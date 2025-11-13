Sau nhiều năm vắng bóng, Motorola 'tái xuất' dồn dập với 5 điện thoại mới

(PLO)- Sau nhiều năm vắng bóng, Motorola chính thức trở lại thị trường Việt Nam với 5 mẫu smartphone mới thuộc các phân khúc khác nhau, gồm motorola razr 60, edge 60 FUSION, moto g86 POWER 5G, moto g35 5G và moto g06 POWER.

Theo ông Mahesh Alanthat, Giám đốc Kinh doanh cấp cao Motorola khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam được xem là thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển của hãng tại khu vực, nhờ sự năng động và nhu cầu công nghệ cao của người trẻ.

Motorola trở lại thị trường Việt Nam với 5 mẫu smartphone mới. Ảnh: TIỂU MINH

Điện thoại gập Motorola razr 60

Mang tinh thần của dòng razr huyền thoại, mẫu razr 60 mới sở hữu thiết kế gập vỏ sò với bản lề titanium tinh gọn, mặt lưng da thuần chay và khả năng gập phẳng gần như hoàn toàn.

Màn hình chính pOLED 6.9 inch và phụ 3.6 inch đạt chuẩn hiển thị Pantone Validated với độ sáng tối đa 3.000 nits, kết hợp camera Sony LYTIA 50MP và chip MediaTek Dimensity 7400X.

Thiết bị đạt chuẩn kháng nước, bụi IP48, pin 4.500 mAh sạc nhanh 33 W, hướng tới nhóm người dùng yêu thích thiết kế di động nhỏ gọn nhưng hiện đại.

Điện thoại gập Motorola razr 60. Ảnh: TIỂU MINH

Edge 60 FUSION

Motorola edge 60 FUSION gây chú ý với màn hình tràn viền pOLED 1.5K, độ sáng 4.500 nits, chuẩn màu Pantone và độ bền đạt tiêu chuẩn quân đội MIL-STD 810H. Khả năng kháng nước IP69 giúp máy hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện.

Camera chính Sony LYTIA 50 MP cùng các tùy chọn màu Slipstream xám khói và Mykonos Blue xanh biển.

Motorola Edge 60 FUSION. Ảnh: TIỂU MINH

Moto g series

Ba mẫu moto g86 POWER 5G, moto g35 5G và moto g06 POWER mở rộng dải sản phẩm tầm trung, tập trung vào thời lượng pin và khả năng kết nối 5G.

Trong đó, moto g86 POWER 5G nổi bật với pin 6.720 mAh cho thời gian sử dụng hơn 50 giờ, màn hình OLED 1.5K 120 Hz và camera 50 MP Sony LYTIA. Moto g35 5G được trang bị màn hình 6.7 inch 120 Hz, chip 5G ổn định và khả năng quay video 4K, phù hợp với người dùng trẻ ưa sáng tạo nội dung.

Mẫu g06 POWER lại gây chú ý nhờ viên pin 7.000 mAh cùng màn hình 6.88 inch, âm thanh Dolby Atmos và khả năng kháng nước IP64, một lựa chọn bền bỉ trong phân khúc giá phổ thông.

Hiện tại, 5 mẫu smartphone mới sẽ được bán với giá cụ thể như sau:

motorola razr 60 từ 18,9 triệu đồng

motorola edge 60 FUSION từ 8,19 triệu đồng

moto g86 POWER 5G từ 6,59 triệu đồng

moto g35 5G từ 3,79 triệu đồng

moto g06 POWER từ 2,89 triệu đồng

Có thể thấy, sự trở lại lần này của Motorola hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh mới trong phân khúc smartphone năm 2025 tại Việt Nam.

