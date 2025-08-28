Tin công nghệ 28-8: Người dùng Việt giảm thời gian trên mạng xã hội để chuyển sang app giải trí và game

(PLO)- Tin công nghệ 28-8 sẽ có các nội dung như người dùng Việt giảm thời gian trên mạng xã hội để chuyển sang app giải trí và game, Galaxy Tab S10 Lite lộ diện với nhiều tính năng hữu ích cho học tập, Google cảnh báo 2,5 tỉ người dùng Gmail nên đổi mật khẩu ngay, iPhone trở lại mạnh mẽ, dự báo thị trường smartphone toàn cầu đảo chiều.

1. Người dùng Việt giảm thời gian trên mạng xã hội để chuyển sang app giải trí và game

Một nghiên cứu mới của Moloco phối hợp cùng Sensor Tower và Singular cho thấy, dù hành vi người dùng đang thay đổi mạnh mẽ, nhưng 88% ngân sách quảng cáo ứng dụng di động vẫn đổ dồn vào Google và Meta.

Điều này tạo ra khoảng trống lớn cho các nền tảng ứng dụng độc lập, vốn được dự báo mang lại lợi nhuận cao hơn tới 214% khi nhà quảng cáo đa dạng hóa kênh đầu tư.

Báo cáo mang tên “Hiệu suất thông qua các ứng dụng độc lập” chỉ ra rằng doanh thu ứng dụng tiêu dùng toàn cầu đã tăng 25% trong năm 2024, đạt 70,5 tỉ USD. Lần đầu tiên, nhóm ứng dụng giải trí, tài chính, giao hàng… được dự đoán sẽ vượt qua game về doanh thu trong vòng hai năm tới. Tuy nhiên, dòng tiền quảng cáo vẫn chủ yếu “mắc kẹt” ở hai ông lớn công nghệ.

Ở chiều ngược lại, hệ sinh thái ứng dụng độc lập đang nổi lên như lựa chọn tiềm năng. Với hơn 2 tỉ người dùng hoạt động hằng ngày, tương đương tổng lượng người dùng TikTok và Instagram cộng lại, nhóm ứng dụng này có khả năng mang lại phạm vi tiếp cận rộng, cùng hiệu suất quảng cáo bền vững hơn.

Xu hướng toàn cầu cũng cho thấy sự dịch chuyển trong thói quen. Tại Mỹ, Anh và Ấn Độ, người dùng dành ít thời gian hơn cho mạng xã hội, trong khi các ứng dụng game, năng suất và AI tạo sinh lại tăng trưởng nhanh. Hơn một nửa số người được khảo sát, đặc biệt nhóm 18 - 34 tuổi, cho biết họ muốn giảm thời gian dùng mạng xã hội.

Tại Đông Nam Á, Việt Nam nổi lên như một thị trường đặc biệt năng động. Trong giai đoạn 2021 - 2024, tổng thời gian người dùng Việt dành cho ứng dụng di động tăng trưởng ngang với Úc, vượt xa Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan. Riêng năm 2023 - 2024, người Việt giảm 1,3 tỉ giờ trên mạng xã hội nhưng lại tăng 2,3 tỉ giờ ở ứng dụng giải trí, và 640 triệu giờ ở game, cao hơn cả Indonesia.

Theo ông Tom Shadbolt, Giám đốc Nghiên cứu Cấp cao tại Moloco: “Hệ sinh thái ứng dụng độc lập đang trở thành động lực mới cho hiệu suất bền vững. Khi các thị trường trưởng thành chững lại, các quốc gia mới nổi như Việt Nam được xem là “điểm sáng” để nhà quảng cáo mở rộng, thay vì chỉ phụ thuộc vào Google và Meta”.

Tin công nghệ 28-8: Người Việt giảm thời gian sử dụng mạng xã hội để chuyển qua app giải trí và game.

2. Galaxy Tab S10 Lite lộ diện với nhiều tính năng hữu ích cho học tập

Samsung vừa giới thiệu Galaxy Tab S10 Lite, mẫu máy tính bảng giá rẻ nhắm đến người dùng cần một thiết bị linh hoạt cho học tập, làm việc và giải trí.

Thiết bị có màn hình 10,9 inch cùng công nghệ Vision Booster, độ sáng tối đa 600 nits, cho khả năng hiển thị rõ ràng cả trong nhà lẫn ngoài trời. Đây là kích thước phù hợp để xem phim, duyệt web hay học trực tuyến, đồng thời hạn chế mỏi mắt nhờ tính năng giảm ánh sáng xanh.

Về phần cứng, máy được trang bị chip xử lý Exynos 1380, RAM 6 GB và bộ nhớ 128 GB (có thể mở rộng qua thẻ nhớ microSD). Viên pin 8.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh, cho phép bạn sử dụng liên tục cả ngày dài.

Điểm nổi bật là bút S Pen đi kèm, vốn được xem là công cụ hữu ích cho sinh viên và các nhà sáng tạo nội dung. Người dùng có thể ghi chú nhanh, phác thảo ý tưởng hoặc biên tập tài liệu PDF ngay trên màn hình. Ngoài ra, tính năng chia đôi màn hình và các công cụ trên Samsung Notes cũng giúp các thao tác đa nhiệm mượt mà hơn.

Tất nhiên, Tab S10 Lite cũng hỗ trợ một số tính năng AI như “Khoanh tròn để tìm kiếm” với Google, cho phép dịch thuật hoặc tra cứu tức thì ngay trong quá trình sử dụng. Máy còn tương thích với nhiều ứng dụng của bên thứ ba như Goodnotes, Clip Studio Paint hay Notion, giúp mở rộng trải nghiệm học tập và sáng tạo.

Galaxy Tab S10 Lite dự kiến sẽ được mở bán vào đầu tháng 9, với hai phiên bản WiFi và 5G, cùng mức giá lần lượt là 8,99 triệu và 10,49 triệu đồng.

Tin công nghệ 28-8: Máy tính bảng giá rẻ phù hợp cho việc học tập và giải trí.

3. Google cảnh báo 2,5 tỉ người dùng Gmail nên đổi mật khẩu ngay

Mới đây, Google đã phát đi thông báo khẩn tới toàn bộ 2,5 tỉ người dùng Gmail trên thế giới, kêu gọi mọi người nhanh chóng đổi mật khẩu để tăng cường bảo mật.

Lý do là các hình thức tấn công mạng đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là các chiêu trò lừa đảo và đánh cắp thông tin đăng nhập.

Theo Google, chỉ riêng tháng trước, các vụ tấn công lừa đảo chiếm tới 37% số vụ xâm nhập thành công vào Gmail. Đáng chú ý, tin tặc không chỉ gửi email giả mạo mà còn gọi điện trực tiếp, giả danh bộ phận hỗ trợ của Google để dụ người dùng cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu hoặc mã xác thực hai yếu tố (2FA).

Thống kê cho thấy, chỉ 36% người dùng tại Mỹ thường xuyên cập nhật mật khẩu, trong khi 64% còn lại ít khi thay đổi hoặc sử dụng mật khẩu cũ, tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật.

Google khuyến cáo người dùng nên sử dụng ứng dụng quản lý mật khẩu độc lập thay vì lưu trên trình duyệt, đồng thời chuyển sang dùng ứng dụng xác thực tạo mã dùng một lần thay cho tin nhắn SMS. Ngoài ra, bạn cũng nên tạo passkey để tăng cường bảo vệ tài khoản.

Tin công nghệ 28-8: Người dùng Gmail nên đổi mật khẩu càng sớm càng tốt.

4. iPhone trở lại mạnh mẽ, dự báo thị trường smartphone toàn cầu đảo chiều

Theo báo cáo của IDC, lượng smartphone xuất xưởng trong năm 2025 dự kiến tăng 1% so với năm trước, chủ yếu nhờ mức tăng trưởng ấn tượng 3,9% của iOS.

Trước đó, IDC từng hạ dự báo tăng trưởng xuống chỉ còn 0,6% do những thách thức về kinh tế vĩ mô, lạm phát và thất nghiệp, nhưng sự phục hồi của iPhone đã khiến dự báo được điều chỉnh tăng.

Dù thị trường vẫn đối mặt với biến động giá cước và nhiều bất ổn, nhưng nhu cầu thay thế thiết bị vẫn giúp các hãng duy trì nguồn cung ổn định, đặc biệt tại Mỹ, Trung Đông, châu Phi và khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc).

IDC nhận định, các dòng điện thoại tích hợp AI (GenAI) sẽ chiếm 30% thị phần trong năm 2025 và có thể vượt 70% vào năm 2029.

Ở phân khúc điện thoại gập, IDC dự báo tăng trưởng 6% trong năm 2025 nhưng vẫn là dòng sản phẩm ngách, chỉ chiếm dưới 3% thị phần vào năm 2029. Sự bứt phá của iPhone không chỉ thúc đẩy tăng trưởng mà còn định hình xu hướng công nghệ mới, mở ra nhiều cơ hội cho toàn ngành smartphone.

Tin công nghệ 28-8: Thị trường smartphone toàn cầu. Ảnh: IDC

