Tin công nghệ 20-4: Cận cảnh Vertu Agent Q bản giới hạn chỉ 25 chiếc trên toàn cầu.

(PLO)- Tin công nghệ 20-4 sẽ có các nội dung như cận cảnh Vertu Agent Q bản giới hạn chỉ 25 chiếc trên toàn cầu, MacBook Pro thế hệ mới bị hoãn ra mắt do thiếu linh kiện, iOS 26.4.1 sẽ tự động kích hoạt tính năng bảo mật này trên iPhone.

1. Cận cảnh Vertu Agent Q bản giới hạn chỉ 25 chiếc trên toàn cầu

Trong phân khúc điện thoại hạng sang, câu chuyện không còn dừng ở cấu hình hay giá bán. Với nhiều người, điều làm nên giá trị của một thiết bị nằm ở độ hiếm, mức độ hoàn thiện và cảm giác sở hữu một sản phẩm không dễ tìm thấy trên thị trường, đơn cử như Vertu Agent Q.

Vertu Agent Q có hai phiên bản gồm White Ghost với titan bạc và Black Samurai với titan đen, trong đó mỗi phiên bản chỉ sản xuất 25 chiếc trên toàn cầu.

Về ngoại hình, máy được hoàn thiện từ titanium kết hợp da cao cấp. White Ghost mang cảm giác sáng, gọn và thanh lịch hơn, còn Black Samurai tạo ấn tượng mạnh ở vẻ ngoài trầm, cứng cáp và cá tính. Sự khác biệt giữa hai phiên bản chủ yếu nằm ở phong cách, trong khi định hướng chung của dòng Agent Q vẫn được giữ nguyên.

Giống như nhiều mẫu điện thoại Vertu trước đó, Agent Q cũng được trang bị nhiều lớp bảo mật, giúp bảo vệ dữ liệu tốt hơn. Theo một số nguồn tin, dự kiến phiên bản giới hạn này sẽ xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 5-2026.

2. MacBook Pro thế hệ mới bị hoãn ra mắt do thiếu linh kiện

MacBook Pro thế hệ tiếp theo của Apple dự kiến sẽ ra mắt với nhiều nâng cấp đáng kể, bao gồm màn hình OLED Dynamic Island, cảm ứng như iPad và iPhone, cùng chip M6 Pro và M6 Max mạnh mẽ.

Tuy nhiên, do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ trên toàn ngành, điều này đã khiến việc ra mắt MacBook Pro bị hoãn lại, có thể đến đầu năm sau.

3. iOS 26.4.1 sẽ tự động kích hoạt tính năng bảo mật này trên iPhone

Sau khi nâng cấp iOS 26.4.1, tính năng Stolen Device Protection trên iPhone sẽ tự động được kích hoạt, giúp giảm nguy cơ bị chiếm quyền nếu máy rơi vào tay người khác, kể cả khi họ biết cả mật mã mở khóa.

Theo Apple, Stolen Device Protection sẽ buộc xác thực bằng Face ID hoặc Touch ID với các thao tác quan trọng như xem mật khẩu đã lưu, dùng phương thức thanh toán trong Safari, đổi mật khẩu tài khoản Apple hoặc tắt Lost mode. Với một số thay đổi nhạy cảm, hệ thống còn áp dụng thêm thời gian chờ bảo mật trước khi cho thực hiện.

