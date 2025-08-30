Tin công nghệ 30-8: Tính năng này của iPhone đã cứu sống một thiếu niên ngủ quên khi đang lái xe

(PLO)- Tin công nghệ 30-8 sẽ có các nội dung như tính năng này của iPhone đã cứu sống một thiếu niên ngủ quên khi đang lái xe, người dùng hưởng ứng chiến dịch gom rác thải điện tử, Viettel bắt tay Dassault Systèmes thúc đẩy AI, đội ngũ AI trong mơ của Mark Zuckerberg dường như đang tan rã.

1. Tính năng này của iPhone đã cứu sống một thiếu niên ngủ quên khi đang lái xe

Tính năng phát hiện va chạm trên iPhone vừa được ghi nhận đã cứu sống một thiếu niên tại Mỹ sau vụ tai nạn nghiêm trọng.

Vào đầu tháng 8, Lindsay Leskovac, 16 tuổi, đã ngủ quên khi lái xe về nhà vào đêm muộn, dẫn đến va chạm với xe tải. Hậu quả, cô bị gãy nhiều xương ở chân và cột sống cổ, rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Điều đáng chú ý là chiếc iPhone 14 mà Lindsay sử dụng đã tự động kích hoạt tính năng phát hiện va chạm, lập tức gọi 911 và gửi thông tin vị trí đến lực lượng cứu hộ. Nhờ đó, đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân.

Mẹ của Lindsay chia sẻ, bà không biết về tính năng này trước đó, nhưng sau khi được nhân viên cứu hỏa thông báo, bà đã tìm hiểu và khẳng định: “Nếu bạn dùng iPhone 14 trở lên, hãy kiểm tra và bật tính năng Tự động Phát hiện Va chạm trong phần Cài đặt - SOS khẩn cấp - Gọi sau va chạm xe nghiêm trọng”.

2. Người dùng hưởng ứng chiến dịch gom rác thải điện tử

Sau gần hai tuần triển khai, chiến dịch “D.Green Go Green” đã thu hút sự tham gia của hàng trăm khách hàng tại nhiều cửa hàng Di Động Việt. Hoạt động kêu gọi cộng đồng “giảm rác thải điện tử, giữ môi trường xanh” đang cho thấy tín hiệu tích cực trong bối cảnh rác thải điện tử ngày càng là vấn đề đáng lo ngại ở Việt Nam.

Theo báo cáo của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), rác thải điện tử toàn cầu đạt 62 triệu tấn vào năm 2022, trong đó châu Á chiếm hơn một nửa.

Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng nhiều lần cảnh báo lượng thiết bị điện tử thải bỏ tăng nhanh, nhưng tỉ lệ được thu gom và tái chế đúng chuẩn vẫn còn thấp.

Chiến dịch D.Green nhanh chóng tạo sức lan tỏa nhờ sự tham gia của nghệ sĩ, KOLs và cộng đồng mạng. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ, anh mang củ sạc và dây cáp cũ đến đổi để nhận phụ kiện mới với giá ưu đãi. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ ủng hộ và mong muốn chương trình được mở rộng ra các tỉnh thành.

Ngoài việc thu gom rác thải điện tử, chương trình còn kết hợp hình thức “Thu cũ - Đổi mới” giúp người dùng dễ dàng nâng cấp thiết bị.

3. Viettel bắt tay Dassault Systèmes thúc đẩy AI

Viettel và tập đoàn Dassault Systèmes (Pháp) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML) và nền tảng mô phỏng 3DEXPERIENCE.

Theo thỏa thuận, nền tảng 3DEXPERIENCE cùng các giải pháp AI/ML sẽ được tích hợp vào nhiều dự án như sản xuất thông minh, thành phố và hạ tầng số, cũng như các chương trình R&D trong lĩnh vực bản sao số (digital twin), thiết kế mô phỏng hay phân tích dữ liệu.

Điều này mở ra khả năng tối ưu hóa quy trình sản xuất, đồng thời giúp doanh nghiệp Việt rút ngắn thời gian nghiên cứu và đưa sản phẩm ra thị trường.

Ông Samson Khaou, Phó Chủ tịch Điều hành khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Dassault Systèmes, cho biết: “Với thế mạnh trong công nghệ mô phỏng và bản sao số, chúng tôi kỳ vọng hợp tác sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp thông minh tại Việt Nam và nâng cao kỹ năng nhân lực công nghệ cao”.

Ông Nguyễn Mạnh Quý, Giám đốc Viettel AI, chia sẻ: “Sự kết hợp này sẽ giúp Viettel giải quyết nhanh hơn những thách thức công nghệ phức tạp, đồng thời tạo nền tảng đào tạo nguồn nhân lực số chất lượng cao cho Việt Nam”.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực, việc các doanh nghiệp trong nước hợp tác với tập đoàn công nghệ toàn cầu được kỳ vọng sẽ tạo đà phát triển cho hệ sinh thái AI, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

4. Đội ngũ AI trong mơ của Mark Zuckerberg dường như đang tan rã

Meta, tập đoàn công nghệ do Mark Zuckerberg lãnh đạo, đang đối mặt với nhiều biến động trong đội ngũ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) dù từng gây chú ý khi chiêu mộ hàng loạt nhân tài từ OpenAI, Google và Apple với mức lương triệu đô.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, nhiều chuyên gia AI đã rời khỏi dự án Superintelligence Lab của Meta, khiến dư luận đặt câu hỏi về sự ổn định nội bộ.

Theo Ars Technica, Shengjia Zhao, đồng sáng lập ChatGPT, từng dọa rời Meta chỉ vài ngày sau khi gia nhập, dù đã ký hợp đồng và được bổ nhiệm chức danh "Giám đốc Khoa học AI".

Ethan Knight, một chuyên gia học máy, cũng rời đi chỉ vài tuần sau khi vào làm. Trường hợp của Avi Verma, cựu nghiên cứu viên OpenAI, còn đặc biệt hơn: Hoàn tất thủ tục nhận việc nhưng lại không xuất hiện vào ngày đầu tiên. Rishabh Agarwal, người từng bị thuyết phục bởi tầm nhìn của Zuckerberg, cũng nhanh chóng rút lui để tìm kiếm thử thách mới.

Không chỉ những người mới, một số nhân sự kỳ cựu như Chaya Nayak và Loredana Crisan, đều là thành viên GenAI với gần 20 năm kinh nghiệm, cũng đồng loạt thông báo nghỉ việc.

Đáp lại, đại diện Meta cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng mọi động thái của mảng AI đều được quan tâm quá mức, nhưng mục tiêu của chúng tôi là tập trung phát triển trí tuệ siêu việt cá nhân. Việc thay đổi nhân sự là điều bình thường với một tổ chức quy mô lớn. Phần lớn các nhân viên này đã gắn bó nhiều năm và chúng tôi chúc họ thành công.”

Hiện tại, phòng thí nghiệm Superintelligence Lab của Meta được chia thành bốn nhóm: phát triển AI siêu việt, sản phẩm AI, hạ tầng và các sáng kiến dài hạn. Dẫn dắt các hoạt động là Shengjia Zhao, doanh nhân Alexandr Wang và cựu lãnh đạo GitHub Nat Friedman.

Tuy nhiên, nội bộ Meta được cho là xuất hiện cạnh tranh và xung đột quyền lực giữa các nhóm cũ và mới, thậm chí có thông tin về bất đồng giữa Zuckerberg và Wang về lộ trình phát triển AI, dù Meta phủ nhận điều này.

