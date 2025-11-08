5 mẫu điện thoại giảm giá mạnh dịp sale 11-11

(PLO)- Nhân dịp sale 11-11, nhiều mẫu điện thoại tầm trung và cao cấp đã được các hệ thống bán lẻ điều chỉnh lại giá bán nhằm thu hút người tiêu dùng.

Trong đó, nhóm sản phẩm từ Apple, Samsung, OPPO và đặc biệt là Xiaomi chiếm spotlight khi đồng loạt hạ giá sâu và mở bán số lượng lớn.

Theo ghi nhận, Xiaomi 15T Pro 5G đang là một trong những mẫu được quan tâm nhiều nhất dịp này. Máy sở hữu màn hình Super AMOLED 6,83 inch, độ phân giải 1,5K, tần số quét 144 Hz cho trải nghiệm mượt mà khi chơi game hoặc lướt web.

Máy sử dụng vi xử lý Dimensity 9400+, RAM 12 GB, bộ nhớ trong 512 GB cùng viên pin 5.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh 90 W. Giá bán hiện tại khoảng 17,49 triệu đồng tại Di Động Việt, tặng kèm loa Bluetooth.

Nếu không cần cấu hình quá cao, người dùng có thể chọn Xiaomi 15T 5G, phiên bản tiêu chuẩn vẫn giữ thiết kế khung kim loại, màn hình AMOLED 6,83 inch, tần số quét 120 Hz, camera chính 50 MP và pin 5.000 mAh.

Mức giá sau giảm chỉ còn 12,49 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của các smartphone tầm trung - cao cấp. Đây được xem là đối thủ đáng gờm trong phân khúc nhờ hiệu năng ổn định và khả năng chụp ảnh ấn tượng.

Xiaomi 15T và 15T Pro là một trong những mẫu điện thoại giảm giá mạnh dịp sale 11-11. Ảnh: TIỂU MINH

Ở nhóm flagship Android, Samsung Galaxy S25 Ultra tiếp tục chứng minh vị thế đầu bảng với giá ưu đãi còn 25,49 triệu đồng. Mẫu máy này được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3, RAM 12 GB, màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,8 inch và cụm camera 200 MP hỗ trợ quay video 8K.

Cũng trong đợt này, mẫu điện thoại gập cao cấp Galaxy Z Fold7 cũng được điều chỉnh giảm chỉ còn 38,19 triệu đồng.

Nếu yêu thích các sản phẩm của Apple, người dùng có thể chọn mua iPhone 17 Pro 256 GB với giá chỉ 33,99 triệu đồng, trong khi iPhone 16e 128 GB cũng giảm còn 14,89 triệu đồng, mức giá dễ tiếp cận với người dùng muốn nâng cấp nhưng chưa cần đến flagship.

iPhone 17 Pro hiện chỉ còn khoảng 33 triệu đồng. Ảnh: TIỂU MINH

Để tiết kiệm chi phí, bạn cũng có thể chọn các mẫu iPhone đã qua sử dụng (likenew), đơn cử như iPhone 16 Pro Max 512 GB hiện chỉ còn 29 triệu đồng.

Ngoài smartphone, nhiều phụ kiện và đồ gia dụng thông minh cũng được giảm giá trong đợt này. Đơn cử như camera IP 2 MB giá chỉ 450.000 đồng tặng quạt mini Magic, hay pin sạc Aukey giá 650.000 đồng tặng sạc nhanh 30 W, nồi chiên không dầu Bear chỉ 1,79 triệu đồng, tặng máy vắt cam...

Có thể thấy, việc giảm giá sâu hàng loạt mẫu máy, đặc biệt là nhóm flagship như iPhone 17 Pro, Galaxy S25 Ultra hay Xiaomi 15T Pro, không chỉ kích thích nhu cầu mua sắm mà còn tạo sức nóng cho thị trường di động cuối năm.

