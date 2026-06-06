Báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh

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Hơn 320.000 camera an ninh Wyze bị thu hồi vì nguy cơ cháy nổ pin

Tiểu Minh
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(PLO)- Người dùng đang sở hữu camera an ninh Wyze Solar Cam Pan cần kiểm tra lại thiết bị của mình sau khi hãng phát đi thông báo thu hồi quy mô lớn liên quan đến nguy cơ cháy nổ từ pin lithium ion.

Theo thông báo từ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC), Wyze Labs đang thu hồi khoảng 321.360 camera Solar Cam Pan đã bán tại Mỹ và hơn 2.500 thiết bị tại Canada. Nguyên nhân xuất phát từ hướng dẫn lắp đặt không chính xác, có thể khiến người dùng vô tình sử dụng sai loại vít trong quá trình gắn tấm pin năng lượng mặt trời vào thân camera.

CPSC cho biết việc sử dụng nhầm vít dài có thể làm thủng lớp vỏ kim loại bảo vệ pin lithium ion bên trong thiết bị. Khi bị tổn hại, pin có nguy cơ quá nhiệt nhanh chóng, dẫn đến cháy hoặc gây bỏng cho người sử dụng.

Theo dữ liệu được công bố, Wyze đã ghi nhận 13 trường hợp camera quá nhiệt. Trong đó có 6 vụ việc liên quan đến cháy hoặc phát nổ, đồng thời có 6 người dùng bị bỏng nhẹ.

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Việc lắp đặt sai camera có thể khiến pin thiết bị cháy nổ. Ảnh: Wyze

Đợt thu hồi áp dụng đối với các mẫu Wyze Solar Cam Pan được mua trước ngày 3-4-2026. Thiết bị có mã sản phẩm WYZESCPWH và được bán thông qua nhiều kênh bán lẻ cũng như thương mại điện tử như Amazon, Best Buy, Home Depot, Micro Center và trang web của Wyze.

Trước khi thông báo thu hồi chính thức được ban hành, Wyze từng cảnh báo khách hàng tạm ngừng lắp đặt, hoặc sử dụng Solar Cam Pan trong thời gian hãng phối hợp với cơ quan chức năng để rà soát vấn đề an toàn và cập nhật lại hướng dẫn cài đặt. Công ty cũng vô hiệu hóa quy trình thiết lập sản phẩm trên ứng dụng nhằm hạn chế rủi ro phát sinh.

Đối với người dùng bị ảnh hưởng, Wyze cho biết sẽ cung cấp camera thay thế miễn phí kèm tấm pin năng lượng mặt trời mới.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn hoàn tiền toàn bộ hoặc nhận phiếu mua hàng tương đương giá trị sản phẩm đã mua. Hãng cho biết ngay cả khi không còn hóa đơn, người dùng vẫn có thể tham gia chương trình thu hồi.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên tiếp tục sử dụng thiết bị nếu nghi ngờ đã lắp sai loại vít. Đồng thời, không được vứt camera vào thùng rác thông thường hoặc các điểm thu gom pin dân dụng do pin lithium ion bị hư hỏng có thể gây cháy trong quá trình vận chuyển và xử lý rác thải.

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Tiểu Minh

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