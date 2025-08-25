Cách theo dõi trực tiếp bão số 5 bằng hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

(PLO)- Khi bão số 5 đang tiến vào đất liền, việc theo dõi thông tin chính xác và kịp thời là yếu tố quan trọng để giảm thiểu thiệt hại.

Hiện nay, người dân có thể chủ động cập nhật tình hình mưa bão bằng cách truy cập vào Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam (VNDMS) tại địa chỉ https://vndms.dmc.gov.vn , kết hợp với Zalo Official Account (OA) Phòng chống thiên tai, hai kênh thông tin chính thức do cơ quan quản lý nhà nước vận hành.

Theo dõi trực tiếp đường đi của bão số 5 trên VNDMS

Khi truy cập vào VNDMS, người dùng sẽ thấy giao diện bản đồ số hiển thị đường đi và vị trí hiện tại của cơn bão số 5. Các ký hiệu màu sắc phân định rõ vùng tâm bão, khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng mạnh và phạm vi mưa lớn. Bạn có thể phóng to để quan sát chi tiết từng địa phương hoặc chọn các lớp dữ liệu như mưa, mực nước sông, gió và cảnh báo lũ.

Theo dõi đường đi của cơn bão số 5 thông qua hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam. Ảnh: TIỂU MINH

Đặc biệt, hệ thống còn cập nhật liên tục dựa trên dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, và mạng lưới trạm quan trắc, giúp người dân nắm bắt diễn biến nhanh chóng. Điều này sẽ giúp người dân chủ động hơn, nhanh hơn so với việc chỉ theo dõi tin tức quan mạng xã hội.

Để biết khu vực mình sinh sống có bị ảnh hưởng hay không, bạn chỉ cần nhập tên phường/xã vào ô tìm kiếm trên VNDMS. Hệ thống sẽ trả về các bản tin cảnh báo chi tiết, bao gồm lượng mưa dự kiến, nguy cơ ngập lụt, sạt lở hoặc nước dâng do bão.

Những dữ liệu này giúp người dân nhanh chóng lên kế hoạch cụ thể, từ việc kê cao đồ đạc, gia cố mái nhà, cho đến chuẩn bị nơi sơ tán an toàn nếu cần thiết.

Kiểm tra tình hình mưa bão tại khu vực mình đang sinh sống. Ảnh: TIỂU MINH

Để theo dõi các tin tức mới nhất, bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng trái đất ở góc trên bên trái. Tại đây, hệ thống sẽ cung cấp thông tin tóm tắt về cơn bão, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn ứng phó…

Cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số 5. Ảnh: TIỂU MINH

Nhận cảnh báo bão số 5 qua Zalo OA

Ngoài website, người dân có thể nhận thông tin về bão số 5 thông qua Zalo OA Phòng chống thiên tai Việt Nam.

Thông tin được gửi dưới dạng tin nhắn, gồm đường đi, sức gió, phạm vi ảnh hưởng và khuyến cáo ứng phó.

Ngoài ra, tại đây còn có một số tính năng khác như Liên hệ khẩn cấp hoặc Kết nối cứu trợ để gửi yêu cầu hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp như ngập lụt, sạt lở.

Đặc biệt, mini app còn cung cấp kiến thức và kỹ năng ứng phó thiên tai, bao gồm cách thoát hiểm khi có mưa lũ, sạt lở đất, cháy nổ, hoặc những tình huống nguy hiểm khác.

Zalo OA Phòng chống thiên tai Việt Nam. Ảnh: TIỂU MINH

Trong bối cảnh bão số 5 được dự báo có diễn biến phức tạp, việc chủ động theo dõi hệ thống giám sát thiên tai và sử dụng công cụ cảnh báo là điều rất quan trọng. Đây chính là ưu điểm của việc ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng chống thiên tai, giúp từng hộ gia đình có thêm thời gian và thông tin để chuẩn bị.

Tính năng mới nhất trên Zalo trong tháng 8 có thể bạn chưa biết (PLO)- Zalo vừa triển khai bản cập nhật tháng 8-2025 với một số tính năng mới, cho phép người dùng gửi hình ảnh chất lượng gốc, thay vì nén lại như trước kia.