Người dùng iPhone nên bật tùy chọn này ngay lập tức trên iOS 26

(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản trên iOS 26, người dùng iPhone có thể hạn chế nguy cơ bị truy cập dữ liệu trái phép.

Apple vốn nổi tiếng về bảo mật, nhưng trong bản cập nhật iOS 26 mới nhất, tùy chọn Wired Accessories (phụ kiện có dây) lại khiến các chuyên gia an ninh lo ngại. Khi được bật ở chế độ tự động, bất kỳ phụ kiện nào được cắm vào iPhone đang mở khóa đều có thể truy cập dữ liệu mà không cần sự đồng ý của người dùng.

Các chuyên gia cho biết, việc cắm sạc ở nơi công cộng, dùng cáp không rõ nguồn gốc hoặc mượn dây sạc của người khác đều tiềm ẩn rủi ro. Một số loại cáp được cài chip ẩn, có thể sao chép thông tin từ điện thoại trong vài giây. Dù cơ quan FCC của Mỹ cho rằng nguy cơ này không phổ biến, nhưng nhiều tổ chức như TSA vẫn khuyến cáo người dùng nên chủ động phòng ngừa.

Người dùng iPhone nếu đã nâng cấp lên iOS 26 thì nên tùy chỉnh lại phần cài đặt đối với phụ kiện có dây. Ảnh: TIỂU MINH

Để bảo vệ thiết bị, người dùng iPhone nên vào Cài đặt - Quyền riêng tư và Bảo mật - Bảo mật - Phụ kiện có dây, sau đó thiết lập lại thành Always Ask (luôn hỏi) hoặc Ask for New Accessories (hỏi đối với phụ kiện mới). Mặc định tại đây sẽ có 4 tùy chọn bao gồm:

- Always Ask (luôn hỏi): iPhone sẽ yêu cầu bạn phê duyệt mọi phụ kiện trước khi kết nối.

- Ask for New Accessories (hỏi đối với phụ kiện mới): Chỉ cần phê duyệt khi kết nối phụ kiện lần đầu.

- Automatically Allow When Unlocked (tự động cho phép khi mở khóa): Cho phép phụ kiện truy cập ngay khi điện thoại được mở khóa, đây là tùy chọn mặc định trên iPhone.

- Always Allow (luôn cho phép): Chấp thuận mọi kết nối mà không cần xác nhận.

Tùy chọn mới trên iOS 26 giúp bảo mật iPhone tốt hơn. Ảnh: MacRumors

Nếu thường xuyên sạc ở sân bay, quán cà phê hay các điểm công cộng, bạn cũng có thể sử dụng Nitrokey Data Blocker USB-C, một thiết bị nhỏ gọn có giá khoảng 8 USD. Sản phẩm này chỉ cho phép truyền điện, không cho phép truyền dữ liệu, giúp người dùng giảm thiểu nguy cơ bị tấn công.

Cũng trong bản cập nhật iOS 26, Apple đã triển khai bộ lọc tin nhắn Không xác định. Về cơ bản, tính năng này sẽ tự động phát hiện và chuyển các tin nhắn nghi ngờ là thư rác hoặc lừa đảo vào thư mục Thư rác trong ứng dụng Tin nhắn (Messages). Người dùng sẽ không nhận được thông báo, không thể trả lời hoặc nhấp vào liên kết trong những tin nhắn này, trừ khi chủ động chuyển chúng về Hộp thư đến.

Nhìn chung, chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng iPhone có thể tăng cường khả năng bảo mật của thiết bị, đặc biệt là trong bối cảnh các hình thức tấn công vật lý ngày càng tinh vi.

