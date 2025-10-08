Khi deepfake rẻ đến mức ai cũng có thể tạo ra video giả mạo

(PLO)- Các nhà nghiên cứu bảo mật tại Kaspersky vừa phát hiện hàng loạt dịch vụ deepfake hỗ trợ tạo âm thanh và video giả mạo với mức giá rẻ chưa từng có.

Chỉ từ 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng) cho một video giả hoặc 30 USD (khoảng 800.000 đồng) cho tin nhắn thoại giả, người mua có thể yêu cầu tạo nội dung giả mạo với độ tinh vi cao, tùy vào thời lượng và độ phức tạp.

Deepfake giá rẻ, rủi ro cao

Deepfake là thuật ngữ ghép từ “deep learning” và “fake”, đề cập đến kỹ thuật dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để thay thế khuôn mặt, chỉnh giọng nói hoặc dựng lại toàn bộ ảnh/video theo cách khiến người xem tưởng là thật. Các hệ thống học sâu như GAN hoặc autoencoder sẽ học đặc trưng khuôn mặt, khẩu hình, âm sắc… rồi tổng hợp nội dung mới có độ chân thực cao. ⁠

Deepfake ngày càng rẻ, cho phép ai cũng có thể tạo video giả mạo. Ảnh: Kasperksy

Theo Kaspersky, chỉ vài năm trước, các dịch vụ deepfake từng được rao bán với giá từ 300 USD đến 20.000 USD mỗi phút. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại con số này đã giảm mạnh, rẻ hơn tới 400 lần, cho thấy công nghệ AI tổng hợp ngày càng phổ biến và dễ bị lạm dụng.

Nhiều quảng cáo trên Darknet còn giới thiệu khả năng thay đổi gương mặt theo thời gian thực trong các cuộc gọi video, giả mạo khuôn mặt để vượt xác thực, hay làm giả nguồn phát camera trên thiết bị. Một số dịch vụ thậm chí khẳng định có thể đồng bộ chuyển động khuôn mặt và lời nói trong video, kể cả bằng ngôn ngữ nước ngoài, hoặc bắt chước giọng nói con người với cảm xúc tự nhiên thông qua công nghệ voice cloning.

Tuy nhiên, các chuyên gia của Kaspersky cảnh báo không loại trừ khả năng đây chỉ là chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền từ những người muốn mua công cụ deepfake.

Ông Dmitry Galov, chuyên gia bảo mật tại Kaspersky cho biết: “Chúng tôi nhận thấy xu hướng tội phạm mạng tích cực thử nghiệm và tích hợp AI vào các hoạt động của mình. Một số nền tảng thậm chí đang phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) độc hại, được xây dựng từ đầu và có thể chạy trực tiếp trên thiết bị của tội phạm”.

Những công nghệ này chưa tạo ra mối đe dọa mạng hoàn toàn mới, nhưng khiến kẻ tấn công trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Do đó, giới chuyên gia an ninh mạng cần đẩy mạnh ứng dụng AI vào công tác phòng thủ và phát hiện sớm mối đe dọa.

Làm gì để nhận biết và phòng tránh deepfake?

Để đối phó với các cuộc tấn công lừa đảo ngày càng tinh vi do AI hỗ trợ, các tổ chức cần áp dụng một cách tiếp cận chủ động và toàn diện.

Việc đào tạo thường xuyên để nâng cao nhận thức của nhân viên về an ninh mạng là bước đầu tiên, giúp họ nhận diện những dấu hiệu bất thường trong email hoặc thông điệp có thể tiềm ẩn rủi ro.

Các công cụ bảo mật hiện đại cũng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là những hệ thống có khả năng phát hiện bất thường trong nội dung và siêu dữ liệu, từ đó ngăn chặn các email lừa đảo trước khi chúng tiếp cận người dùng.

Có thể thấy, sự phát triển ồ ạt của công nghệ deepfake giá rẻ đang khiến ranh giới giữa thật và giả ngày càng mờ nhạt.

