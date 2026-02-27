Tin vui dành cho người hay đi mua sắm

(PLO)- Khi bước vào siêu thị, bạn có thể không để ý rằng phía sau những kệ hàng ngay ngắn và bảng giá điện tử là cả một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) đang hoạt động.

Điểm khác biệt hiện nay là AI không còn xử lý ở “trên mạng” như trước, mà được đặt ngay trong cửa hàng, giúp phản ứng gần như tức thì với mọi thay đổi.

Trước đây, khi cửa hàng muốn phân tích dữ liệu bán hàng hoặc theo dõi lượng sản phẩm trên kệ, thông tin thường phải gửi lên hệ thống máy chủ từ xa để xử lý rồi mới trả kết quả về. Quá trình này khiến việc phản ứng với tình huống thực tế đôi khi bị chậm.

Với Edge AI, việc tính toán sẽ diễn ra ngay trên thiết bị đặt trong cửa hàng, nên khi sản phẩm gần hết, lượng khách tăng cao hoặc cần điều chỉnh nội dung hiển thị, hệ thống có thể xử lý và đưa ra quyết định gần như ngay lập tức.

Ví dụ, khi một mặt hàng gần hết trên kệ, camera và cảm biến có thể phát hiện ngay lập tức. Hệ thống sẽ tự động cập nhật số lượng tồn kho và đề xuất bổ sung hàng.

Ở các cửa hàng truyền thống, nếu làm thủ công, độ chính xác tồn kho có thể chỉ đạt khoảng 70%. Sai lệch này dễ dẫn đến tình trạng hết hàng hoặc nhập quá nhiều. AI giúp lấp khoảng trống đó bằng việc theo dõi liên tục và xử lý dữ liệu ngay tại chỗ.

Theo số liệu được chia sẻ, AI có thể giúp giảm lượng tồn kho từ 20 đến 30% và giảm tình trạng hết hàng tới 65%. Một số nhà bán lẻ tích hợp AI vào chuỗi cung ứng ghi nhận mức giảm 30% tình trạng hết hàng và tiết kiệm từ 20 đến 50% chi phí lưu kho. Đây là những con số ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành và hiệu quả kinh doanh.

Ai sử dụng tai nghe không dây cũng nên biết quy tắc này (PLO)- Các chuyên gia thính học cảnh báo việc lạm dụng tai nghe không dây nhét tai, chẳng hạn như AirPods có thể âm thầm gây tổn thương thính giác nếu người dùng không kiểm soát âm lượng và thời gian nghe.

Edge AI đang tác động tích cực đến ngành bán lẻ và trải nghiệm mua hàng của người tiêu dùng. Ảnh minh họa

Không chỉ dừng ở quản lý hàng hóa, AI còn tác động đến trải nghiệm mua sắm. Các màn hình tương tác hoặc ki ốt trong cửa hàng có thể gợi ý sản phẩm dựa trên nhu cầu của khách.

Những hệ thống này có thể hoạt động ngay trong cửa hàng mà không cần gửi dữ liệu cá nhân lên máy chủ từ xa. Một số nghiên cứu ban đầu cho thấy các gợi ý mua hàng bằng AI tạo sinh có thể tăng tỉ lệ mua lên tới 16%.

AI tại cửa hàng cũng theo dõi lưu lượng khách, mức tiêu thụ điện và các yếu tố an toàn. Vì dữ liệu được xử lý ngay tại chỗ nên hệ thống có thể điều chỉnh nhanh, chẳng hạn thay đổi nội dung quảng cáo trên màn hình khi lượng khách tăng cao.

Để làm được điều này, các nhà sản xuất chip như MediaTek đã phát triển các nền tảng dành riêng cho AI và IoT. Đơn cử như dòng chip Genio, được thiết kế để chạy các mô hình AI ngay trên thiết bị, với khả năng xử lý AI tạo sinh lên tới 10 TOPS. Nhờ tiến trình 6 nm, thiết bị có thể hoạt động liên tục trong môi trường cửa hàng mà vẫn tiết kiệm điện.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở sức mạnh xử lý mà ở khả năng triển khai trên hàng ngàn thiết bị khác nhau. Cửa hàng có thể sử dụng nhiều hệ điều hành như Android, Yocto Linux hoặc Ubuntu. Do đó, nền tảng cần hỗ trợ đa dạng để giảm bớt sự phức tạp khi triển khai.

MediaTek cho biết họ đang hợp tác với NVIDIA để tích hợp sẵn các mô hình AI đã được kiểm chứng. Điều này giúp các đơn vị triển khai không phải xây dựng mô hình từ đầu, rút ngắn thời gian đưa giải pháp vào thực tế.

Theo ông CK Wang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Đơn vị Kinh doanh IoT của MediaTek, AI trong bán lẻ không còn là câu chuyện tương lai mà đã mang lại kết quả cụ thể, giúp giảm hàng tồn, hạn chế hết hàng và cải thiện tương tác với khách. Khi việc xử lý được thực hiện ngay tại cửa hàng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây, các doanh nghiệp có thể phản ứng nhanh hơn và vận hành linh hoạt hơn.

Tin vui cho những ai đang chờ iPhone 18 Pro Max (PLO)- Theo một số nguồn tin rò rỉ, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã được Apple đưa vào giai đoạn thử nghiệm sản xuất, hé lộ nhiều nâng cấp đáng chú ý.