8 triệu đồng nên mua smartphone nào?

(PLO)- Thị trường smartphone tầm trung đang chứng kiến cuộc đua về pin và độ bền, đặc biệt ở phân khúc máy khoảng 8 triệu đồng.

1. Honor X8d

Ở mức giá niêm yết 8,09 triệu đồng, mẫu smartphone Honor X8d gây chú ý khi được trang bị viên pin 7.000 mAh trong thân máy mỏng chỉ 7,5mm và nặng 188 g. Đây là con số hiếm gặp trong phân khúc, nhất là khi máy vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, thiết bị có thể đạt 52 giờ ở chế độ tiết kiệm năng lượng, và xem video liên tục tới 31 giờ chỉ với một lần sạc. Máy hỗ trợ sạc nhanh 45 W, đi kèm theo đó là công nghệ giúp tối ưu pin trong dải nhiệt độ từ -20 đến 45 độ C.

Smartphone Honor X8d được trang bị viên pin 7.000 mAh dù chỉ mỏng 7,5 mm.

Về độ bền, X8d đạt chuẩn kháng nước IP65 và chứng nhận 5 sao từ SGS cho khả năng chống rơi ở độ cao 2 mét. Đây là điểm cộng với người dùng cần một thiết bị ít lo hư hỏng khi sử dụng hằng ngày.

Máy dùng màn hình OLED 6,77 inch, tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa 3000 nits. Honor X8d được trang bị vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2 đi kèm RAM 8 GB, có thể mở rộng thêm 8 GB RAM ảo, bộ nhớ trong tối đa 256 GB. Camera chính 108 MP hỗ trợ zoom 3x cùng các tính năng chỉnh sửa hình ảnh bằng AI.

Nhìn chung, Honor X8d phù hợp với những người ưu tiên pin có dung lượng lớn, độ bền và màn hình đẹp hơn là hiệu năng chơi game nặng.

Máy được tích hợp hệ thống AI thông minh.

2. Samsung Galaxy A56 5G

Galaxy A56 5G có màn hình Super AMOLED 120 Hz sắc nét, hiển thị nội dung rõ ràng khi lướt web, xem video… Máy cũng hỗ trợ kết nối 5G, phù hợp với người dùng cần tốc độ mạng cao và sử dụng lâu dài.

Với dung lượng pin 5.000 mAh, máy có thể hoạt động liên tục khoảng một ngày.

Thiết kế của A56 5G cũng trung tính, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng cần sự cân bằng giữa màn hình đẹp, 5G và hiệu năng ổn định.

Nếu bạn là người ưu tiên màn hình hiển thị đẹp và kết nối 5G trong phân khúc này, Galaxy A56 5G là lựa chọn đáng cân nhắc.

3. Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro 5G là mẫu máy cân bằng giữa camera, màn hình và hiệu năng. Máy được trang bị chip MediaTek Dimensity 7300-Ultra 8 nhân, camera 200 MP, màn hình AMOLED 6,67 inch 120 Hz và pin 5.110 mAh, đủ cho nhu cầu sử dụng hằng ngày và giải trí.

Nên chọn máy nào?

Nếu mục tiêu là thiết bị dùng lâu dài, ít sạc, hạn chế rủi ro hư hỏng, Honor X8d là lựa chọn phù hợp nhất trong tầm giá 8 triệu đồng nhờ pin 7.000 mAh và chứng nhận độ bền. Galaxy A56 5G phù hợp với người ưu tiên thương hiệu và kết nối 5G, còn Redmi Note 14 Pro 5G phù hợp với người thích camera độ phân giải cao.

