Chùm ảnh khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM

(PLO)- Với quy mô gần 17.000 m², Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB) được kì vọng sẽ đóng vai trò hạt nhân trong việc kết nối nguồn lực trong và ngoài nước, đồng thời là nơi thử nghiệm chính sách mới để tháo gỡ rào cản cho các startup.
Việc đưa SIHUB vào vận hành là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trung tâm không chỉ là nơi hội tụ mà còn là bệ phóng để các ý tưởng được nuôi dưỡng, thương mại hóa và vươn tầm quốc tế.
Sự kiện khánh thành SIHUB không chỉ mở ra một không gian sáng tạo mới mà còn khẳng định cam kết đồng hành của TP.HCM với cộng đồng startup. Với cú hích từ chính sách, nguồn lực và kết nối quốc tế, TP.HCM đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị đổi mới sáng tạo và trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu trong khu vực
(PLO)- Sáng ngày 23-8, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) chính thức được khánh thành tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP.HCM, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố.