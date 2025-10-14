So sánh nhanh Honor Magic V5 và Galaxy Z Fold7

(PLO)- Thị trường smartphone màn hình gập đang nóng hơn bao giờ hết khi Honor vừa ra mắt Magic V5, cạnh tranh trực tiếp với Samsung Galaxy Z Fold7.

Thiết kế và màn hình

Về thiết kế bên ngoài, Honor Magic V5 có thân máy mảnh mai, nhẹ tay và khớp gập gần như khít hoàn toàn khi đóng lại. Với độ dày chỉ 8,8 mm khi gập và 4,1 mm khi mở, trọng lượng 217 g, Magic V5 mỏng hơn Galaxy Z Fold7 đôi chút.

Phần bản lề của Honor Magic V5 cũng là một điểm cộng khi cơ chế gập mở êm, không phát ra tiếng “click” mạnh, trong khi khung máy của Samsung lại thể hiện nét cứng cáp và chắc chắn theo phong cách truyền thống. Đáng chú ý, Magic V5 còn có chuẩn kháng nước IP58, cao hơn chuẩn IP48 của Fold7, giúp người dùng có thể thoải mái sử dụng ở những môi trường ẩm hoặc bụi.

Honor Magic V5 là mẫu smartphone màn hình gập mỏng nhất hiện nay. Ảnh: TIỂU MINH

Cả hai đều có màn hình ngoài khoảng 6,4-6,5 inch và màn hình chính bên trong gần 8 inch, tần số quét 120 Hz. Tuy nhiên, Magic V5 cho hình ảnh sắc nét hơn nhờ mật độ điểm ảnh 403 ppi, so với 367 ppi của đối thủ. Về độ sáng, con số “5.000 nits” mà Honor công bố là mức cực đại trong điều kiện lý tưởng, còn khi sử dụng thực tế, sự khác biệt giữa hai máy không lớn.

Z Fold7 lại có lợi thế khi hạ sáng xuống rất thấp, chỉ khoảng 1 nit, giúp mắt dễ chịu khi dùng ban đêm.

Galaxy Z Fold7 có thể hạ sáng xuống mức 1 nit, giúp mắt dễ chịu khi dùng ban đêm. Ảnh: TIỂU MINH

Hiệu năng và phần mềm

Cả Magic V5 lẫn Z Fold7 đều được trang bị Snapdragon 8 Elite. Trong các bài kiểm tra, Magic V5 ghi được điểm đơn nhân cao hơn một chút, trong khi Z Fold7 lại dẫn đầu ở bài kiểm tra đa nhân.

Về GPU, Fold 7 đạt đỉnh hiệu năng cao hơn ban đầu nhưng nhanh chóng bị giới hạn do sinh nhiệt, còn Magic V5 duy trì ổn định lâu hơn khi chơi game hay xử lý đồ họa. Trong thực tế, cả hai đều mang đến trải nghiệm mượt mà, phản hồi nhanh, không có độ trễ đáng kể.

So sánh điểm đơn nhân và đa nhân trên 2 thiết bị. Ảnh: PhoneArena

Về phần mềm, Honor trang bị MagicOS 9 dựa trên Android 15, với giao diện thân thiện và nhiều tính năng thông minh. Một trong những điểm thú vị là hệ thống AI tích hợp giúp phát hiện video deepfake trong các cuộc gọi, cùng khả năng chia màn hình ba ứng dụng toàn diện và chỉnh sửa video ngay trong trình đa nhiệm.

Magic V5 có thể phát hiện khuôn mặt giả mạo khi gọi video trong các ứng dụng phổ biến. Ảnh: TIỂU MINH

Trong khi đó, Galaxy Z Fold7 lại thể hiện sức mạnh của One UI 7 trên nền Android 16. Các tính năng đặc trưng như Galaxy AI, Samsung DeX (biến máy thành máy tính khi cắm ra màn hình) hay Edge Panel giúp người dùng thao tác nhanh và linh hoạt hơn. Cả hai hãng đều cam kết 7 năm cập nhật phần mềm, một yếu tố ngày càng quan trọng với người dùng cao cấp, đảm bảo máy không lỗi thời quá nhanh.

Camera

Ở mảng nhiếp ảnh, Galaxy Z Fold7 sở hữu camera chính 200 MP, cùng cảm biến phụ 12 MP (siêu rộng) và 10 MP (tele 3x). Honor Magic V5 chọn cách cân bằng hơn với hệ thống ba camera 50 MP (chính, siêu rộng) và 64 MP zoom 3x.

Trải nghiệm thực tế cho thấy ảnh từ Fold7 có độ chi tiết cao, tái tạo màu cân bằng và ít nhiễu trong điều kiện ánh sáng yếu. Magic V5 mang phong cách xử lý hình ảnh đậm nét, đôi khi hơi “rực” và có xu hướng làm sắc chi tiết mạnh hơn. Khi zoom xa, Magic V5 lại tỏ ra hiệu quả hơn nhờ cảm biến 64 MP.

Ở mảng video, Samsung thể hiện ưu thế rõ rệt. Độ ổn định hình ảnh cao, chống rung tốt, di chuyển mượt mà, trong khi Magic V5 thiên về độ sáng và chi tiết trong môi trường đủ sáng. Khi quay ban đêm, Fold 7 vẫn cho chất lượng hình ảnh trong trẻo và cân bằng hơn.

Camera trên Z Fold7 và Honor Magic V5 (phải). Ảnh: TIỂU MINH

Pin và sạc

Dù mỏng nhẹ nhưng Honor Magic V5 được trang bị viên pin 5.820 mAh với công nghệ silicon-carbon, lớn hơn đáng kể so với 4.400 mAh trên Fold7. Trong thử nghiệm của PhoneArena, Magic V5 đạt hơn 6 giờ duyệt web, 13 giờ xem video và 9 giờ chơi game, vượt trội ở các tác vụ nặng. Fold7 lại giữ lợi thế khi xem video liên tục, đạt hơn 14 giờ, dù tổng thời lượng vẫn kém đối thủ.

Magic V5 hỗ trợ sạc nhanh 66 W và sạc không dây 50 W, trong khi Fold7 chỉ đạt 25 W có dây và 15 W không dây.

Magic V5 có chuẩn kháng nước IP58, cao hơn chuẩn IP48 của Fold7. Ảnh: TIỂU MINH

Trải nghiệm âm thanh và cảm giác cầm nắm

Cả hai thiết bị đều có hệ thống loa stereo sống động, nhưng âm thanh trên Fold7 cân bằng hơn, trong khi Magic V5 có phần thiên về dải trung, đôi khi hơi phô ở âm cao.

Thiết kế loa của Fold7 cũng hợp lý hơn, hạn chế việc bị che khi cầm ngang. Cảm biến vân tay trên cả hai đặt ở nút nguồn, phản hồi nhanh và chính xác. Nhận diện khuôn mặt vẫn có, nhưng chỉ hỗ trợ mở khóa cơ bản chứ không được dùng cho các tác vụ bảo mật cao.

Nhìn chung, cả Honor Magic V5 và Z Fold7 đều là những mẫu smartphone màn hình gập cao cấp nhất hiện nay. Magic V5 nổi bật nhờ thiết kế tinh tế, pin bền, sạc nhanh và những tính năng AI độc đáo. Trong khi đó, Fold7 vẫn giữ lợi thế ở hệ sinh thái, chất lượng camera và độ ổn định của phần mềm.

Hiện tại Magic V5 đang được bán với giá 44,99 triệu đồng kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn, trong khi đó Z Fold7 có giá 46,9 triệu đồng.

