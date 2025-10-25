Tính năng được yêu thích nhất trên iPhone có thể sắp biến mất?

(PLO)- App Tracking Transparency (ATT), tính năng giúp người dùng iPhone ngăn chặn các ứng dụng theo dõi hoạt động trực tuyến, có thể sắp biến mất ở châu Âu.

Áp lực từ cơ quan quản lý và ngành quảng cáo

Theo PhoneArena, Apple đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ các nhà quản lý tại Đức, Ý và nhiều quốc gia châu Âu khác. Các cơ quan này cho rằng ATT có thể vi phạm luật chống độc quyền, vì tính năng này hạn chế quyền truy cập dữ liệu người dùng của bên thứ ba, nhưng không áp dụng tương tự với các ứng dụng của Apple.

Cụ thể, Cơ quan Kiểm soát Cạnh tranh Liên bang Đức (Bundeskartellamt - BKartA) đã kết luận rằng, ATT mang tính “không công bằng”. Trong khi đó, các công ty trong ngành quảng cáo cho rằng tính năng này đang “bóp nghẹt” hệ sinh thái quảng cáo số, và mang lại lợi thế quá lớn cho Apple.

Phản hồi về vấn đề này, Apple cho biết rằng các ứng dụng của họ không thu thập dữ liệu từ các nhà cung cấp khác.

Người dùng iPhone nên bật tính năng này ngay lập tức để chặn tin nhắn lừa đảo (PLO)- Apple vừa bổ sung một lớp bảo vệ mới trong iOS 26, giúp tự động chặn các tin nhắn lừa đảo chứa nội dung hoặc liên kết độc hại, vốn đang là hình thức tấn công mạng phổ biến nhất hiện nay.

Người dùng iPhone có thể sẽ không còn được sử dụng tính năng App Tracking Transparency để ngăn các ứng dụng theo dõi. Ảnh: TIỂU MINH

Tính năng từng khiến Facebook mất hàng tỉ USD

Ra mắt cùng iOS 14 vào năm 2020, ATT được xem là bước ngoặt trong chiến lược bảo vệ quyền riêng tư của Apple. Khi được kích hoạt, người dùng có thể ngăn chặn các ứng dụng trên iPhone thu thập dữ liệu để phục vụ quảng cáo cá nhân hóa.

Chỉ một năm sau khi ATT ra đời, doanh thu quảng cáo của Meta (Facebook) đã sụt giảm gần 12,8 tỉ USD, theo ước tính của Financial Times. Điều này cho thấy ATT thực sự có sức ảnh hưởng, nhưng đó cũng là lý do khiến nhiều công ty công nghệ lớn coi tính năng này là “cái gai trong mắt”.

Tại châu Âu, các cơ quan chống độc quyền đang xem xét liệu Apple có đang lợi dụng danh nghĩa bảo mật để hạn chế đối thủ, và mở rộng hoạt động quảng cáo của chính mình.

Apple cho biết họ vẫn đang đàm phán với các chính phủ châu Âu để duy trì tính năng ATT, và khẳng định đây là công cụ cần thiết để bảo vệ quyền riêng tư.

Cách bật tính năng App Tracking Transparency trên iPhone

Đầu tiên, bạn hãy vào Cài đặt - Quyền riêng tư và bảo mật - Theo dõi. Sau đó kích hoạt tùy chọn “Cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi”.

Kể từ lúc này, mỗi khi có ứng dụng nào đó muốn theo dõi hoạt động của bạn, hệ thống sẽ ngay lập tức hiển thị thông báo, và bạn chỉ cần chọn “Yêu cầu ứng dụng không theo dõi” để ngăn chặn.

Tính năng trên iPhone giúp ngăn chặn các ứng dụng theo dõi người dùng.

Người dùng iPhone nên bật tùy chọn này ngay lập tức trên iOS 26 (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản trên iOS 26, người dùng iPhone có thể hạn chế nguy cơ bị truy cập dữ liệu trái phép.