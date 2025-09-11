FBI cảnh báo đừng cài đặt những ứng dụng này để tránh mất tiền

(PLO)- FBI cảnh báo người dùng không nên cài đặt những ứng dụng lạ để tránh mất sạch tiền trong tài khoản tiết kiệm.

Chiêu lừa mới khiến người dùng dễ sập bẫy

Theo đó, kẻ gian sẽ giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện thông báo tài khoản của bạn đã bị hacker xâm nhập và hướng dẫn chuyển tiền sang tài khoản “an toàn”. Thực chất, toàn bộ quá trình này là một màn kịch tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

FBI cho biết, kẻ lừa đảo sẽ sử dụng các kỹ thuật xã hội để thao túng người dùng, sau đó lừa họ cài đặt phần mềm hoặc ứng dụng lạ. Những ứng dụng này thường được giới thiệu là công cụ bảo vệ tài khoản, hỗ trợ kiểm tra giao dịch hoặc chống hacker, nhưng thực chất là phần mềm gián điệp giúp kẻ gian kiểm soát thiết bị và tài khoản của nạn nhân.

Điểm khác biệt của chiêu lừa này là kẻ gian không chỉ dừng lại ở cuộc gọi giả mạo ngân hàng, mà còn gửi email (giả danh các cơ quan nhà nước) để tăng thêm độ tin cậy. Nội dung trong thư thường tạo cảm giác cấp bách, cảnh báo tài khoản của người dùng đang bị hacker đe dọa, thúc ép nạn nhân chuyển tiền ngay lập tức để bảo vệ tài sản.

Theo FBI, nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi, có nguy cơ mất sạch tiền tiết kiệm cả đời. Đáng lo ngại hơn, các thủ đoạn này ngày càng tinh vi nhờ sự hỗ trợ của AI, khiến nạn nhân khó phân biệt thật giả.

FBI cảnh báo chiêu lừa này ước tính đã gây thiệt cho người Mỹ hơn 1 tỉ đô la kể từ năm 2024.

Người dùng cần làm gì để hạn chế bị lừa qua điện thoại?

Các chuyên gia bảo mật khuyến cáo, người dùng tuyệt đối không cài đặt bất kỳ phần mềm, ứng dụng nào được giới thiệu qua điện thoại, email, tin nhắn, hoặc cửa sổ bật lên. Ngoài ra, không chia sẻ màn hình thiết bị khi được yêu cầu, dù lý do là gì.

Để bảo vệ người thân, đặc biệt là người cao tuổi, các gia đình nên thiết lập biện pháp kiểm soát như hạn chế quyền cài đặt ứng dụng, sử dụng tài khoản không có quyền quản trị viên, bật cảnh báo khi có giao dịch vượt quá hạn mức cho phép, chia nhỏ tài khoản tiết kiệm và thường xuyên kiểm tra thiết bị, tài khoản.

Ngoài ra, FBI cũng đặc biệt lưu ý người dùng không nên liên hệ với các số điện thoại lạ trong tin nhắn, email… Đồng thời không cho phép người lạ kiểm soát máy tính của bạn.

