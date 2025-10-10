OpenAI ra mắt ChatGPT Go giá rẻ chỉ 132.000 đồng

(PLO)- Mới đây, OpenAI đã chính thức ra mắt ChatGPT Go dành cho người dùng Việt Nam với mức giá chỉ 132.000 đồng/tháng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam là một trong năm quốc gia có lượng người dùng ChatGPT hoạt động hàng tuần cao nhất châu Á, với tốc độ tăng trưởng gấp ba lần chỉ trong vòng một năm.

Gói ChatGPT Go cung cấp hầu hết các tính năng cao cấp vốn chỉ có ở phiên bản trả phí, như tạo hình ảnh, tải tệp, ghi nhớ hội thoại và giới hạn tin nhắn mở rộng, tất cả đều được vận hành bởi mô hình GPT-5. So với gói miễn phí, người dùng Go có thể gửi tin nhắn và tạo ảnh nhiều gấp 10 lần, đồng thời được mở rộng bộ nhớ gấp đôi để có trải nghiệm cá nhân hóa hơn.

OpenAI ra mắt ChatGPT Go giá rẻ tại Việt Nam. Ảnh: TIỂU MINH

Theo ông Nick Turley, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc ChatGPT, “Hàng triệu người tại Việt Nam đang sử dụng ChatGPT để học tập, sáng tạo và giải quyết công việc. Với ChatGPT Go, chúng tôi muốn đưa công nghệ AI đến gần hơn với mọi người, theo cách dễ tiếp cận và hợp túi tiền nhất”.

Việt Nam là một trong 16 quốc gia đầu tiên tại châu Á triển khai gói ChatGPT Go. Người dùng có thể đăng ký trực tiếp qua chat.openai.com hoặc ứng dụng ChatGPT trên di động, với các phương thức thanh toán linh hoạt qua App Store, Google Play hoặc thẻ tín dụng.

