Cuộc đua mới của smartphone gập đã bắt đầu

(PLO)- Trong vài năm qua, các hãng smartphone liên tục tìm cách làm cho điện thoại gập mỏng hơn, nhẹ hơn và bền hơn. Tuy nhiên khi công nghệ bản lề và màn hình ngày càng hoàn thiện, những yếu tố này dần không còn đủ để tạo ra khác biệt.

Xu hướng mới đang xuất hiện ở phân khúc cao cấp là biến smartphone thành một công cụ hỗ trợ công việc thực sự, thay vì chỉ là thiết bị liên lạc hay giải trí.

Đó cũng là hướng đi mà Vertu lựa chọn với Alphafold, mẫu smartphone gập mới được hãng trình làng cách đây không lâu. Theo Vertu Việt Nam, nhóm khách hàng quan tâm đến sản phẩm chủ yếu là doanh nhân, chủ doanh nghiệp và những người thường xuyên di chuyển.

Điều này không quá khó hiểu. Với nhiều người, chiếc điện thoại giờ đã trở thành nơi lưu trữ lịch làm việc, email, tài liệu, ghi chú cuộc họp và hàng loạt thông tin quan trọng khác. Vì vậy, nhu cầu hiện nay không chỉ dừng lại ở một màn hình lớn hay thiết kế sang trọng, mà còn là khả năng hỗ trợ xử lý công việc nhanh hơn và bảo vệ dữ liệu cá nhân tốt hơn.

Alphafold được phát triển theo hướng AI Agent Phone, tức đưa trí tuệ nhân tạo vào vai trò trợ lý cá nhân thay vì chỉ bổ sung vài tính năng AI đơn lẻ trên thiết bị.

Trung tâm của hệ thống này là Hermes Agent. Công cụ được giới thiệu có thể hỗ trợ nhiều công việc thường ngày như quản lý lịch trình, ghi chú, tóm tắt cuộc họp, rà soát văn bản, tổng hợp thông tin, đặt khách sạn hay theo dõi các công việc cần phê duyệt.

Thực tế, đây cũng là hướng phát triển đang được nhiều hãng công nghệ theo đuổi. Sau giai đoạn AI tạo ảnh, tạo văn bản hay trả lời câu hỏi, cuộc cạnh tranh hiện nay đang chuyển sang khả năng thực hiện công việc thay người dùng. Nói cách khác, AI không chỉ đưa ra câu trả lời mà còn tham gia xử lý các tác vụ cụ thể.

Với những người thường xuyên phải di chuyển, làm việc trên nhiều nền tảng và xử lý lượng lớn thông tin mỗi ngày, đây có thể là giá trị thiết thực hơn so với việc bổ sung thêm vài tính năng mới trên giao diện.

Bên cạnh AI, Vertu tiếp tục nhấn mạnh vào yếu tố bảo mật và quyền riêng tư. Đây là vấn đề ngày càng được quan tâm khi điện thoại trở thành nơi lưu trữ nhiều dữ liệu cá nhân và công việc quan trọng. Alphafold được trang bị các cơ chế mã hóa và bảo vệ dữ liệu nhằm giúp người dùng kiểm soát tốt hơn thông tin của mình.

Ở góc độ thị trường, sự xuất hiện của những sản phẩm như Alphafold cho thấy smartphone gập đang bước sang một giai đoạn mới. Thiết kế gập vẫn là yếu tố tạo nên sức hút ban đầu, nhưng điều quyết định trải nghiệm lâu dài có thể nằm ở khả năng hỗ trợ công việc, quản lý thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Khi khoảng cách về phần cứng giữa các mẫu smartphone ngày càng thu hẹp, AI và quyền riêng tư nhiều khả năng sẽ trở thành hai yếu tố được các hãng tập trung nhiều hơn trong cuộc đua ở phân khúc cao cấp.

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