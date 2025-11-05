Chiêu lừa chiếm quyền điều khiển iPhone mà ai cũng có thể mắc bẫy

(PLO)- Lợi dụng nhu cầu nâng cấp ứng dụng Locket Gold, kẻ gian đã lừa người dùng đăng nhập iCloud và chiếm quyền điều khiển iPhone, yêu cầu nạn nhân trả tiền chuộc để mở khóa thiết bị.

Ứng dụng Locket là gì?

Locket là một ứng dụng mạng xã hội dạng mini, cho phép người dùng chia sẻ ảnh trực tiếp lên màn hình chính (widget) của bạn bè, một cách tương tác cá nhân, thân mật và khác biệt so với Instagram hay TikTok.

Ứng dụng được phát triển bởi Matt Moss, cựu sinh viên Đại học UC Santa Barbara (Mỹ), ra mắt vào đầu năm 2022 và nhanh chóng trở thành trào lưu trong giới trẻ, đặc biệt là Gen Z. Chỉ vài tuần sau khi ra mắt, Locket đã lọt top 1 trên App Store Mỹ, đạt hơn 20 triệu lượt tải.

Quảng cáo nâng cấp ứng dụng Locket Gold giá rẻ

Lợi dụng sự phổ biến của ứng dụng Locket, kẻ gian đã đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội với lời rao nâng cấp Locket Gold chỉ với giá vài chục ngàn đồng, rẻ hơn đáng kể so với gói cước chính thức trên App Store.

Theo đó, kẻ gian sẽ thuyết phục người dùng đăng xuất khỏi iCloud cá nhân và đăng nhập bằng tài khoản iCloud “đặc biệt” do chúng cung cấp, với lý do “kích hoạt tính năng Gold”.

Nếu làm theo, iPhone của bạn sẽ ngay lập tức bị khóa từ xa thông qua tính năng Find My iPhone, kèm theo thông báo đòi tiền chuộc nếu muốn mở lại máy.

Trao đổi với PLO, đại diện hệ thống Văn Lành Service cho biết việc người dùng đăng nhập tài khoản iCloud lạ đồng nghĩa với việc đã trao cho kẻ gian quyền kiểm soát toàn quyền thiết bị, bao gồm khóa máy, xóa dữ liệu, định vị...

Người dùng bị khóa và bị chiếm quyền điều khiển iPhone sau khi làm theo hướng dẫn nâng cấp Locket Gold. Ảnh: TIỂU MINH

Cần làm gì để không bị khóa iPhone?

Không làm theo các quảng cáo nâng cấp Locket Gold hay bất kỳ ứng dụng nào khác với mức giá rẻ không tưởng

Tuyệt đối không đăng nhập iCloud lạ vào iPhone, cũng như không chia sẻ thông tin đăng nhập cho người lạ.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng chỉ nên nâng cấp hoặc mua ứng dụng từ nguồn chính thức như App Store, đồng thời kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) cho tài khoản Apple ID để tăng cường bảo mật.

Việc sao lưu định kỳ dữ liệu như ảnh, video và danh bạ cũng giúp giảm thiểu thiệt hại nếu chẳng may bị khóa thiết bị.

Trong trường hợp đã bị chiếm quyền điều khiển, người dùng không nên chuyển tiền chuộc mà cần liên hệ ngay với bộ phận hỗ trợ Apple tại Việt Nam và báo vụ việc cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể liên hệ các hệ thống uy tín để được hỗ trợ mở khóa iCloud với giá khoảng vài triệu đồng.

