Tin vui mới nhất dành cho người dùng Samsung

(PLO)- Samsung được cho là đang thử nghiệm một thay đổi nhỏ trên One UI 9, giúp người dùng bảo vệ dữ liệu tốt hơn nếu chẳng may điện thoại bị mất hoặc bị đánh cắp.

Theo phản hồi từ những người đang trải nghiệm bản beta mới nhất, điện thoại Galaxy sẽ yêu cầu người dùng xác thực bằng mã PIN hoặc phương thức mở khóa trước khi được phép tắt nguồn hoặc khởi động lại thiết bị.

Hiện tại, ngay cả khi điện thoại đang khóa màn hình, người cầm máy vẫn có thể mở menu nguồn và tắt thiết bị mà không cần nhập mật khẩu. Đây là lý do nhiều kẻ trộm thường tắt máy ngay sau khi lấy được điện thoại nhằm ngăn chủ sở hữu theo dõi vị trí từ xa.

Nếu thay đổi này được áp dụng chính thức, việc vô hiệu hóa điện thoại sẽ không còn dễ dàng như trước. Các dịch vụ tìm kiếm thiết bị như Google Find Hub hay ứng dụng Find của Samsung sẽ có thêm thời gian để hoạt động, tăng cơ hội xác định vị trí của máy sau khi bị thất lạc.

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One UI 9 nhiều khả năng sẽ được Samsung bổ sung tính năng bảo mật giúp bảo vệ dữ liệu người dùng tốt hơn trong trường hợp mất điện thoại hoặc bị cướp giật.

Không chỉ thay đổi cách tắt nguồn, Samsung còn được cho là đang điều chỉnh cách hoạt động của Chế độ Khóa trên One UI 9.

Theo đó, chỉ cần mở menu nguồn rồi thoát ra, điện thoại có thể tự động chuyển sang Chế độ Khóa. Khi đó, nội dung thông báo sẽ không còn hiển thị trên màn hình khóa và thiết bị chỉ có thể được mở bằng mã PIN. Các phương thức như vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa.

Tính năng này đã xuất hiện trên Android từ nhiều năm nay nhưng thường ít được người dùng chú ý. Việc Samsung đưa nó vào quy trình sử dụng hằng ngày có thể giúp nhiều người kích hoạt tính năng này thường xuyên hơn mà không cần tìm kiếm trong phần cài đặt.

Trong bối cảnh điện thoại ngày càng chứa nhiều dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng và thông tin công việc, những thay đổi tưởng chừng nhỏ như vậy đôi khi lại trở thành yếu tố quyết định giúp người dùng có thêm thời gian để khóa máy, định vị hoặc bảo vệ dữ liệu từ xa khi xảy ra sự cố.

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