Cách đăng nhập Sổ tay Đảng viên mới nhất năm 2025

(PLO)- Theo Quy định 339-QĐ/TW năm 2025, Sổ tay Đảng viên điện tử (ICPV) là ứng dụng do Trung ương triển khai được sử dụng thống nhất trong toàn Đảng.

Ứng dụng Sổ tay Đảng viên là gì?

Sổ tay Đảng viên là ứng dụng được phát triển nhằm giúp đảng viên dễ dàng tra cứu, xem và tải về các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác Đảng cũng như các tài liệu nội bộ.

Việc triển khai được kì vọng sẽ giúp nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cấp ủy, và đảng viên về việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động của tổ chức Đảng.

Cách đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID để không bị phạt 1 triệu (PLO)- Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dùng có thể dễ dàng đăng ký tạm trú ngay tại nhà mà không cần đến cơ quan công an địa phương.

Đăng nhập ứng dụng Sổ tay Đảng viên trên điện thoại. Ảnh: TIỂU MINH

Cách cài đặt và đăng nhập Sổ tay Đảng viên

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng Sổ tay Đảng viên (iCPV) thông qua Google Play hoặc App Store. Lưu ý, người dùng không nên cài đặt ứng dụng thông qua liên kết lạ hoặc file APK.

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần mở ứng dụng, bấm vào mục Sổ tay Đảng viên - Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an. Lúc này, hệ thống sẽ tự động chuyển sang ứng dụng VNeID, bạn hãy điền thông tin đăng nhập

Đăng nhập ứng dụng Sổ tay Đảng viên bằng tài khoản VNeID. Ảnh: TIỂU MINH

Ngoài ra, người dùng cũng có thể đăng nhập thông qua website https://sotaydangvien.dcs.vn , điền đầy đủ các thông tin cần thiết theo hướng dẫn.

Đối tượng nào được áp dụng Sổ tay Đảng viên điện tử?

Căn cứ Điều 1 Quy định 339-QĐ/TW năm 2025 sử dụng ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử do Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định như sau:

Sổ tay Đảng viên điện tử được dùng cho đảng viên chính thức và đảng viên dự bị (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng), cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng.

Ứng dụng VNeID 2.2.3 ra mắt với một số tính năng mới (PLO)- Mới đây, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã phát hành ứng dụng VNeID 2.2.3, hỗ trợ xác nhận thông tin cư trú, khai báo tạm vắng, cấp lại thẻ căn cước… và sửa các lỗi còn tồn đọng trước đó.