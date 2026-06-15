iPhone dùng được bao lâu? Câu trả lời có thể khiến nhiều người bất ngờ

(PLO)- Một trong những câu hỏi phổ biến nhất trước khi mua smartphone là thiết bị sẽ dùng được bao lâu trước khi trở nên lỗi thời.

Không ít người vẫn đang sử dụng những chiếc iPhone đã ra mắt cách đây 5-6 năm mà vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản như gọi điện, nhắn tin, lướt web, xem video hay sử dụng mạng xã hội. Điều này đến từ hai yếu tố quan trọng, phần cứng có độ bền cao và chính sách cập nhật phần mềm kéo dài của Apple.

Theo nhiều thống kê trong ngành, tuổi thọ trung bình của một chiếc iPhone có thể dao động từ 4 đến 10 năm, tùy vào cách sử dụng và bảo quản của người dùng. Trong khi đó, chu kỳ thay mới smartphone trên toàn cầu hiện chỉ khoảng 3,5 năm.

Tuy nhiên, "sống lâu" không đồng nghĩa với việc thiết bị luôn mang lại trải nghiệm như lúc mới mua. Sau vài năm sử dụng, pin thường là bộ phận xuống cấp đầu tiên. Thời lượng sử dụng giảm dần, máy có thể nóng hơn hoặc hiệu năng bị ảnh hưởng khi pin bị chai.

Tin vui là việc thay pin iPhone tương đối đơn giản và chi phí thấp hơn nhiều so với việc mua máy mới. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần thay pin là người dùng có thể tiếp tục sử dụng thiết bị thêm vài năm nữa.

Trước khi mua iPhone hay MacBook, bạn nên biết điều này (PLO)- Apple thường được xem là hình mẫu của một hệ sinh thái công nghệ hoàn chỉnh, từ iPhone, MacBook cho đến Apple Watch. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi đó vẫn tồn tại không ít hạn chế mà nhiều người chỉ thực sự cảm nhận sau một thời gian sử dụng.

iPhone thường có thời gian sử dụng lâu hơn đáng kể so với các mẫu smartphone Android. Ảnh: TIỂU MINH

Một lợi thế khác của iPhone nằm ở thời gian hỗ trợ phần mềm. Nhiều mẫu máy vẫn nhận được bản cập nhật iOS sau 5-7 năm kể từ ngày ra mắt. Thậm chí khi không còn được nâng cấp lên phiên bản iOS mới nhất, Apple vẫn tiếp tục phát hành các bản vá bảo mật cho các thiết bị đời cũ.

Mặc dù vậy, sẽ đến lúc phần cứng không còn theo kịp các ứng dụng hiện đại. Những tác vụ nặng như chỉnh sửa video, xử lý AI hay chơi game đồ họa cao có thể khiến các mẫu iPhone cũ hoạt động chậm hơn.

Nói cách khác, tuổi thọ thực tế của một chiếc iPhone không chỉ nằm ở độ bền phần cứng hay tình trạng pin, mà còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của mỗi người. Nếu chỉ phục vụ các tác vụ hằng ngày như liên lạc, lướt web hay xem video, một chiếc iPhone 5 năm tuổi vẫn có thể hoạt động tốt và đáp ứng ổn định. Ngược lại, những người muốn trải nghiệm các công nghệ mới nhất về camera, AI hay hiệu năng thường sẽ có xu hướng nâng cấp sớm hơn.

Một trong những thứ tốt nhất của iPhone thực chất lại do Samsung sản xuất (PLO)- Mỗi năm Apple bán ra hàng trăm triệu chiếc iPhone, nhưng phần lớn màn hình OLED trên những thiết bị này lại được sản xuất bởi Samsung.