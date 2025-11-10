Điều gì xảy ra khi AI của Google có thể đọc được email của bạn

(PLO)- Google vừa xác nhận Gemini có thể đọc được nội dung email (Gmail), dịch vụ lưu trữ đám mây (Drive) và tin nhắn (Chat) của người dùng để hỗ trợ tìm kiếm và tổng hợp thông tin.

Theo thông báo được Google công bố ngày 5-11, Gemini Deep Research là công cụ nghiên cứu AI được tích hợp sâu vào hệ sinh thái Workspace.

Khi người dùng bật tính năng này, Gemini có thể “hiểu ngữ cảnh” từ các nguồn dữ liệu như Gmail, tài liệu trên Drive (bao gồm Docs, Sheets, Slides, PDF) và các cuộc trò chuyện trong Google Chat để đưa ra câu trả lời đầy đủ hơn.

Cách bật tính năng Deep Research trên Google Gemini. Ảnh: TIỂU MINH

Tuy nhiên, điều này chỉ diễn ra khi người dùng chủ động bật tính năng Deep Research và cấp quyền, chứ không phải AI tự ý đọc email.

Google cho biết, người dùng có thể tắt hoàn toàn Gemini trên Gmail, Docs, Drive, Chrome hay Photos nếu không muốn chia sẻ dữ liệu. Tất cả cài đặt liên quan đến quyền riêng tư của Gemini đều được hiển thị rõ trong Trung tâm Quyền riêng tư trên ứng dụng Gemini.

Thay đổi cài đặt quyền riêng tư trên ứng dụng Gemini. Ảnh: TIỂU MINH

Tuy nhiên, Google vẫn nhắc nhở người dùng không nên nhập hoặc chia sẻ các thông tin cá nhân nhạy cảm như mật khẩu, số tài khoản hoặc dữ liệu tài chính vào các công cụ AI, kể cả khi đó là sản phẩm của Google. Đây là một phần trong chính sách “Không nhập dữ liệu bí mật” nhằm bảo đảm thông tin không bị sử dụng cho mục đích huấn luyện máy học.

Việc Gemini có thể đọc Gmail đang làm dấy lên cuộc tranh luận lớn về ranh giới giữa tiện ích và quyền riêng tư. Một số chuyên gia cho rằng nếu được quản lý đúng cách, tính năng này có thể giúp người dùng xử lý khối lượng dữ liệu cá nhân khổng lồ nhanh hơn, chẳng hạn tự động tổng hợp email công việc hay tìm kiếm thông tin trong tài liệu cũ.

Hiện chưa rõ Google có kế hoạch mở rộng Deep Research cho tài khoản doanh nghiệp hay chỉ áp dụng giới hạn cho người dùng Workspace, và hãng cũng chưa công bố liệu dữ liệu truy cập bởi Gemini có được lưu trữ tạm thời trên máy chủ hay không.

