Cách đăng ký Gemini Pro miễn phí 1 năm cho sinh viên Việt Nam

(PLO)- Mới đây, Google đã chính thức triển khai chương trình tặng 1 năm sử dụng Gemini Pro miễn phí và 2 TB dung lượng lưu trữ đám mây.

Với gói ưu đãi này, sinh viên sau khi đăng ký thành công sẽ được trải nghiệm Gemini Pro, mô hình AI cao cấp của Google để viết nội dung, dịch thuật, tóm tắt tài liệu hay tạo thuyết trình thông minh. Đi kèm với đó là dung lượng lưu trữ 2 TB dùng chung cho Gmail, Drive và Photos, giúp người dùng thoải mái lưu trữ dữ liệu học tập mà không lo đầy bộ nhớ.

Các tính năng AI tích hợp trong bộ ứng dụng Docs, Sheets và Slides cũng được mở khóa, mang đến trải nghiệm làm việc nhanh gọn và hiệu quả hơn đáng kể.

Điều kiện và quy trình đăng ký

Để được hưởng ưu đãi, sinh viên cần sử dụng tài khoản Gmail cá nhân, không phải email do trường cấp. Việc xác minh tư cách sinh viên được thực hiện qua nền tảng SheerID, nơi bạn cần nhập thông tin về trường học, họ tên, ngày sinh và cung cấp các giấy tờ hợp lệ như thẻ sinh viên hoặc giấy báo nhập học.

Ngoài ra, Google yêu cầu người dùng thêm phương thức thanh toán hợp lệ, chẳng hạn thẻ Visa, Mastercard hoặc ví điện tử, để xác thực tài khoản. Dù là gói miễn phí, bước này vẫn bắt buộc, tuy nhiên bạn sẽ không bị trừ bất kỳ khoản phí nào trong quá trình đăng ký.

Khi đã chuẩn bị đầy đủ, người dùng chỉ cần truy cập trang chính thức của Google tại địa chỉ https://one.google.com/ai-student , đăng nhập bằng Gmail cá nhân và điền đầy đủ các thông tin cần thiết.

Google tặng 1 năm sử dụng miễn phí Gemini Pro và 2 TB dung lượng lưu trữ đám mây cho sinh viên đại học. Ảnh: TIỂU MINH

Tiếp theo, người dùng cần xác minh thông tin sinh viên, thêm thông tin thanh toán và kích hoạt tài khoản. Sau khi hoàn tất, gói Google One AI Premium sẽ được tự động áp dụng cho tài khoản.

Xác minh thông tin sinh viên. Ảnh: TIỂU MINH

Một điểm đáng chú ý là chương trình chỉ kéo dài đến ngày 9-12-2025, do đó các bạn sinh viên nên đăng ký sớm để không bỏ lỡ cơ hội.

Để tránh bị tính phí 489.000 đồng/tháng sau khi hết thời gian ưu đãi, người dùng chỉ cần tắt tính năng gia hạn tự động trong phần cài đặt của Google One ngay sau khi đăng ký thành công. Lưu ý, việc này sẽ không ảnh hưởng đến quyền sử dụng miễn phí 1 năm Gemini Pro.

Sinh viên Việt Nam sẽ được sử dụng Gemini Pro miễn phí và 2 TB dung lượng. Ảnh: TIỂU MINH

