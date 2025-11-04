iPhone bị đánh cắp nhiều gấp 4 lần Android: Vì sao Apple vẫn chưa kích hoạt ‘vũ khí bí mật’?

(PLO)- Đó là lời cảnh báo của Sở Cảnh sát London (Anh) khi tình trạng đánh cắp iPhone đang trở thành vấn nạn tại nhiều thành phố lớn trên thế giới.

iPhone bị đánh cắp nhiều gấp 4 lần Android

Theo báo cáo, phần lớn các thiết bị bị đánh cắp sẽ nhanh chóng được tuồn ra nước ngoài, trong đó khoảng 28% được chuyển đến Trung Quốc hoặc Hồng Kông. Nói cách khác, một khi iPhone của bạn bị đánh cắp, khả năng lấy lại sẽ gần như bằng không.

Dù Apple đã tăng cường nhiều biện pháp bảo mật, từ khóa kích hoạt đến tính năng định vị, tình trạng mất cắp vẫn không giảm. Điều đáng nói là Apple dường như đã có trong tay một giải pháp đủ mạnh để chặn đứng vấn nạn này, nhưng lại chưa triển khai rộng rãi.

Theo Forbes, Apple có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về các thiết bị bị đánh cắp (NMPR) và kiểm tra chúng hàng ngày, nhưng công ty không thực hiện việc khóa máy đối với những thiết bị được báo mất.

Một số nguồn tin cho biết “Táo khuyết” từng cân nhắc việc vô hiệu hóa số IMEI, mã định danh duy nhất của mỗi điện thoại để thiết bị bị đánh cắp không thể kết nối mạng ở bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa được triển khai.

Mặc dù vậy, công ty vẫn triển khai một tính năng tương tự nhưng chỉ giới hạn trong nội bộ. Cụ thể, khi một chiếc iPhone bị lấy cắp ngay trong cửa hàng Apple, hệ thống sẽ tự động khóa máy, phát âm thanh cảnh báo và hiển thị thông điệp trên màn hình: “Thiết bị này đã bị vô hiệu hóa và đang được theo dõi. Cơ quan chức năng sẽ được thông báo”.

Nếu tính năng này được mở rộng cho toàn bộ người dùng, nó có thể thay đổi hoàn toàn cuộc chiến chống trộm cắp điện thoại. Ví dụ, một nút “khóa khẩn cấp” được kích hoạt qua Apple Watch hoặc iCloud sẽ giúp người dùng vô hiệu hóa thiết bị trong tích tắc, khiến iPhone trở nên vô dụng trong tay kẻ xấu.

Tuy nhiên, việc này không hề đơn giản, đặc biệt là khi áp dụng trên diện rộng bởi nó đòi hỏi sự phối hợp giữa Apple, các nhà mạng và cơ quan thực thi pháp luật tại nhiều quốc gia, và điều này có thể phát sinh rào cản pháp lý và lợi ích kinh tế.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc Apple cần hành động mạnh mẽ hơn. Khi mỗi năm có hàng triệu chiếc điện thoại bị đánh cắp trên toàn cầu, một nút “khóa khẩn cấp” không chỉ giúp người dùng yên tâm hơn, mà còn khiến việc buôn bán iPhone ăn cắp trở nên vô nghĩa.

Người dùng nên kích hoạt các tính năng bảo mật trên iPhone để tránh bị lộ dữ liệu nếu chẳng may thiết bị bị đánh cắp.

Cần làm gì khi bị đánh cắp iPhone?

Thiết lập chế độ bảo mật màn hình khóa bằng mã PIN mạnh (nhiều hơn sáu chữ số), mật khẩu phức tạp, khóa sinh trắc học (vân tay, nhận dạng khuôn mặt).

Không tự động lưu mật khẩu hoặc sử dụng một mật khẩu cho nhiều tài khoản, thay vào đó, bạn hãy sử dụng trình quản lý mật khẩu.

Bật tính năng xác thực 2 yếu tố (2FA) hoặc khóa ứng dụng.

Mã hóa dữ liệu nhạy cảm để ngăn chặn truy cập trái phép vào bộ nhớ điện thoại nếu có truy cập.

Sao lưu dữ liệu thường xuyên lên đám mây an toàn hoặc thiết bị khác để nếu điện thoại bị đánh cắp, dữ liệu bị mất có thể được khôi phục và đưa vào thiết bị mới.

Sao chép các thông tin chi tiết như kiểu máy, số IMEI (mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế) và số ICCID (mã nhận dạng thẻ mạch tích hợp) của thẻ SIM.

