(PLO)- Tin công nghệ 27-8 sẽ có các nội dung như iPhone 17 sẽ ra mắt vào ngày 9-9, vì sao vẫn có người chi hàng trăm triệu cho một chiếc smartphone, phần mềm diệt virus đã hết thời, sóng nhiệt có thể khiến cơ thể già đi nhanh hơn.

1. iPhone 17 sẽ ra mắt vào ngày 9-9

Năm nay, Apple sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm mới vào ngày 9-9 với tâm điểm là dòng iPhone 17, nổi bật với phiên bản mỏng hơn khoảng 2 mm so với các thế hệ trước.

Theo Bloomberg, iPhone 17 bản tiêu chuẩn sẽ giữ thiết kế giống iPhone 16 nhưng được nâng cấp màn hình lớn hơn và cải tiến camera. Hai phiên bản cao cấp là iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ có mặt lưng thiết kế lại với cụm camera lớn hơn, tiếp tục nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động.

Đáng chú ý, phiên bản iPhone 17 siêu mỏng là thiết kế hoàn toàn mới đầu tiên của Apple sau nhiều năm, với độ dày giảm khoảng 2 mm so với các mẫu hiện tại. Tuy nhiên, thiết kế này sẽ đi kèm một số hạn chế như thời lượng pin ngắn hơn và chỉ có một camera sau.

Bên cạnh iPhone mới, Apple cũng chuẩn bị trình làng các sản phẩm nâng cấp như Apple Watch, Vision Pro với chip mạnh hơn, iPad Pro dùng chip M5 và thêm camera trước thứ hai. Ngoài ra, hãng còn lên kế hoạch ra mắt HomePod mini và Apple TV box mới.

Tin công nghệ 27-8: iPhone 17 sẽ ra mắt vào ngày 9-9.

Google cảnh báo người dùng nên xóa các ứng dụng độc hại này ngay (PLO)- Gã khổng lồ công nghệ vừa xóa hàng loạt ứng dụng độc hại khỏi Google Play, tuy nhiên, nguy cơ vẫn còn nếu người dùng chưa gỡ bỏ chúng khỏi điện thoại Android.

2. Vì sao vẫn có người chi hàng trăm triệu cho một chiếc smartphone?

Thị trường smartphone hiện nay chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt ở phân khúc phổ thông lẫn cao cấp. Các nhà sản xuất như Apple, Samsung hay gần đây là vivo, Xiaomi đều chạy đua về camera độ phân giải cao, hiệu năng mạnh mẽ và sạc siêu nhanh. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số ít những chiếc điện thoại xa xỉ như Vertu, nơi giá trị không nằm ở cấu hình, mà ở sự thủ công và tính biểu tượng.

Mỗi năm, iPhone hay Galaxy Ultra được giới thiệu với hàng loạt công nghệ mới. iPhone 15 Pro Max thu hút sự chú ý nhờ chip A17 Pro và khả năng quay video chuẩn điện ảnh. Samsung Galaxy S24 Ultra gây ấn tượng bằng bút S Pen và camera zoom 100x.

Vivo cũng góp mặt với dòng V60 series, tập trung vào AI camera và thiết kế mỏng nhẹ. Điểm chung của tất cả là tạo ra một thiết bị phục vụ số đông, mạnh mẽ, tiện ích, giá dao động từ 20 đến 40 triệu đồng.

Trong khi đó, Vertu lại tập trung vào việc lắp ráp thủ công tại Anh, sử dụng da thuộc, titan, thậm chí là vàng khối và đá quý. Điện thoại lúc này trở thành một dạng phụ kiện xa xỉ, tương tự đồng hồ Thụy Sĩ.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết, dù mang thiết kế cổ điển nhưng Vertu Signature vẫn đáp ứng nhu cầu hiện đại khi hỗ trợ sóng 4G và duy trì liên lạc ổn định. Điểm đặc biệt nằm ở hệ thống bảo mật riêng biệt, cùng dịch vụ trợ lý cá nhân 24/7, đây là một yếu tố khiến dòng máy này ngày càng được tin cậy trong giới kinh doanh, đầu tư hay ngoại giao.

Các chuyên gia cho rằng, xu hướng tiêu dùng đang dần chia làm hai: Một bên là số đông chọn smartphone mạnh mẽ, giá hợp lý, bên kia là nhóm nhỏ sẵn sàng chi trả để sở hữu “tác phẩm” độc nhất.

Tin công nghệ 27-8: Nhiều người sẵn sàng chi hàng trăm triệu cho một chiếc smartphone.

3. Phần mềm diệt virus đã hết thời?

Trước đây, Windows nổi tiếng là môi trường dễ bị tấn công bởi mã độc do cho phép người dùng tự do tải về và cài đặt phần mềm từ nhiều nguồn khác nhau, trong khi lại thiếu các giải pháp bảo vệ tích hợp.

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Microsoft ra mắt Windows Defender, được tích hợp sẵn trên Windows 8 trở về sau. Không chỉ miễn phí, Microsoft Defender Antivirus còn cung cấp khả năng bảo vệ theo thời gian thực, quét virus theo yêu cầu và nhiều tuỳ chọn nâng cao như kiểm soát thư mục chống ransomware.

Theo các đánh giá độc lập từ AV-Test, hiệu quả phát hiện và ngăn chặn mã độc của Microsoft Defender Antivirus không thua kém các phần mềm trả phí, thậm chí nhiều lần dẫn đầu bảng xếp hạng.

Đặc biệt, phần mềm này hoạt động nhẹ nhàng, gần như không ảnh hưởng đến hiệu suất máy tính, kể cả khi chơi game, làm việc đồ họa hay xử lý dữ liệu lớn.

Mặc dù vậy, trong một số trường hợp đặc biệt, người dùng vẫn có thể cân nhắc phần mềm diệt virus của bên thứ ba nếu muốn kiểm soát chi tiết hơn hoặc cần giao diện quản lý tường lửa trực quan hơn.

Tin công nghệ 27-8: Người dùng Windows có thể sử dụng trực tiếp Windows Defender mà không cần cài thêm các phần mềm bảo mật. Ảnh: Lucas Gouveia/Howgogeek

4. Sóng nhiệt có thể khiến cơ thể già đi nhanh hơn

Các đợt nắng nóng kéo dài không chỉ gây khó chịu mà còn có thể thúc đẩy quá trình lão hóa sinh học ở con người, theo một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Nature Climate Change.

Nhóm chuyên gia tại Đài Loan (Trung Quốc) đã theo dõi gần 25.000 người trưởng thành trong suốt 15 năm và phát hiện ra rằng, chỉ hai năm liên tục tiếp xúc với sóng nhiệt có thể khiến tuổi sinh học của cơ thể tăng thêm từ 8 đến 12 ngày.

Tuổi sinh học là gì? Đây là chỉ số dựa trên 12 dấu hiệu sinh học liên quan đến chức năng của các cơ quan như gan, phổi và quá trình trao đổi chất. Nó phản ánh mức độ lão hóa thực tế của cơ thể, không chỉ dựa vào số tuổi trên giấy tờ.

Nghiên cứu cũng chỉ ra người lớn tuổi, người làm việc ngoài trời hoặc sống không có điều hòa dễ bị ảnh hưởng hơn bởi nhiệt độ cao. Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu đã loại trừ các yếu tố như hút thuốc, tập thể dục và bệnh nền để đảm bảo kết quả chỉ phản ánh tác động của sóng nhiệt.

Giáo sư Cui Guo, Đại học Hong Kong (Trung Quốc), nhấn mạnh: “Dù con số tăng tuổi sinh học chỉ là vài ngày, nhưng về lâu dài, đây là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ bệnh tật gia tăng.” Năm 2024 được ghi nhận là năm nóng nhất thế giới, với 41 ngày nhiệt độ cực đoan do biến đổi khí hậu.

Không chỉ tại Đài Loan, nhiều quốc gia như Mỹ, Iran, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang đối mặt với các đợt nắng nóng kỷ lục, gây xáo trộn đời sống và đặt ra thách thức cho y tế cộng đồng. Một nghiên cứu khác tại Mỹ cho thấy, sống trong điều kiện 32°C khoảng 140 ngày/năm có thể khiến tuổi sinh học tăng thêm tới 14 tháng.

Tin công nghệ 27-8: 4. Sóng nhiệt có thể khiến cơ thể già đi nhanh hơn.

Thực hư việc nằm sấp có thể giúp giảm đau cổ khi sử dụng smartphone (PLO)- Nhiều video trên TikTok cho rằng việc nằm sấp có thể giải quyết vấn đề đau cổ do công nghệ, ám chỉ tình trạng đau hoặc cứng cổ, vai do tư thế không tốt khi sử dụng smartphone hoặc laptop.