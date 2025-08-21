3 smartphone giá rẻ pin khủng đáng chú ý

(PLO)- Ở phân khúc smartphone giá rẻ, pin lớn luôn là lựa chọn được người dùng ưu tiên, đặc biệt là những ai thường xuyên di chuyển, học tập hoặc làm việc cả ngày dài.

Redmi 15

Redmi 15 gây ấn tượng với viên pin silicon-carbon dung lượng 7.000 mAh (sạc nhanh 33 W và sạc ngược 18 W). Đây là con số hiếm thấy trên smartphone phổ thông, cho phép người dùng sử dụng điện thoại liên tục trong thời gian dài.

Đặc biệt, công nghệ pin silicon-carbon còn giúp máy giữ được thiết kế mỏng nhẹ, dễ cầm nắm, điều vốn thường bị bỏ qua khi trang bị pin quá lớn.

Redmi 15 sở hữu màn hình FHD+ 6,9 inch, tần số quét 144 Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 288 Hz, giúp mọi thao tác đều mượt mà. Máy có hai phiên bản bộ nhớ RAM 6 + 128 GB và 8 + 128 GB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và đa nhiệm cơ bản của người dùng.

Với mức giá dự kiến dưới 5 triệu đồng, mẫu máy này gần như không có đối thủ trực tiếp khi xét về khía cạnh pin và màn hình.

Tin công nghệ 10-5: Xiaomi vượt mặt Apple tại thị trường Việt Nam (PLO)- Tin công nghệ 10-5 sẽ có các nội dung như Xiaomi vượt mặt Apple tại thị trường Việt Nam, Samsung tung chiêu để thu hút Gen Z, nghiên cứu mới cho thấy hơn 99% biển sâu vẫn còn là bí ẩn.

Redmi 15 là mẫu smartphone giá rẻ với viên pin lên đến 7.000 mAh.

Trước thềm ra mắt và mở bán chính thức, người dùng đăng ký nhận thông tin hoặc sở hữu sớm Redmi 15 tại Thế Giới Di Động sẽ có cơ hội nhận vé tham dự concert “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” tại The Global City, một trong những sự kiện âm nhạc bùng nổ nhất năm.

POCO C75

Trong phân khúc giá rẻ, POCO C75 cũng là lựa chọn đáng chú ý. Máy được trang bị pin 5.160 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 18 W, đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục cho học tập và công việc.

POCO C75 sở hữu màn hình 6,88 inch với tần số quét 120 Hz, mang đến trải nghiệm mượt mà khi lướt web hoặc xem phim. Điểm cộng khác nằm ở camera chính 50 MP, hỗ trợ chụp ảnh rõ nét trong điều kiện ánh sáng tốt. Với hiệu năng ổn định và thiết kế trẻ trung, POCO C75 phù hợp cho những ai tìm kiếm một chiếc smartphone cân bằng giữa pin, màn hình và chụp ảnh.

realme C75

Máy được trang bị viên pin 6.000 mAh, vi xử lý tám nhân ổn định, đáp ứng tốt các tác vụ hằng ngày như nhắn tin, lướt mạng xã hội hay xem video. Màn hình lớn giúp trải nghiệm thoải mái hơn, trong khi giao diện đơn giản dễ sử dụng phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên hoặc người dùng phổ thông.

Xóa tất cả tin nhắn trên iPhone hoặc Android nếu bạn thấy từ này (PLO)- Theo các chuyên gia an ninh mạng, chỉ cần nhìn thấy từ ".XIN" xuất hiện trong bất kỳ liên kết nào, người dùng nên xóa tin nhắn đó ngay lập tức và tuyệt đối không nhấp vào đường link.