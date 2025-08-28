Nhiều khí tài công nghệ cao được giới thiệu tại triển lãm 80 năm Cách mạng tháng Tám

(PLO)- Sáng nay 28-8, triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 chính thức khai mạc tại Hà Nội, quy tụ nhiều khí tài công nghệ cao.

Trong khuôn khổ sự kiện, Viettel đã giới thiệu khoảng 50 sản phẩm dân sự và quân sự, trải rộng từ hạ tầng số, chip bán dẫn cho tới khí tài công nghệ cao.

Ở khu vực ngoài trời, người dân có thể tham quan pháo tự hành hạng nặng, pháo phòng không 57 mm, hệ thống radar cảnh giới biển, tổ hợp tên lửa phòng không S-125VT và Trường Sơn, cùng các dòng UAV tầm xa… do đội ngũ kỹ sư trong nước tự nghiên cứu, chế tạo.

Những sản phẩm này đều ứng dụng hệ thống điều khiển, tác chiến điện tử và trí tuệ nhân tạo, hướng tới mô hình chiến tranh hiện đại.

UAV tầm xa của Viettel được thiết kế để hoạt động liên tục trong nhiều giờ, mang tải trọng lớn, đảm nhiệm cả trinh sát, liên lạc và tấn công mục tiêu. Bên cạnh đó, tổ hợp chống UAV cấp chiến thuật được đánh giá là công cụ quan trọng trong bảo vệ các khu vực trọng yếu.

Không chỉ tập trung vào khí tài, Viettel còn mang tới triển lãm loạt công nghệ phục vụ đời sống số: Trạm thu phát 5G, chip xử lý 5G, giải pháp thành phố và nhà máy thông minh, các nền tảng an ninh mạng, số hóa đô thị và trợ lý ảo.

Đây là những mảnh ghép quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời phản ánh xu hướng chung của thị trường công nghệ toàn cầu, nơi hạ tầng viễn thông, chip bán dẫn và bảo mật đang trở thành những lĩnh vực chiến lược.

Viettel trình diễn nhiều khí tài công nghệ tại triển lãm 80 năm Cách mạng tháng Tám.

Chia sẻ tại sự kiện, lãnh đạo Viettel cho biết tập đoàn hiện tham gia nghiên cứu, phát triển 9 trong tổng số 11 công nghệ chiến lược quốc gia, bao gồm mạng viễn thông thế hệ mới, robot, hàng không vũ trụ và an ninh mạng.

Hướng đi này phù hợp với Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong việc làm chủ công nghệ lõi.

Triển lãm lần này không chỉ giới thiệu thành tựu 80 năm phát triển của đất nước mà còn cho thấy Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, từ quốc phòng đến đời sống số, góp phần định hình vị thế công nghệ Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

