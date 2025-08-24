Chùm ảnh khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM

(PLO)- Với quy mô gần 17.000 m², Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB) được kì vọng sẽ đóng vai trò hạt nhân trong việc kết nối nguồn lực trong và ngoài nước, đồng thời là nơi thử nghiệm chính sách mới để tháo gỡ rào cản cho các startup.

Việc đưa SIHUB vào vận hành là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trung tâm không chỉ là nơi hội tụ mà còn là bệ phóng để các ý tưởng được nuôi dưỡng, thương mại hóa và vươn tầm quốc tế.

Trung tâm tọa lạc tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Từ tầng 1 đến tầng 3 dành cho chương trình do Nhà nước quản lý và hỗ trợ, từ tầng 4 đến tầng 7 là khu vực hội tụ nguồn lực xã hội, bao gồm quỹ đầu tư mạo hiểm, tập đoàn công nghệ và tổ chức ươm tạo trong và ngoài nước. Ảnh: MINH HOÀNG

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: MINH HOÀNG

Ký kết ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Sở KH&CN, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo với nhiều tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước như AMD, Qualcomm (Mỹ), Infineon (Đức), Mitsubishi (Nhật), Sunwah (Hồng Kông - Trung Quốc), Lotte Ventures Việt Nam, CT Group, Viettel, Vietjet, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia… Ảnh: MINH HOÀNG

Chính thức khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB). Ảnh: MINH HOÀNG

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (áo dài xanh) và ông Lâm Đình Thắng đi tham quan các gian hàng. Ảnh: MINH HOÀNG

Robot AI hỗ trợ người dùng thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công của Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC). Ảnh: MINH HOÀNG

Hội trường lầu 2 nơi tổ chức các sự kiện, hội họp, cuộc thi với hơn 200 chỗ ngồi. Ảnh: MINH HOÀNG

Lãnh đạo TP và các sở ban ngành tham quan khu ươm tạo tại tầng ba của trung tâm. Ảnh: MINH HOÀNG

Khu ươm tạo và tư vấn dành cho các startup. Ảnh: MINH HOÀNG

Tham quan gian hàng của một doanh nghiệp công nghệ. Ảnh: MINH HOÀNG

﻿ Lãnh đạo TP và các sở ban ngành chụp hình lưu niệm trong buổi lễ khánh thành trung tâm. Ảnh: MINH HOÀNG

Sự kiện khánh thành SIHUB không chỉ mở ra một không gian sáng tạo mới mà còn khẳng định cam kết đồng hành của TP.HCM với cộng đồng startup. Với cú hích từ chính sách, nguồn lực và kết nối quốc tế, TP.HCM đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị đổi mới sáng tạo và trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu trong khu vực

