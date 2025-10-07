8 khoản tiền vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế

(PLO)- Theo Chi cục Thuế thương mại điện tử (Cục Thuế, Bộ Tài chính), có 8 loại thu nhập nếu nhận vào tài khoản cá nhân, không thuộc diện miễn hoặc vượt ngưỡng quy định, thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật.

Video: 8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế. Thực hiện: TIỂU MINH

Cụ thể như sau:

Thứ nhất, thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc hành nghề có giấy phép, chứng chỉ. Trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở xuống, sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Thứ hai, thu nhập từ tiền lương, tiền công, ngoại trừ những khoản phụ cấp và trợ cấp không mang tính lương được pháp luật miễn thuế, như trợ cấp thai sản, ốm đau hoặc công tác phí.

Thứ ba, thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm tiền lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận đầu tư dưới các hình thức khác, trừ lãi từ trái phiếu Chính phủ.

Thứ tư, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chẳng hạn như chuyển nhượng phần vốn trong doanh nghiệp, chứng khoán hoặc các hình thức khác.

Thứ năm, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, gồm quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất, quyền thuê đất hoặc mặt nước, và các khoản thu khác liên quan đến việc chuyển nhượng này.

Thứ sáu, thu nhập từ trúng thưởng như xổ số, khuyến mại, cá cược, trò chơi có thưởng hoặc các cuộc thi có giải thưởng, theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ bảy, thu nhập từ bản quyền, tức quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan, cũng như thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

Và cuối cùng, thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân online bằng eTax Mobile. Ảnh: TIỂU MINH

Cơ quan thuế lưu ý, nếu cá nhân đã thực hiện nghĩa vụ thuế với khoản thu nhập đó trước đó, thì số tiền được chuyển vào tài khoản sau này sẽ không bị tính thuế lại.

Việc hiểu đúng quy định này sẽ giúp người dân chủ động hơn khi nhận tiền vào tài khoản, tránh những hiểu lầm không đáng có, đồng thời thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

