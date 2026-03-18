Doanh nghiệp xuất khẩu xuyên biên giới dễ 'ngã ngựa' vì chỉ lo bán hàng

(PLO)- Với xuất khẩu trực tuyến, những doanh nghiệp thành công sẽ là những đơn vị có khả năng quản trị dòng tiền, tính tuân thủ và các nghiệp vụ vận hành tài chính đồng bộ ở nhiều thị trường

Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy thị trường TMĐT Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 31 tỉ USD, tăng hơn 25% so với năm trước và chiếm gần 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa.

Bên cạnh tiêu dùng nội địa tiếp tục tăng trưởng, TMĐT xuyên biên giới đang trở thành kênh kinh doanh chiến lược đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), đặc biệt là trong bối cảnh doanh nghiệp nỗ lực đa dạng hóa thị trường.

Nhiều rào cản cần tháo gỡ

Trong “Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030” do Bộ Công Thương ban hành, xuất khẩu trực tuyến cũng được xác định là một trụ cột quan trọng, gắn với mục tiêu nâng cao giá trị và thương hiệu hàng Việt. Để thúc đẩy thị trường này, Luật thương mại điện tử còn đặt ra nhiều vấn đề hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến một cách rõ ràng không khuôn khổ pháp luật.

Dù vậy, theo Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), khi hoạt động TMĐT xuyên biên giới chuyển sang mô hình vận hành đa thị trường liên tục, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam sẽ rất dễ đối mặt với nhiều áp lực mới.

VECOM cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế lớn về sản xuất hàng có tiêu chuẩn xuất khẩu, nhưng phần lớn chưa có đủ nguồn lực để triển khai một cách bài bản xuất khẩu trực tuyến.

Rào cản lớn nhất là thiếu nhân lực chất lượng cao và hiểu biết hạn chế về các quy định nhập khẩu qua TMĐT tại thị trường nước ngoài.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam sẽ rất dễ đối mặt với nhiều áp lực khi xuất khẩu trực tuyến. Ảnh minh họa: GIA TƯỜNG

Cùng với đó, điểm nghẽn về năng lực tổ chức thực thi của doanh nghiệp, cũng khiến cho hoạt động xuất khẩu xuyên biên giới có thể gặp khó khăn.

Trong góc nhìn tài chính, Payoneer - nền tảng thanh toán quốc tế lại bày tỏ, khi TMĐT xuyên biên giới ngày càng phát triển thì những yếu tố như thanh toán, quản trị dòng tiền, tuân thủ quy định và dịch vụ hậu cần sẽ ngày càng đóng vai trò then chốt trong hiệu quả vận hành.

Trong số đó, việc tối ưu hóa dòng vốn thanh toán và xây dựng cấu trúc tài khoản tập trung là yếu tố then chốt không kém gì doanh thu. Một dòng tiền được luân chuyển thông suốt và ổn định giúp doanh nghiệp có thể duy trì chu kỳ vốn lành mạnh, từ đó rút ngắn thời gian tái đầu tư vào kho bãi, tiếp thị hoặc mở rộng thị trường.

Cần nâng cao năng lực thực thi để vượt qua trở ngại

Theo Payoneer, với xuất khẩu trực tuyến, việc doanh nghiệp xây dựng được hệ thống tài khoản tập trung giúp doanh nghiệp quản lý nguồn doanh thu từ nhiều quốc gia và nền tảng trong cùng một hệ thống, qua đó tăng khả năng kiểm soát và minh bạch tài chính. Đồng thời, doanh nghiệp có thể dự báo dòng tiền chính xác hơn, phối hợp hiệu quả với nhà cung cấp và đối tác...

“Khi TMĐT xuyên biên giới tại Đông Nam Á ngày càng phát triển, trọng tâm sẽ chuyển dịch mạnh mẽ từ việc gia nhập thị trường sang năng lực thực thi. Những doanh nghiệp thành công sẽ là những đơn vị có khả năng quản trị dòng tiền, tính tuân thủ và các nghiệp vụ vận hành tài chính đồng bộ tại nhiều thị trường”- ông Nagesh Devata, Phó Chủ tịch Cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Payoneer nhấn mạnh.

Ông Devata cũng thông tin, hiện nay đơn vị này đang hợp tác với Amazon Global Selling Vietnam để mở rộng tiếp cận thị trường sang hỗ trợ giải quyết các thách thức trong vận hành tài chính, giúp nhà bán hàng tập trung phát triển doanh nghiệp bền vững. Tính đến quý IV-2025, Payoneer đang quản lý khoảng 7,9 tỉ USD tiền gửi của khách hàng, tăng 13% so với năm 2024, đồng thời xử lý gần 25 tỉ USD giá trị giao dịch, tăng 10% so với cùng kỳ.

Một khảo sát mới đây của VECOM cũng chỉ ra, hơn 90% doanh nghiệp SME cho biết các giải pháp hỗ trợ về pháp lý, logistics và thanh toán sẽ giúp họ vượt qua những rào cản lớn nhất khi xuất khẩu xuyên biên giới.

Doanh nghiệp cần nâng cao năng lực thực thi để tìm kiếm lợi nhuận khi xuất khẩu trực tuyến. Ảnh minh họa: HẠ QUYÊN

VECOM cho rằng, trong tương lai, giai đoạn tăng trưởng kế tiếp của TMĐT xuyên biên giới Việt Nam sẽ được định hình nhờ tốc độ mở rộng và năng lực vận hành bền vững. Vì thế, trước thách thức từ chi phí logistics leo thang, các hàng rào tuân thủ khắt khe và áp lực cạnh tranh gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục nâng cao năng lực thực thi.

