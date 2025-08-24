Tin công nghệ 24-8: iPhone gập đầu tiên sẽ ra mắt vào năm sau

(PLO)- Tin công nghệ 24-8 sẽ có các nội dung như iPhone gập đầu tiên sẽ ra mắt vào năm sau, FPT Shop tiếp sức tân sinh viên xuất sắc, khi các mạng xã hội đều trở thành TikTok, cách tắt quảng cáo trên Windows 11 chỉ với vài thao tác.

1. iPhone gập đầu tiên sẽ ra mắt vào năm sau

Theo Mark Gurman (Bloomberg), mẫu iPhone gập sẽ mở ra như một cuốn sách, sở hữu màn hình lớn bên trong tương tự các dòng điện thoại gập Android hiện nay.

Bên cạnh đó, thiết bị sẽ tích hợp Touch ID cho xác thực vân tay, một tính năng từng được người dùng mong đợi quay trở lại trên dòng iPhone cao cấp. Đáng chú ý, Apple còn phát triển modem di động riêng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Qualcomm như trước đây. Điều này không chỉ giúp tăng hiệu năng kết nối mà còn giúp Apple kiểm soát tốt hơn trải nghiệm người dùng.

Dự kiến, iPhone gập sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Samsung Galaxy Z Fold, nhưng Apple được cho là sẽ tập trung vào tối ưu hóa độ bền bản lề, chất lượng hiển thị và hệ sinh thái phần mềm.

Sự xuất hiện của iPhone gập không chỉ mở ra một chương mới cho Apple mà còn tạo sức nóng cho thị trường smartphone cao cấp vốn đang bão hòa.

Tin công nghệ 24-8: Apple sắp ra mắt iPhone màn hình gập. Ảnh: 9to5mac

2. FPT Shop tiếp sức tân sinh viên xuất sắc

Vừa qua, FPT Shop đã trao tặng 30 combo công nghệ trị giá hơn 320 triệu đồng đến các bạn tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng đạt thành tích học tập nổi bật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Mỗi phần quà bao gồm các thiết bị phục vụ học tập và kết nối, đơn cử như laptop, máy tính bảng, điện thoại, SIM dữ liệu và balo.

Điển hình là em Nguyễn Minh Tuyển, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Nội). Dù gia đình gặp nhiều khó khăn, Tuyển vẫn đạt thành tích xuất sắc và được trao phần quà công nghệ. “Em cảm thấy có thêm động lực khi nhận được sự hỗ trợ này. Đây là công cụ giúp em học tập thuận tiện hơn và tiếp cận nhiều nguồn tài liệu trên mạng,” Tuyển chia sẻ.

Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh công nghệ trở thành nền tảng không thể thiếu của học tập, việc trang bị thiết bị phù hợp là điều kiện quan trọng để sinh viên phát huy năng lực sáng tạo và hội nhập.

Tin công nghệ 24-8: FPT Shop tiếp sức cho các bạn tân sinh viên xuất sắc.

3. Cách tắt quảng cáo trên Windows 11 chỉ với vài thao tác

Windows 11 có giao diện hiện đại và nhiều tính năng mới, nhưng nó cũng khiến không ít người khó chịu bởi quảng cáo xuất hiện ở khắp nơi, từ menu Start, File Explorer đến các thông báo hệ thống.

Để hạn chế quảng cáo, bạn hãy vào Settings - System - Notifications và tắt các thông báo từ những ứng dụng không cần thiết, đặc biệt là các bloatware như SupportAssist, Suggested, My Dell, Partner Promo. Tiếp theo, hãy bỏ chọn các mục “Offer suggestions on how I can set up my device” và “Get tips and suggestions when I use Windows” để tắt gợi ý và mẹo sử dụng Windows.

Trong File Explorer, bạn có thể loại bỏ quảng cáo bằng cách vào Options - View và bỏ chọn mục “Show sync provider notifications”. Đừng quên vào Settings - Privacy & security - General để tắt “Let apps show me personalized ads by using my advertising ID”, giúp hạn chế quảng cáo cá nhân hóa.

Ngoài ra, người dùng cũng nên kiểm tra và tắt các thông báo không cần thiết trực tiếp từ cửa sổ notification bằng cách chọn “Turn off all notifications”. Thực hiện đầy đủ các bước này sẽ giúp bạn trải nghiệm Windows 11 trọn vẹn, tập trung vào công việc mà không bị quảng cáo làm gián đoạn.

Tin công nghệ 24-8: Cách tắt quảng cáo trên Windows 11.

4. Khi các mạng xã hội đều trở thành TikTok

Xu hướng video ngắn, thuật toán đề xuất cá nhân hóa và lối trình bày “cuộn vô tận” đang biến các mạng xã hội lớn thành bản sao của TikTok.

Theo các chuyên gia, TikTok đã tạo ra một làn sóng thay đổi mạnh mẽ trong ngành truyền thông số. Thay vì các bài viết dài hoặc video truyền thống, người dùng ngày càng ưu tiên nội dung ngắn gọn, bắt mắt, dễ chia sẻ và viral.

Nhiều nền tảng lớn đã phải chạy đua để bắt kịp xu thế này. Instagram ra mắt Reels, Facebook đẩy mạnh video ngắn, YouTube tung ra Shorts. Sự cạnh tranh không chỉ dừng ở tính năng mà còn ở thuật toán, các nền tảng đều tối ưu hóa đề xuất nội dung cá nhân, khiến người dùng bị “nghiện” mà không dứt ra được.

Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến tin giả, nội dung phản cảm, quảng cáo sai sự thật… được lan truyền nhanh chóng.

Các nhà quản lý và chuyên gia khuyến nghị người dùng cần chủ động kiểm soát thông tin cá nhân, cẩn trọng trước nội dung sai lệch và tích cực xây dựng cộng đồng mạng lành mạnh.

Tin công nghệ 24-8: Nhiều nền tảng ngày càng giống TikTok.

