp cận này giúp tiết kiệm chi phí, giảm rủi ro và đảm bảo an toàn dữ liệu khách hàng trong dài hạn.

Trong bối cảnh AI đang len lỏi vào hầu hết các khâu vận hành của tổ chức tài chính, từ xác thực người dùng, phân tích hành vi giao dịch đến quản trị rủi ro. Các chuyên gia tại hội thảo đều đồng ý rằng, công nghệ chỉ thực sự mang lại giá trị khi đi kèm với khung pháp lý chặt chẽ và sự tuân thủ nghiêm túc từ phía doanh nghiệp.

Bà Hoàng Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VASB.

Kết thúc hội thảo, bà Hoàng Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VASB, nhận định: “Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực tài chính. Khi các tổ chức đầu tư mạnh vào AI và hạ tầng dữ liệu, hành lang pháp lý và chính sách hỗ trợ sẽ là bước đệm quan trọng để phát triển bền vững”.

Có thể thấy, ngành tài chính Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc, nơi công nghệ, dữ liệu và bảo mật trở thành ba trụ cột chiến lược. Việc tận dụng sức mạnh của AI, song song với việc tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, không chỉ giúp doanh nghiệp thích ứng với thị trường mới mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

