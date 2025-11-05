8 thói quen sử dụng điện thoại bạn nên ngừng ngay lập tức

(PLO)- Bạn vẫn tắt ứng dụng sau khi không sử dụng, cắm sạc qua đêm hay để pin cạn sạch mới sạc lại? Những thói quen tưởng giúp điện thoại thực ra lại đang khiến pin xuống cấp nhanh hơn.

1. Tắt ứng dụng để tiết kiệm pin

Nhiều người thường có thói quen tắt toàn bộ ứng dụng sau khi sử dụng để giúp điện thoại tiết kiệm pin hơn. Tuy nhiên, cả Android lẫn iOS hiện nay đều được thiết kế để “đóng băng” các ứng dụng không hoạt động, gần như không tiêu tốn năng lượng.

Khi bạn đóng ứng dụng và mở lại, hệ thống sẽ phải tải lại toàn bộ dữ liệu, dẫn đến tốn pin và làm chậm máy.

2. Sạc pin đầy 100% mỗi đêm

Việc cắm sạc điện thoại suốt đêm tạo ra cảm giác “an toàn”, nhưng thực ra lại làm pin mau xuống cấp.

Để hạn chế vấn đề này, các hãng như Apple, Samsung hay Xiaomi đã bổ sung tùy chọn chỉ sạc đến mức 80%, sau đó mới sạc đầy trước khi người dùng thức dậy.

Các hãng đều có tính năng tối ưu hóa pin, chỉ sạc đến 80%.

3. Để pin cạn sạch mới sạc lại

Đây là lời khuyên đúng với pin nickel cách đây hơn 15 năm, nhưng lại sai hoàn toàn với pin lithium hiện tại. Việc để pin chạm mốc 0% khiến các tế bào bên trong bị căng thẳng và nhanh hỏng hơn.

Cách tốt nhất là duy trì mức pin trong khoảng 20-80%. Nếu cần hiệu chỉnh lại hiển thị dung lượng, bạn chỉ nên xả pin đến 0% vài tháng một lần, không nên làm hằng ngày.

4. Lo sợ sạc nhanh làm chai pin

Nhiều người tin rằng sạc nhanh khiến pin bị phồng hoặc giảm tuổi thọ, nhưng đây lại là một sai lầm. Smartphone hiện nay được trang bị cảm biến nhiệt, chip quản lý năng lượng và bộ điều khiển điện áp giúp giám sát toàn bộ quá trình sạc. Khi pin nóng lên, máy sẽ tự động giảm công suất sạc để đảm bảo an toàn.

Điều thực sự gây hại cho pin là nhiệt độ cao, chẳng hạn sạc khi đặt điện thoại dưới gối, phơi ngoài trời nắng hoặc vừa chơi game vừa sạc.

Điện thoại hiện nay đủ thông minh để tự điều chỉnh tốc độ sạc. Ảnh: Pexels

5. Tắt WiFi và Bluetooth để tiết kiệm pin

Thói quen này bắt nguồn từ thời smartphone đời đầu, khi các kết nối không dây còn tiêu hao năng lượng đáng kể. Nhưng ở thế hệ điện thoại hiện nay, chip WiFi và Bluetooth Low Energy đã được tối ưu để tiêu thụ rất ít điện năng.

Thậm chí, WiFi còn tốn ít pin hơn dữ liệu di động trong điều kiện sóng yếu. Việc bật tắt liên tục khiến máy phải quét và kết nối lại, vô tình tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.

6. Dùng ứng dụng “tăng tốc” hoặc “tiết kiệm pin”

Những app như “Super Clean Master” hay “Battery Saver” từng rất phổ biến, nhưng ngày nay phần lớn đã lỗi thời và thậm chí gây hại. Các ứng dụng này thường xóa bộ nhớ đệm mà hệ thống cần, khiến điện thoại phải tải lại dữ liệu và tiêu hao nhiều pin hơn.

Cả Android và iOS hiện đều có công cụ dọn dẹp và tối ưu riêng, đủ thông minh để quản lý bộ nhớ và dung lượng. Nếu bạn muốn dọn dẹp bộ nhớ máy, chỉ cần dùng tính năng Storage Manager trên Android hoặc Offload Unused Apps trên iPhone.

7. Trì hoãn cập nhật phần mềm vì sợ lỗi

Nhiều người ngại cập nhật hệ điều hành mới vì sợ máy chậm, lỗi hoặc hao pin. Tuy nhiên, việc không cập nhật trong thời gian dài lại khiến thiết bị dễ gặp lỗ hổng bảo mật.

Theo các chuyên gia, người dùng có thể đợi vài ngày sau khi bản cập nhật phát hành để xem phản hồi từ cộng đồng, rồi mới tiến hành cài đặt. Như vậy, bạn vừa tránh được lỗi sớm vừa đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân.

Cập nhật phần mềm mới sẽ giúp người dùng an toàn hơn trước các lỗ hổng bảo mật.

8. Kỳ vọng pin sẽ luôn “như mới”

Dù bạn cẩn thận đến đâu, pin lithium vẫn sẽ xuống cấp theo thời gian. Thông thường, sau khoảng hai năm sử dụng, dung lượng pin có thể giảm rõ rệt. Đây là hiện tượng tự nhiên, không phải lỗi kỹ thuật.

Khi thấy điện thoại sụt pin nhanh hoặc cần sạc nhiều lần trong ngày, đó là dấu hiệu nên thay pin mới.

Hầu hết những mẹo tiết kiệm pin trên mạng đều bắt nguồn từ thời công nghệ cũ. Smartphone hiện đại đã đủ thông minh để tự quản lý năng lượng, ứng dụng và nhiệt độ. Người dùng không cần can thiệp quá sâu, thay vào đó chỉ cần sử dụng hợp lý, cập nhật định kỳ, sạc đúng cách và giữ máy ở nhiệt độ mát mẻ.

