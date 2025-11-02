3 smartphone giá rẻ, siêu bền đáng mua nhất hiện nay

(PLO)- Không cần chi nhiều tiền, người dùng vẫn có thể sở hữu những smartphone giá rẻ vừa bền, vừa mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc và giải trí hằng ngày.

1. Honor X7d

Ra mắt tại Việt Nam đầu tháng 11, Honor X7d nhanh chóng tạo sức hút nhờ hướng tới nhóm người dùng cần một thiết bị “nồi đồng cối đá” đúng nghĩa. Theo thông tin từ các hệ thống bán lẻ, máy có giá 5,69 triệu đồng cho phiên bản 8 GB + 256 GB, với ba màu Vàng Sa Mạc, Xanh Đại Dương và Đen Huyền Bí.

Điểm nổi bật nhất của X7d là độ bền đạt chuẩn 5 sao do SGS Thụy Sĩ chứng nhận, có thể chịu được cú rơi từ độ cao 2 m. Khung máy được thiết kế theo cấu trúc “áo giáp tê giác”, gia cố các góc và lớp giảm chấn đa tầng giúp hạn chế tối đa hư hỏng khi va đập.

Bên cạnh đó, thiết bị còn đạt chuẩn kháng nước IP65, giúp chống bụi mịn và tia nước áp suất thấp, một tính năng hiếm thấy trong phân khúc dưới 6 triệu đồng.

Honor X7d còn gây ấn tượng với viên pin kép 6.500 mAh, dung lượng cao nhất trong tầm giá, cho thời lượng sử dụng lên đến hai ngày và tuổi thọ ước tính hơn 5 năm. Máy hỗ trợ sạc nhanh 35 W, cho phép nạp đầy pin nhanh mà vẫn đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, máy còn được tích hợp phím AI vật lý, người dùng chỉ cần nhấn giữ để kích hoạt nhanh các công cụ AI như dịch văn bản, khoanh tròn tìm kiếm hoặc chỉnh sửa ảnh bằng trí tuệ nhân tạo. Thiết bị chạy MagicOS 9.0 dựa trên Android, tối ưu hiệu năng và quản lý đa nhiệm mượt mà.

Ở mặt sau là camera chính 108 MP giúp ghi lại hình ảnh chi tiết và sắc nét, trong khi dung lượng lưu trữ 256 GB cho phép người dùng thoải mái lưu ảnh, video và ứng dụng mà không cần thẻ nhớ ngoài. Với cấu hình này, X7d là mẫu máy cân bằng hiếm hoi giữa độ bền, pin và các tính năng thông minh, phù hợp cho cả sinh viên, tài xế công nghệ hay người làm việc ngoài trời.

2. Samsung Galaxy A06

Dù không có chứng nhận kháng nước, Galaxy A06 vẫn ghi điểm nhờ thiết kế chắc tay, phần mềm ổn định và dịch vụ bảo hành rộng khắp. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người dùng cơ bản, học sinh, sinh viên hoặc người lớn tuổi, cần máy bền, pin tốt và thương hiệu uy tín.

Hiện tại model này đang được bán với giá khoảng 4 triệu đồng cho phiên bản 4 GB + 128 GB, trang bị màn hình 6,7 inch, pin 5.000 mAh và camera chính 50 MP.

3. Tecno Pova 7

Ở mức giá chỉ 3.990.000 đồng, Tecno Pova 7 hướng tới người dùng cần thiết bị giá rẻ nhưng pin và hiệu năng vẫn đủ mạnh. Máy trang bị màn hình 6,78 inch 120 Hz, RAM 8 GB, ROM 256 GB, pin 7.000 mAh, chạy chip MediaTek Helio G100 Ultimate 6 nm, tối ưu cho chơi game nhẹ và đa nhiệm cơ bản.

Dù không đạt chuẩn chống rơi hay chống nước, Pova 7 vẫn nổi bật nhờ thời lượng pin dài và cấu hình cân đối trong tầm giá.

Ở tầm giá phổ thông, việc các hãng như Honor hay Tecno đưa công nghệ kháng nước, sạc nhanh và AI xuống mức dưới 6 triệu đồng cho thấy thị trường smartphone giá rẻ đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết, và người hưởng lợi chính là người dùng.