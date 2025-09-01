Tin công nghệ 1-9: 4 sản phẩm Apple bạn không nên mua dù có rẻ

(PLO)- Tin công nghệ 1-9 sẽ có các nội dung như 4 sản phẩm Apple bạn không nên mua dù có rẻ, mẫu tai nghe phổ thông đáng mua đầu tháng 9, 4 thứ bạn không bao giờ nên cắm vào cổng USB của laptop, Google Chrome dẫn đầu với 70% thị phần.

1. 4 sản phẩm Apple bạn không nên mua dù có rẻ

Apple vừa bổ sung 4 thiết bị vào danh sách cổ điển và lỗi thời, động thái này diễn ra ngay trước thềm sự kiện ra mắt iPhone 17, dự kiến diễn ra vào tuần tới. Danh sách các thiết bị vừa bị Apple ngừng hỗ trợ gồm MacBook Pro 15 inch (2017), MacBook Pro 13 inch (2017, 4 cổng Thunderbolt 3), MacBook Air 11 inch (đầu năm 2015) và iPhone 8 Plus (bản 64 GB, 256 GB).

Theo chính sách của Apple, các sản phẩm bị xếp vào diện lỗi thời sẽ không còn nhận được bất kỳ hỗ trợ phần cứng hoặc phần mềm nào sau 7 năm kể từ thời điểm ngừng bán. Riêng với MacBook, người dùng vẫn có thể thay pin trong tối đa 10 năm, tùy tình trạng linh kiện còn lại.

MacBook Air 11 inch từng được Apple giới thiệu năm 2010 với thiết kế mỏng nhẹ, liên tục được nâng cấp cho đến năm 2015 trước khi dừng sản xuất vào năm sau đó. Trong khi đó, hai mẫu MacBook Pro 2017 là thế hệ tiếp nối thiết kế mới với Touch Bar, dải OLED thay thế các phím chức năng truyền thống, nhưng cũng gắn liền với tranh cãi về bàn phím Butterfly, dẫn đến vụ kiện tập thể trị giá 50 triệu USD.

iPhone 8 Plus (64 GB, 256 GB) sẽ vẫn được hỗ trợ sửa chữa tại các cửa hàng Apple và đối tác uỷ quyền, tùy vào nguồn linh kiện, nhưng sẽ không còn nhận cập nhật hệ điều hành hay tính năng mới.

2. Mẫu tai nghe phổ thông đáng mua đầu tháng 9

Theo báo cáo của Counterpoint Research, mảng tai nghe true wireless (TWS) toàn cầu được dự đoán đạt tốc độ tăng trưởng kép khoảng 7% mỗi năm đến 2027, với nhóm sản phẩm phổ thông chiếm tỉ trọng lớn nhờ mức giá dễ tiếp cận.

Samsung vừa giới thiệu Galaxy Buds Core tại thị trường Việt Nam, mẫu tai nghe không dây hướng đến người dùng phổ thông nhưng vẫn được trang bị nhiều tính năng thường thấy ở các dòng cao cấp.

Thiết bị có thiết kế gọn nhẹ, tích hợp khả năng chống ồn chủ động (ANC) và chuẩn kháng bụi, nước IP54, phù hợp cho cả nhu cầu giải trí lẫn vận động ngoài trời. Buds Core sử dụng màng loa 6,5 mm, cho âm treble trong và bass chắc, đồng thời trang bị wingtip silicon giúp đeo thoải mái, hạn chế rơi khi vận động.

Một trong những điểm mạnh là thời lượng pin lên đến 35 giờ, vượt trội so với nhiều sản phẩm cùng tầm giá. Hệ thống 3 micro tích hợp giúp đàm thoại rõ ràng, phù hợp cho nhu cầu học tập và làm việc trực tuyến, xu hướng ngày càng phổ biến ở nhóm người trẻ.

Ngoài ra, Buds Core còn tận dụng hệ sinh thái Galaxy AI, hỗ trợ người dùng nghe gọi điện thoại với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh các thiết bị phổ thông ngày càng cần tích hợp AI để gia tăng giá trị sử dụng.

Galaxy Buds Core hiện được bán với giá 1,19 triệu đồng, dự kiến sẽ góp phần thúc đẩy thị trường tai nghe không dây vốn đang tăng trưởng mạnh mẽ.

3. Google Chrome dẫn đầu với 70% thị phần

Google Chrome tiếp tục củng cố vị thế “thống trị” trên thị trường trình duyệt máy tính, khi vừa chính thức vượt mốc 70% thị phần toàn cầu trong tháng 8-2025, theo số liệu mới nhất từ Statcounter.

Cụ thể, Chrome đạt 70,25% thị phần, bỏ xa đối thủ đứng thứ hai là Microsoft Edge với 11,8%. Safari của Apple xếp thứ ba với 6,34%, theo sau là Firefox (4,94%) và Opera (2,06%).

Ở mảng di động, Chrome cũng dẫn đầu với 69,15% thị phần, trong khi Safari chiếm 20,32%. Samsung Internet đứng thứ ba với 3,33%, còn Microsoft Edge chỉ nắm 0,59%.

Dù cục diện không thay đổi nhiều nhưng thị trường trình duyệt đang chứng kiến làn sóng tích hợp các tính năng AI. Microsoft thúc đẩy Copilot Mode, Google tăng cường tích hợp Gemini và nhiều tính năng AI vào Chrome. Ngay cả Mozilla Firefox cũng không đứng ngoài xu hướng này, dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng người dùng.

4. 4 thứ bạn không bao giờ nên cắm vào cổng USB của laptop

Bạn đừng vì tò mò mà cắm thử những chiếc USB “vô chủ” nhặt được ở văn phòng hay ngoài đường. Chỉ cần một thao tác đơn giản, máy tính của bạn có thể bị nhiễm mã độc, mất dữ liệu hoặc thậm chí bị phá hỏng hoàn toàn nếu gặp phải thiết bị "USB killer".

Tiếp theo là các bộ sạc, phụ kiện giá rẻ, không rõ thương hiệu. Thị trường tràn ngập các loại sạc, dây cáp rẻ như cho, nhưng tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, hỏng hóc thiết bị do không đạt tiêu chuẩn an toàn. Một số sản phẩm còn giả mạo chứng nhận chất lượng, khiến người dùng khó phân biệt thật giả.

Thứ ba, tránh sử dụng các thiết bị USB độc lạ từ nguồn không đáng tin cậy như quạt mini, đèn LED, hay bộ làm nóng cà phê. Những món đồ này có thể chứa phần mềm gián điệp hoặc keylogger, đặc biệt khi cắm vào cổng USB có truyền dữ liệu.

Cuối cùng, cẩn trọng với các trạm sạc công cộng. Hacker có thể cài mã độc, đánh cắp dữ liệu qua cổng USB tại sân bay, nhà ga... Giải pháp lúc này là chỉ sử dụng pin dự phòng hoặc dây sạc chỉ truyền điện, không truyền dữ liệu.

