5 mẫu điện thoại Android bạn không nên mua trong năm 2025

(PLO)- Giá bán chưa đến 1 triệu đồng nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng những chiếc điện thoại Android giá “siêu rẻ” đang khiến không ít người mua phải hối hận.

1. Deepbito K70

Deepbito K70 là ví dụ điển hình cho tình trạng điện thoại Android giả mạo tràn lan trên các sàn thương mại điện tử. Sản phẩm này sử dụng hình ảnh quảng cáo của Redmi K70, nhưng thực tế không có bất kỳ liên quan nào tới Xiaomi.

Theo BGR, nhiều người sau khi mua phát hiện máy không thể kết nối mạng, không gọi được qua WiFi và thậm chí không sạc được ngay khi mở hộp.

Trên Amazon, Deepbito K70 chỉ đạt 2,4/5 sao, một trong những mức đánh giá thấp nhất đối với smartphone. Với mức giá chưa tới 100 USD, nhiều người dùng cho rằng họ “mua phải một cục chặn giấy màu tím” hơn là một chiếc điện thoại thật sự.

Mẫu điện thoại Android giá rẻ nhái thương hiệu Redmi.

2. Nokia G10

Từng là biểu tượng di động, nhưng Nokia G10 do HMD Global sản xuất lại khiến người dùng thất vọng. Phản hồi trên các diễn đàn cho thấy máy hoạt động ì ạch, thường xuyên giật lag ngay cả khi thực hiện tác vụ cơ bản như nhắn tin hay lướt web.

Bộ vi xử lý MediaTek yếu, RAM chỉ 3 GB khiến khả năng đa nhiệm gần như không tồn tại. Camera cũng không có chống rung, khiến video bị rung lắc nhiều. Dù ra mắt từ năm 2021, nhưng mẫu điện thoại Android G10 vẫn được bán ở nhiều nơi.

Nokia G10, thương hiệu cũ, trải nghiệm chậm chạp.

3. Umidigi C1

Umidigi là thương hiệu nổi tiếng trong phân khúc giá rẻ, nhưng C1 lại không thể đáp ứng kỳ vọng tối thiểu. Máy sở hữu màn hình 6,25 inch, pin 5.150 mAh và camera 13 MP, nghe qua khá ổn, nhưng chỉ có 2 GB RAM. Dù chạy Android 12 Go, người dùng vẫn phàn nàn máy liên tục treo, lag, và tắt ứng dụng bất ngờ.

Nhiều phản hồi còn cho biết cổng sạc USB-C dễ hỏng, chế độ máy bay tự bật lên ngẫu nhiên khiến người dùng bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng. Giá chỉ 60 USD nghe hấp dẫn, nhưng trải nghiệm thực tế lại khiến nhiều người thất vọng.

Umidigi C1, rẻ nhưng “chậm như rùa”.

4. TCL 30 Z

Thương hiệu TCL vốn nổi tiếng trong lĩnh vực TV, nhưng khi lấn sang mảng smartphone giá rẻ, họ lại chưa tạo được ấn tượng tích cực. TCL 30 Z được bán chính hãng với giá khoảng 65 USD, thậm chí chỉ còn 40 USD tại một số nhà mạng Mỹ.

Tuy nhiên, thiết bị bị chê vì viền màn hình dày, nhiều ứng dụng rác cài sẵn, và hiệu năng yếu. Dù sở hữu 3 GB RAM và 32 GB bộ nhớ, TCL 30 Z vẫn thường xuyên bị giật lag, thiếu NFC, và tệ nhất là vẫn dùng cổng micro-USB lỗi thời. Với cùng số tiền, người dùng có thể tìm thấy lựa chọn tốt hơn nhiều.

TCL 30 Z, rẻ thật, nhưng lỗi cũng thật.

5. BLU G53

BLU là thương hiệu Mỹ tập trung vào phân khúc giá rẻ. G53 gây ấn tượng ban đầu với thiết kế đẹp, màn hình 6,5 inch, pin 5.000 mAh, RAM 4 GB và giá chỉ khoảng 90 USD. Nhưng vấn đề lại nằm ở phần mềm, giao diện của BLU bị đánh giá là kém thân thiện, có nhiều ứng dụng khó gỡ bỏ.

Nhiều người dùng phản ánh máy liên tục gợi ý cài thêm app dựa trên “độ tuổi và giới tính”, đồng thời hiển thị các ưu đãi quảng cáo ngay khi khởi động. Dù cấu hình không tệ, trải nghiệm thực tế của BLU G53 lại khiến người dùng cảm thấy bị “ép buộc”.

BLU G53, giá mềm, phần mềm “đầy rẫy quảng cáo”

Đừng ham điện thoại giá rẻ mà rước bực vào người

Việc mua smartphone giá rẻ không sai, nhưng bạn cần tỉnh táo khi quyết định. Trước khi chọn mua, người dùng nên xem kỹ nguồn gốc thương hiệu, các đánh giá trên sàn thương mại điện tử, và thông tin hỗ trợ cập nhật phần mềm.

Nếu giá quá thấp đến mức “không tin nổi”, có thể bạn đang mua phải một sản phẩm kém chất lượng hoặc thậm chí là hàng nhái.

