Honor Pad X8b ra mắt tại Việt Nam, pin hơn 10.000 mAh

(PLO)- Honor vừa giới thiệu mẫu máy tính bảng Pad X8b tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm hướng đến nhu cầu học tập, giải trí và làm việc cơ bản với màn hình lớn, viên pin dung lượng cao cùng loạt tính năng quản lý dành cho gia đình.

Honor Pad X8b sở hữu màn hình LCD 11 inch độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel, hỗ trợ tần số quét 90 Hz. Màn hình chiếm khoảng 84% diện tích mặt trước, mang lại không gian hiển thị rộng hơn khi xem phim, học trực tuyến hoặc đọc tài liệu.

Thiết bị được trang bị các công nghệ bảo vệ mắt như giảm ánh sáng xanh, chống nhấp nháy và chế độ đọc sách mô phỏng giấy nhằm giảm cảm giác mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài. Máy cũng đạt các chứng nhận bảo vệ thị giác từ TÜV Rheinland.

Một trong những điểm nhấn của Pad X8b nằm ở viên pin dung lượng 10.100 mAh. Nhà sản xuất cho biết thiết bị có thể phát video trực tuyến liên tục trong khoảng 21 giờ hoặc duy trì thời gian chờ lên đến 97 ngày trong điều kiện thử nghiệm.

Về hiệu năng, Honor Pad X8b được trang bị vi xử lý Snapdragon 680 của Qualcomm, đi kèm GPU Adreno 610. Đây là nền tảng phần cứng quen thuộc trên nhiều thiết bị tầm trung, đáp ứng các nhu cầu như duyệt web, xem video, học trực tuyến, làm việc văn phòng hoặc chơi những tựa game phổ thông. Hãng cho biết chipset này được tối ưu cho khả năng tiết kiệm năng lượng, góp phần kéo dài thời lượng sử dụng pin.

Thiết bị sở hữu thân máy bằng kim loại với độ dày 7,25 mm và trọng lượng khoảng 499 g. Phần khung được gia cố nhằm tăng độ bền trong quá trình sử dụng hằng ngày. Sản phẩm cũng đã vượt qua các bài kiểm tra về khả năng chống rơi và chịu lực của tổ chức kiểm định SGS.

Bên cạnh phần cứng, Honor còn tích hợp không gian riêng mang tên Honor Kids dành cho trẻ em. Tính năng này cho phép phụ huynh kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị, quản lý ứng dụng được phép truy cập và theo dõi thói quen sử dụng của trẻ thông qua các báo cáo trực quan. Hệ thống cũng hỗ trợ cảnh báo về khoảng cách nhìn, tư thế sử dụng và điều kiện ánh sáng nhằm góp phần hình thành thói quen sử dụng thiết bị hợp lý hơn.

Về trải nghiệm giải trí, Pad X8b được trang bị hệ thống bốn loa và hỗ trợ chuẩn Hi-Res Audio, tăng cường độ rõ của giọng nói, giúp cải thiện trải nghiệm khi xem phim, học trực tuyến hoặc thực hiện các cuộc gọi video.

Máy chạy MagicOS 10.0 dựa trên Android, hỗ trợ một số tính năng AI thông qua Gemini. Người dùng có thể sử dụng các công cụ đa nhiệm như chia đôi màn hình, chạy nhiều cửa sổ cùng lúc hoặc lưu bố cục ứng dụng thường dùng để truy cập nhanh hơn.

Honor Pad X8b hiện được bán tại Việt Nam với phiên bản màu xám Space Grey, giá niêm yết từ 6,99 triệu đồng thông qua các hệ thống bán lẻ và sàn thương mại điện tử.