iPad liệu có thể ‘sống sót’ trước sức ép từ iPhone và MacBook?

(PLO)- Máy tính bảng iPad đang đối mặt với sức ép chưa từng có từ chính “người nhà” iPhone và MacBook. Liệu thiết bị này còn giữ được vị trí trong hệ sinh thái Apple?

Trong bối cảnh iPhone ngày càng mạnh, còn MacBook Air là lựa chọn hàng đầu cho người yêu thích sự di động, câu hỏi đặt ra là liệu iPad có còn giữ được vị thế nào trong hệ sinh thái Apple?

Năm 2022, Apple gây chú ý khi thiết kế lại phiên bản iPad tiêu chuẩn, loại bỏ nút Home truyền thống, đồng thời nâng cấp iPad Pro từ chip M1 lên M2. Tuy nhiên, sau đó phải mất hơn một năm, Apple mới tiếp tục cập nhật dòng iPad, khiến iPad mini phải chờ tới ba năm, còn iPad Air là hai năm mới có phiên bản mới. Sự chậm trễ này khiến nhiều người nghĩ rằng iPad đã không còn được công ty chú trọng phát triển.

Máy tính bảng iPad đang bị cạnh tranh gay gắt từ chính những sản phẩm cùng công ty. Ảnh: Pexels

Tuy nhiên, năm 2024 đã đánh dấu sự trở lại của iPad với loạt sản phẩm mới, bao gồm iPad Pro sử dụng chip M4 (là thiết bị đầu tiên của Apple dùng chip này), iPad Air M3, iPad mini với chip A17 Pro hỗ trợ Apple Intelligence, và iPad thế hệ thứ 11 dùng chip A16, một lựa chọn giá rẻ nhưng không hỗ trợ Apple Intelligence.

Bên cạnh đó, các tin đồn về iPad Pro M5 và iPad Air M4 vẫn đang tiếp tục làm nóng thị trường, điều này cho thấy Apple chưa hề bỏ rơi dòng sản phẩm này.

iPad bị “kẹp” giữa hai đối thủ cùng nhà

Vấn đề lớn nhất của iPad hiện nay là sự cạnh tranh khốc liệt từ chính hai sản phẩm khác của Apple: iPhone và MacBook Air.

iPhone ngày càng mạnh mẽ, màn hình lớn, đa năng, trong khi MacBook Air vẫn là chiếc laptop mỏng nhẹ, hiệu năng cao được nhiều người lựa chọn.

Apple đang cố gắng làm mới iPad với iPadOS 26, bổ sung tính năng quản lý cửa sổ và ứng dụng Tệp được nâng cấp, giúp trải nghiệm gần giống máy Mac hơn. Tuy nhiên, khi so sánh về giá, iPad Pro M4 13 inch kèm Magic Keyboard có giá lên tới 1.648 USD, cao hơn hẳn MacBook Air (999 USD). Điều này đặt ra câu hỏi là người dùng sẽ chọn iPad hay MacBook?

Điểm mạnh riêng biệt của iPad

Mặc dù vậy, iPad vẫn có những lợi thế mà MacBook không thể thay thế. Đầu tiên, iPad có thể sử dụng độc lập mà không cần bàn phím, hỗ trợ Apple Pencil, công cụ đắc lực cho sáng tạo, ghi chú, học tập và làm việc di động.

iPad Pro cũng nhẹ hơn nhiều so với MacBook Air khi không gắn bàn phím, dễ dàng sử dụng ở nhiều tư thế, thậm chí có thể dùng như một chiếc máy ảnh di động.

Trong giáo dục hoặc công việc thường xuyên di chuyển, iPad là lựa chọn phù hợp nhờ sự linh hoạt, gọn nhẹ và khả năng tương tác cảm ứng.

iPad vẫn có những điểm mạnh riêng và phục vụ cho nhóm đối tượng người dùng khác. Ảnh: Pexels

Tuy nhiên, iPhone cũng đang dần “lấn sân” iPad khi ngày càng đa năng hơn, chụp ảnh đẹp, chơi game tiện lợi, nhắn tin, gọi điện, thậm chí đọc báo, trả lời email đều thuận tiện. Nhiều người nhận ra rằng, với những tác vụ cơ bản, iPhone hoàn toàn có thể thay thế iPad.

Sự xuất hiện của iPhone gập trong tương lai gần có thể tiếp tục tạo áp lực lên iPad, nhưng nếu nhìn lại, nhiều sản phẩm từng bị “khai tử” như MacBook Air hay Mac mini vẫn được Apple hồi sinh và phát triển mạnh mẽ.

Dù liên tục bị hoài nghi về tương lai, nhưng iPad vẫn là nơi Apple thử nghiệm các công nghệ mới, từ cảm biến lidar, màn hình OLED cho đến khả năng tích hợp Face ID dưới màn hình.

Với sự đổi mới liên tục, iPad nhiều khả năng sẽ tiếp tục tồn tại, phát triển song song cùng các thiết bị khác, tạo nên bộ ba mạnh mẽ của Apple.

