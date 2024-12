Tin công nghệ 18-12: Bật mí những ứng dụng và tựa game gây bão trên iPhone trong năm 2024

(PLO)- Tin công nghệ 18-12 sẽ có các nội dung như bật mí những ứng dụng và tựa game gây bão trên iPhone trong năm 2024, bí quyết giúp cha mẹ an tâm khi con lướt web, cách sử dụng Gemini 2.0 Experimental Advanced.

1. Bật mí những ứng dụng và tựa game gây bão trên iPhone trong năm 2024

Apple vừa công bố danh sách các ứng dụng và trò chơi được tải xuống nhiều nhất trên App Store trong năm 2024 (theo khu vực). Thông tin này được công bố trên tab Today (hôm nay) của App Store.

Theo thông báo chính thức từ Apple, bảng xếp hạng này bao gồm các ứng dụng và trò chơi miễn phí, trả phí, cũng như các tựa game trên Apple Arcade. Bên cạnh đó, Apple cũng giới thiệu những ứng dụng và trò chơi đoạt giải App Store Awards 2024, được tuyển chọn bởi các biên tập viên của App Store.

- Ứng dụng miễn phí hàng đầu (tại Mỹ): Temu, Threads, TikTok, ChatGPT, Google.

- Trò chơi miễn phí hàng đầu (tại Mỹ): Block Blast!, MONOPOLY GO!, Roblox, Call of Duty: Warzone, Township.

Bảng xếp hạng cho thấy sự đa dạng trong nhu cầu sử dụng ứng dụng của người dùng, từ mua sắm trực tuyến (Temu), mạng xã hội (Threads, TikTok), công nghệ AI (ChatGPT) đến các công cụ tìm kiếm (Google). Trong lĩnh vực trò chơi, các tựa game thuộc nhiều thể loại như giải đố (Block Blast!), mô phỏng (Township), và hành động (Call of Duty: Warzone) đều được ưa chuộng.

Một điểm đáng chú ý là danh sách các ứng dụng và trò chơi trả phí chủ yếu bao gồm các tựa game đã ra mắt từ trước, cho thấy sự ổn định của thị trường game trả phí và sự khó khăn trong việc tạo ra các sản phẩm mới đột phá.

Tin công nghệ 18-12: Những ứng dụng và tựa game được tải xuống nhiều nhất trên iPhone.

Từ năm 2025, thông báo phạt nguội sẽ được gửi qua ứng dụng VNeTraffic (PLO)- Thông tư số 73/2024/TT-BCA của Bộ Công an sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2025 với nhiều đổi mới trong công tác tuần tra, xử lý vi phạm giao thông và đặc biệt là thông báo phạt nguội sẽ được gửi qua ứng dụng VNeTraffic.

2. Bí quyết giúp cha mẹ an tâm khi con lướt web

Vừa qua, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã tổ chức lễ công bố và trao tặng danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2024, tôn vinh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc, trong đó có VNPT Family Safe.

Giữa thế giới số đầy tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức, việc bảo vệ con trẻ trên Internet trở thành mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh.

VNPT Family Safe hoạt động bằng cách được tích hợp trực tiếp vào thiết bị modem hoặc Wifi Mesh của VNPT thông qua việc nâng cấp phần mềm. Nhờ đó, phụ huynh có thể dễ dàng quản lý tất cả các thiết bị kết nối trong gia đình chỉ với một ứng dụng trên điện thoại di động.

Điểm đặc biệt của dịch vụ là khả năng tùy chỉnh linh hoạt. Cha mẹ có thể giới hạn thời gian sử dụng Internet cho từng thiết bị, chặn các ứng dụng như game hoặc mạng xã hội theo khung giờ cụ thể, hay thậm chí lên lịch truy cập Internet cho con theo từng ngày.

Tin công nghệ 18-12: Bảo vệ con trẻ bằng ứng dụng VNPT Family Safe.

3. Cách sử dụng Gemini 2.0 Experimental Advanced

Sau khi ra mắt Gemini 2.0 Flash Experimental tuần trước, Google hiện đã bổ sung và cho phép người dùng Gemini Advanced truy cập vào mô hình mới: 2.0 Experimental Advanced.

Lưu ý, mô hình Gemini 2.0 Experimental Advanced chỉ xuất hiện trên trình duyệt web máy tính và điện thoại, chưa có trên ứng dụng. Theo Google, mô hình này cung cấp hiệu suất được cải thiện đáng kể đối với các tác vụ phức tạp như lập trình, toán học, lập luận và làm theo hướng dẫn.

Để sử dụng Gemini 2.0 Experimental Advanced, bạn hãy truy cập Gemini thông qua trình duyệt, sau đó bấm vào tùy chọn Gemini Advanced ở góc trên bên trái và chọn 2.0 Experimental Advanced. Tuy nhiên, lưu ý rằng đây chỉ là phiên bản thử nghiệm nên có thể nó sẽ hoạt động không như mong đợi.

Tin công nghệ 18-12: Cách sử dụng Gemini 2.0 Experimental Advanced. Ảnh: TIỂU MINH

Sự trỗi dậy của smartphone Trung Quốc, từ việc sao chép đến vượt mặt (PLO)- Các hãng sản xuất smartphone Trung Quốc đang đặt cược vào một chiến lược mới, chinh phục phân khúc cao cấp bằng chất lượng và công nghệ. Liệu người tiêu dùng có sẵn sàng chi trả số tiền lớn cho một chiếc điện thoại "Made in China"?