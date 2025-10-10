Mẫu smartphone màn hình gập có khả năng phát hiện giả mạo khuôn mặt bằng AI

(PLO)- Các số liệu gần đây cho thấy dù smartphone màn hình gập chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ trong tổng doanh số thiết bị di động, nhưng đang tăng trưởng vượt trội.

Thị trường smartphone màn hình gập

Theo Grand View Research, thị trường smartphone màn hình gập toàn cầu đạt khoảng 34,65 tỉ USD năm 2024, và được dự đoán sẽ lên đến 74 tỉ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) khoảng 12,6%.

Verified Market Reports chỉ ra rằng châu Á-Thái Bình Dương là khu vực đang dẫn đầu, chiếm gần 45-46% doanh thu thị trường smartphone màn hình gập, nhờ nhu cầu từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Đông Nam Á.

Smartphone màn hình gập ngày càng tăng trưởng. Ảnh: TIỂU MINH

Có thể thấy, smartphone màn hình gập ngày càng mỏng nhẹ và được tích hợp nhiều tính năng AI nhằm đáp ứng nhu cầu bảo mật ngày càng cao từ người dùng.

Mới đây, Honor đã trình làng mẫu smartphone màn hình gập Magic V5 siêu mỏng 4,1 mm, được tích công nghệ AI có khả năng phát hiện giả mạo khuôn mặt (AI Deepfake Detection). Đặc biệt, tính năng này có thể hoạt động trực tiếp trên các ứng dụng phổ biến như Messenger, Zalo, Viber hay Google Meet...

Mặc dù mỏng nhưng máy vẫn được trang bị viên pin silicon-carbon 5.820 mAh, lớn hơn đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc. Đi kèm theo đó là chip Snapdragon 8 Elite và hệ thống quản lý pin Honor E2, giúp tối ưu hóa năng lượng, cho phép bạn sử dụng thoải mái cả ngày dài.

Máy có màn hình kép LTPO OLED 120 Hz cùng độ sáng tối đa 5.000 nit. Đặc biệt, phần bản lề có khả năng chịu lực lên tới 104 kg, chống va đập gấp 40 lần so với kính thông thường. Đi kèm theo đó là loạt tính năng AI thông minh (được hỗ trợ bởi Gemini), đơn cử như Dịch Thuật AI, Ghi Chú AI, Siêu Zoom AI, Xóa Ảnh Phản Chiếu AI, Xóa Vật Thể AI...

Mặt sau là cụm camera lớn với cảm biến chính 50 MP, camera tele 64 MP hỗ trợ zoom quang 3x, giúp người dùng bắt trọn mọi khoảnh khắc. Hiện model này đang được bán với giá 44,9 triệu đồng cho các màu vàng, trắng, đỏ và đen cùng hàng loạt ưu đãi như bút cảm ứng Magic Pen, gói bảo hành cao cấp.

Tin công nghệ 24-8: iPhone gập đầu tiên sẽ ra mắt vào năm sau (PLO)- Tin công nghệ 24-8 sẽ có các nội dung như iPhone gập đầu tiên sẽ ra mắt vào năm sau, FPT Shop tiếp sức tân sinh viên xuất sắc, khi các mạng xã hội đều trở thành TikTok, cách tắt quảng cáo trên Windows 11 chỉ với vài thao tác.