Apple cảnh báo không sử dụng trình duyệt Google Chrome trên iPhone

(PLO)- Apple cho biết Safari vẫn là trình duyệt tốt nhất để bảo vệ quyền riêng tư, trong khi trình duyệt Google Chrome tiềm ẩn nguy cơ bị theo dõi chéo trang web.

Khi sử dụng Chrome trên iOS, các trình theo dõi có thể thu thập thông tin duyệt web, dữ liệu thiết bị và hành vi trực tuyến mà người dùng không hề hay biết.

Theo Android Police, sự việc càng trở nên đáng chú ý khi Google vừa triển khai tính năng Gemini trên Chrome iOS, cho phép người dùng đặt câu hỏi trực tiếp trên trang web, tóm tắt nhanh hoặc tạo danh sách câu hỏi thường gặp.

Mặc dù tiện lợi, nhưng Gemini thu thập dữ liệu nhiều hơn bất kỳ trình duyệt tích hợp AI nào từng được đánh giá, bao gồm lịch sử duyệt web, dấu vân tay thiết bị và các dữ liệu định danh khác.

Apple khuyến cáo người dùng iPhone không nên sử dụng trình duyệt Google Chrome. Ảnh minh họa

Những dữ liệu trình duyệt Google Chrome thu thập

Surfshark nhấn mạnh rằng nếu kích hoạt Gemini trên Chrome, người dùng có thể bị thu thập tới 24 loại dữ liệu khác nhau, nhiều hơn gấp đôi so với Microsoft Edge. Dữ liệu này, khi kết hợp với dấu vân tay kỹ thuật số, có thể tạo ra một nhận dạng duy nhất, cho phép các bên thứ ba theo dõi người dùng mà không cần sự cho phép.

Số lượng dữ liệu mà các công cụ AI tích hợp trên trình duyệt thu thập từ người dùng. Ảnh: Surfshark

Trong khi đó, Safari đã tích hợp công nghệ chống lưu dấu vân tay từ iOS 26, hạn chế việc theo dõi hành vi trực tuyến và bảo vệ quyền riêng tư hiệu quả hơn.

Apple so sánh trực tiếp giữa Safari và Chrome trên iPhone, cho thấy Safari đạt 6 dấu tích xanh về bảo vệ quyền riêng tư, bao gồm chống cookie theo dõi, chặn trình theo dõi URL, che giấu IP và bảo vệ tiện ích mở rộng độc hại. Ngược lại, Chrome nhận 6 dấu chéo đỏ tương ứng, phản ánh nguy cơ dữ liệu bị khai thác cao hơn.

Safari có khả năng bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn Chrome trên iPhone. Ảnh: Apple

Trình duyệt nào tốt nhất để bảo vệ quyền riêng tư?

Google khẳng định Gemini hoạt động dựa trên sự cho phép của người dùng, và chỉ kích hoạt khi có yêu cầu. Tuy nhiên, các chuyên gia bảo mật nhấn mạnh rằng người dùng cần hiểu rõ rủi ro và quản lý quyền truy cập dữ liệu một cách chủ động.

Sự xuất hiện của các trình duyệt AI như Comet của Perplexity hay Atlas của ChatGPT càng làm tăng nguy cơ bị tấn công tinh vi, đặc biệt là các hình thức tấn công giả mạo sidebar AI.

Với iPhone, Apple nhấn mạnh Safari vẫn là lựa chọn an toàn nhất, giúp người dùng bảo vệ quyền riêng tư, hạn chế theo dõi và kiểm soát dữ liệu cá nhân.

