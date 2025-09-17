(PLO)- Thay vì phải mất thời gian tìm kiếm thông tin từ nhiều website, người dân có thể tra cứu các thủ tục hành chính trực tiếp ngay trên Zalo bằng AI.

Mới đây, Zalo đã bổ sung thêm Trợ lý công dân số, hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin pháp lý và các thủ tục hành chính như cách làm giấy phép lái xe (GPLX), đăng ký khai sinh… ngay trong ứng dụng nhắn tin quen thuộc.

3 loại giấy tờ bạn nên tích hợp vào ứng dụng VNeID để tránh mất quyền lợi (PLO)- Bị xử phạt vì quên bằng lái, chậm trễ khi làm thủ tục khám bệnh, hay lúng túng vì thất lạc cà vẹt xe… Những tình huống này gần như sẽ biến mất khi bạn tích hợp giấy tờ vào ứng dụng VNeID.

Cách tra cứu các thủ tục hành chính trên Zalo bằng AI

Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng Zalo trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store. Lưu ý, người dùng tuyệt đối không cài đặt bằng file APK hoặc liên kết lạ để tránh mất tài khoản.

Tiếp theo, người dùng chỉ cần mở Zalo và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Sau đó, bạn hãy chuyển sang mục Khám phá - Trợ lý công dân số.

Cách sử dụng Trợ lý công dân số trên Zalo. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau khi chọn, bạn có thể đặt các câu hỏi như “Thủ tục cấp giấy phép lái xe”, “Đăng ký hộ khẩu ở đâu?”, hoặc “Xã này trực thuộc huyện nào sau khi sáp nhập?”, “Khi nào hết hạn nhận quà 2-9”… Trợ lý sẽ tìm thông tin dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước, trả lời nhanh chóng và hướng dẫn cụ thể người dùng phần hồ sơ cần chuẩn bị.

Tra cứu các thủ tục hành chính ngay trên Zalo bằng AI. Ảnh: MINH HOÀNG

Điểm thuận lợi ở đây là bạn không phải tìm thông tin từ nhiều website khác nhau khi cần làm các thủ tục hành chính. Thêm vào đó, dữ liệu do Zalo cung cấp được cập nhật từ các nguồn chính thức, điều này sẽ phần nào giúp giảm thiểu sự sai lệch.

Nhìn chung, sự xuất hiện của các công cụ AI, trợ lý ảo cho thấy xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong hành chính công. Người dân không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc đi lại, chờ đợi tại các cơ quan để hỏi thông tin, thay vào đó có thể tra cứu trực tuyến mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Người dùng có thể dễ dàng tra cứu các thủ tục hành chính mọi lúc mọi nơi. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách thêm hộ chiếu vào ứng dụng VNeID mới nhất (PLO)- Bắt đầu từ phiên bản 2.2.2, nhà phát triển đã cho phép người dùng thêm hộ chiếu phổ thông vào ứng dụng VNeID chỉ với vài thao tác đơn giản.